Sección > Lanzarote



Podemos pedirá cambios legislativos para impedir proyectos como el de las torretas para el sur de Lanzarote. Instará a cambiar el Plan Insular y la Ley de Regulación del Sector Eléctrico Canario



El PP denuncia connivencia entre el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno canario en el proyecto de las torretas "mientras entretenían a la población con las campañas contra el petróleo"

La presidenta insular del PP y parlamentaria regional, Águeda Montelongo, culpa a Mario Cabrera y a Paulino Rivero y critica que CC y PSOE "se rasguen ahora las vestiduras" tras "años de silencio cómplice" con este proyecto Crónicas · 21 de enero de 2017

Compartir | | Aun más "Mientras vendían por un lado que la Isla se nos llenaba de petróleo, ellos calladamente, mientras entretenían a la población, acordaban llenar la Isla de torretas, y este es el resultado", critica Montelongo La presidenta insular del Partido Popular (PP) y parlamentaria regional por Fuerteventura, Águeda Montelongo, ha criticado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que sea estos días y no antes cuando los seis alcaldes de Fuerteventura levantan su voz contra el proyecto de las torretas eléctricas paralizado en el caso de la Isla majorera en primera instancia judicial [es recurrible todavía por parte del Gobierno de Canarias] y ha denunciado que son Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista (PSOE) los que han autorizado este y el proyecto similar para el sur de la isla de Lanzarote, con paso incluido por el paraje natural protegido de Los Ajaches. El PP denuncia en este sentido "connivencia" entre el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno canario en el proyecto de las torretas eléctricas. "Es lo de siempre: un discurso por delante y actúo de otra manera por detrás", ha dicho. "Esto de las torretas de Fuerteventura no es de ayer, sino hace cinco años", ha señalado la dirigente del PP en el programa ’A buena hora’. Montelongo ha culpado en este sentido al ex presidente del Cabildo de Fuerteventura Mario Cabrera, al entonces presidente del Gobierno canario Paulino Rivero y a la que fuera en esa legislatura consejera de Energía e industria en Canarias, Paquita Luengo, de permitir que se siguiera adelante con el citado proyecto. "Hace cinco años Mario Cabrera, en connivencia con Paulino Rivero y el Partido Socialista a través de la señora Luengo acordaron hacer esta programación", ha manifestado. Para Montelongo, "mientras vendían por un lado que la Isla se nos llenaba de petróleo, ellos calladamente, mientras entretenían a la población, acordaban llenar la Isla de torretas, y este es el resultado", ha denunciado la parlamentaria, para la que Mario Cabrera "dio permiso para que la Isla se llene de torretas". "Ni CC ni el PSOE dieron su apoyo a las mociones que desde el PP presentamos; y de aquello, ahora tenemos esto". Montelongo ha criticado que CC y PSOE "se rasguen ahora las vestiduras" tras "años de silencio cómplice" con este proyecto. Por otro lado, la presidenta de los populares majoreros ha advertido de la "extraña" situación que se viene dando en ayuntamientos de Fuerteventura como el caso de Tuineje, donde el PP ha ofrecido la Alcaldia al PSOE pero este la ha rechazado. "La situación es rarísima ya que cuando a los componentes de CC se les dijo que no se podía pactar con el PSOE se les abrió un expediente, pero ahora que el partido a nivel regional rompe con el PSOE, ellos pactan con el PSOE. Creo que ese maridaje no saldrá bien", ha dicho Montelongo, para la que "históricamente CC y PSOE han sido dos partidos con rencillas importantes pero, sobre todo, con un eje programático muy distinto para el municipio. No sé qué les habrá unido esta vez pero nosotros desde la oposición seguiremos trabajando por el municipio y pondremos en negro sobre blanco todo lo que no estén haciendo por los ciudadanos cada día", ha señalado. Podemos pedirá cambios legislativos para impedir proyectos como el de las torretas para el sur de Lanzarote Por su parte, el grupo Podemos del Cabildo de Lanzarote pedirá en el próximo Pleno una serie de cambios legislativos para impedir nuevos proyectos eléctricos como el de las torretas de Mácher a Playa Blanca. Las modificaciones afectarían al Plan Insular de Ordenación del Territorio y a la Ley de Regulación del Sector Eléctrico Canario. A finales de 2013, explican los asamblearios en nota de prensa remitida a este diario, el redactor del Plan Insular, José María Ezquiaga, aseguró que el nuevo documento “obligaría a soterrar las redes eléctricas que se instalen y las que ya se encuentran colocadas a su paso por zonas de protección de aves, para evitar las muertes de ejemplares”. Por tanto, "de haber tenido ya aprobado el nuevo Plan Insular, la isla contaría ya con un instrumento para prohibir la instalación de nuevas redes eléctricas aéreas", advierten desde las filas de Podemos. Además, a comienzos de 2011, el Gobierno canario aprobó la Ley 2/2011, de Regulación del Sector Eléctrico Canario, en la que se incluía en su artículo 6-bis el procedimiento excepcional para obras de interés general de suministro eléctrico, por el cual las obras sometidas al mismo no estarán sujetas a licencia urbanística ordinaria o a cualquier otro acto de control preventivo municipal o insular. A pesar de que esa Ley contempla que los proyectos serán remitidos al Ayuntamiento y al Cabildo insular para que informen sobre la conformidad o disconformidad de tales proyectos con el planeamiento territorial o urbanístico, "lo cierto es que el Gobierno regional", sostienen desde Podemos, "puede continuar con los proyectos incluso cuando las administraciones locales muestren su disconformidad con el mismo". Por ello, desde Podemos se propondrá la modificación del artículo 6-bis para que la disconformidad de un proyecto con la normativa insular o municipal impida su ejecución. Esta Ley, aprobada hace seis años, supuso a juicio de Podemos "un anticipo de la filosofía que ha inspirado la nueva Ley del Suelo, es decir, abrir la puerta a la posibilidad de que un proyecto se salte la normativa insular o municipal si es declarado de interés general por el gobierno regional". Desde Podemos Lanzarote, entienden que el proyecto de las torretas del sur es "un anacronismo en una isla que es Reserva de la Biosfera desde 1993". Ya el actual Plan Insular, recuerdan, establece, dentro del apartado dedicado a los criterios de diseño de tendidos eléctricos, que como criterio general se tratará de minimizar el impacto ambiental producido por estos tendidos, y que al diseñar dichos tendidos se elegirán los que presenten una mejor integración ambiental, “que no siempre coincidirá con los más económicos”. Por tanto, en versión de los asamblearios, "nos encontramos ante un proyecto que, calificado de interés general por el Gobierno de Canarias, vuelve a enfrentarse a los intereses de los ciudadanos de Lanzarote y a la propia normativa insular, y pone en riesgo los valores paisajísticos y naturales del macizo de los Ajaches". Por todo ello, desde Podemos rechazan este proyecto "insensible e insensato", y apelan a la movilización social para detener "esta nueva amenaza para el territorio insular que han puesto sobre la mesa el Gobierno de Canarias y Red Eléctrica Española". Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :