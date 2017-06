Sección > Lanzarote



La parlamentaria autonómica, Astrid Pérez, defiende el derecho que tiene Lanzarote a disponer de un centro con las mismas garantías que el resto de las islas



El PP cuestiona la fórmula empleada por el Gobierno de Canarias para implantar el Centro Integrado de FP en la isla

“La FP Básica, con alumnado menor de edad, es incompatible con un Centro Integrado. Es fundamental que la consejería de Educación atienda las demandas del profesorado de FP", sostiene Crónicas · 9 de junio de 2017

Compartir | | Aun más La diputada regional y presidenta del Partido Popular (PP) de Lanzarote, Astrid Perez, insistirá ante el Gobierno de Canarias en que la implantación del Centro Integrado de Formación Profesional en la isla debe hacerse con plenas garantías para el conjunto de la comunidad educativa. Así lo ha anunciado Pérez en nota de prensa del PP, que confirma que la parlamentaria lanzaroteña interrogará al Ejecutivo por la fórmula que está empleando la consejería de Educación para la conversión del IES Zonzamas en un centro Integrado y a la que se opone el colectivo de profesores de FP. "La creación del centro es una demanda que la isla lleva planteando desde hace casi una década por lo que resulta incomprensible que las cosas se estén haciendo tan mal, de forma bastante chapucera y sin contar con todas las partes implicadas", denuncia Pérez. "La máxima que debe imperar en todo este proceso es la de garantizar la calidad educativa y no poner en riesgo todas las prestaciones y servicios que ofrecen este tipo de centros". "El hecho de que vayan a convivir la FP Básica con el CIFP no parece el mejor punto de partida para unas enseñanzas que tienen un perfil de alumnado completamente diferente y con necesidades totalmente dispares". “La FP Básica, con alumnado menor de edad, es incompatible con un Centro Integrado. La convivencia de menores con mayores no es posible ya que podría dificultar la guardia y custodia de los menores por parte de los responsables del centro con el peligro que ello conlleva. Una circunstancia que no se da en ninguno de los centros integrados de toda Canarias. ¿Porqué Lanzarote tiene que ser siempre la excepción para lo negativo?”, recalca Astrid Pérez Los populares acusan a la consejería de Educación de actuar de forma improvisada y sin atender los planteamientos de la comunidad educativa, y sobre todo, de un profesorado que siempre se ha volcado en mantener la calidad y la mejora continúa. "Cuando tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, vemos como una vez más la consejería de Educación vuelve a tirar de la improvisación para dar una solución que además no satisface a ninguna de las partes". "Al déficit histórico de infraestructuras educativas en la isla se suma ahora un nuevo experimento que impedirá que el futuro Centro Integrado pueda desarrollar todo su potencial", recuerda la parlamentaria del Partido Popular. "Lo único que estamos exigiendo es que Lanzarote disponga de un Centro Integrado de Formación Profesional equiparable a los que existen en el resto de las islas, ni más ni menos, y es imposible que el Centro que plantea la consejería de Educación pueda cumplir con los objetivos y las expectativas previstas para este tipo de enseñanzas", recalca Astrid Pérez. Versión imprimir



