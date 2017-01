Sección > Lanzarote



Ástrid Pérez, para la que "ya no hay excusas para seguir manteniendo este ruinoso Gobierno", denuncia que el Consistorio presidido por la socialista Eva de Anta ha registrado en 2016 "el peor grado de ejecución presupuestaria de la última década", con solo un 29% ejecutado del capítulo de inversiones



El PP denuncia el "bajísimo" grado de ejecución presupuestaria de Arrecife en 2016 y reclama a CC y PIL un cambio de Gobierno en la capital

Compartir | | Aun más El Grupo Popular (PP) en el Ayuntamiento de Arrecife ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para denunciar públicamente el "bajísimo" grado de ejecución presupuestaria llevado a cabo por el Gobierno capitalino (PSOE-CC-PIL) durante el ejercicio 2016 y ha reclamado a CC y PIL un cambio de Gobierno en la capital. La concejal del PP en Arrecife y presidenta insular de los populares, Ástrid Pérez, para la que "ya no hay excusas para seguir manteniendo este ruinoso Gobierno", ha denunciado en este sentido que, según datos aportados por la Contabilidad financiera y reflejados en informes de la propia Intervención municipal, el Consistorio presidido por la socialista Eva de Anta ha registrado en 2016 "el peor grado de ejecución presupuestaria de la última década". "Son datos que hieren la sensibilidad de los vecinos y entidades a los que nos importa y nos duele esta ciudad", ha manifestado Pérez, que ha reclamado a CC y PIL un paso al frente para censurar a la actual alcaldesa y cambiar el actual color político de la capital de Lanzarote. Pérez ha advertido, entre algunos de los datos aportados, que Arrecife sigue siendo la capital con mayor índice de pobreza de toda Canarias. El Ayuntamiento, según los datos aportados por el PP en la citada comparecencia, ha ejecutado tan solo un 29% de lo presupuestado en el ejercicio 2016 y por ahora sigue también sin contar con las nuevas cuentas aprobadas para el presente 2017. "La dejadez y la gestión ruinosa en Arrecife no puede continuar ni un mes más", ha insistido la concejal del PP. Entre algunos de los datos más "sangrantes", en versión de Ástrid Pérez, la Corporación capitalina "tendrá que devolver con altísimos intereses al Gobierno de Canarias y al Gobierno central los 1,1 millones de euros que sigue guardando en sus arcas y que debían haberse invertido en la rehabilitación de las viviendas de Titerroy y Valterra". Destacan también datos preocupantes para el PP, como que todavía no hayan sido abonadas las subvenciones deportivas correspondientes al ejercicio 2015, que de las inversiones previstas en materia deportiva se haya ejecutado un 0%, o que en el capítulo del alquiler social solo se hayan ejecutado 7.581 euros de los 120.000 euros que había disponibles. Tampoco se ha abonado todavía un solo euro, según el PP, de los 1.314.000 euros previstos en subvenciones para distintas ONG´s de la capital. El PP pide que el Gobierno canario cofinancie el soterramiento de las nuevas torretas en el sur Por otro lado, los populares han reclamado al Gobierno de Canarias que cofinancie el soterramiento de las torretas eléctricas para el sur de Lanzarote, el proyecto autorizado por el propio Ejecutivo autónomo y que se prevé ejecute la empresa Red Eléctrica de España. En este sentido, Ástrid Pérez ha recordado que siendo vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote, y con el ex ministro José Manuel Soria como consejero de Industria en Canarias, el PP ya se pronunció en contra de este proyecto de las torretas. Versión imprimir



