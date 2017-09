Sección > Cartas al Director







El PP conejero, un pollo sin cabeza

Eduardo Álvarez · 2 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Para no dar lugar a dudas sobre la intención de este articulo, voy a dejar claro dos cuestiones, la primera es que no es una defensa de las actuaciones de Pedro San Ginés ni de su grupo de gobierno, ni tampoco es una crítica a lo que los trabajadores han conseguido para sí mismos a lo largo de los años. Seguro que más de uno, o una para ser mas explicito, va a interpretar mis palabras como un apoyo a lo que, tanto el Presidente del Cabildo como su Consejero de turismo, han hecho en lo referente a la huelga de los CATS. Nada más lejos de mi intención puesto que los que me conocen saben perfectamente que no soy precisamente el presidente del club de fans de Pedro San Ginés, sino más bien todo lo contrario. Pero hay algo que si tengo claro y es que “al Cesar lo que es del Cesar”. Al Partido Popular se le ha olvidado en esta crisis que tanto daño nos está haciendo a todos los Lanzaroteños, quienes son los verdaderos responsables de lo que está pasando y los que han provocado, desde hace ya años, la situación a la que nos hemos visto abocados desde hace ya demasiados días. Los privilegios, si privilegios, que tienen los trabajadores de los centros turísticos en relación a lo que disfrutan en sus convenios el resto de los trabajadores de esta Isla, no los han conseguido atracando a nadie, ni chantajeando, ni de ninguna otra forma de presionar poco sana o lícita. Lo han conseguido de la forma más fácil del mundo, negociando convenio por votos. Echando la vista atrás y con el fin de recordarselo a los dirigentes populares, desde hace muchos años, cada vez que había que renegociar el convenio de los Centros de Arte Cultura y Turismo, se daba la curiosa circunstancia de que en lontananza había un proceso electoral. Tal y como estaba montado el sistema de repartos de consejerías, el PSOE se llevaba los CATS y el PIL INALSA, con lo que eso significaba. Compartimentos completamente estancos en los que nadie podía interferir y por tanto, tanto los trabajadores de una empresa como los de la otra, podían disfrutar de convenios hechos a la carta, simplemente a cambio de los votos que manejaban, a favor de uno u otro partido. La consecuencia de este extraordinario sistema de funcionamiento fue, como no podía ser de otra forma, la ruina absoluta de ambas entidades. Es decir, que el PSOE se arruino los CATS y el PIL INALSA. Bueno pues esto que es historia viva de Lanzarote, es algo que, por lo visto a los dirigentes del PP insular se les ha pasado de largo. La huelga que estamos sufriendo no es un problema de ahora, generado por la intolerancia y prepotencia de un Presidente, que la tiene, y de un Consejero de Turismo al que, posiblemente, este asunto le queda demasiado grande, es un problema heredado, aliñado con otros elementos que lo hacen más relevante, como la influencia de algún sindicalista de dudosa capacidad para resolver problemas laborales, la intervención de algún grupo político de nuevo cuño al que el orden establecido de produce sarpullido, relaciones, políticamente sospechosas, entre el comité de empresa y algún Consejero/a del Cabildo y por último, con la vergonzante actuación tanto del PSOE, que se manda a mudar cuando el barco se está hundiendo para que no le salpique demasiado, como de un PP al que no sabe por dónde le da el aire. Las últimas manifestaciones realizadas por la Presidenta, Parlamentaria, Concejal de este partido, así como el silencio sepulcral del resto de sus dirigentes, como si no existieran, pone de manifiesto la pérdida absoluta de papeles que el PP ha tenido a la hora de gestionar esta crisis. No puedes manifestarte, en un asunto como este, a favor de los trabajadores, que repito tienen sus privilegios legalmente conseguidos y reflejados en su convenio, por lo que, nos gusten o no tenemos que aceptar, y en cambio echar toda la porquería encima de CC, olvidándose de quien ha sido realmente el causante de todo. Y, por si esta deriva irracional de la todopoderosa Presidenta no ha quedado suficientemente clara, todavía le da la razón al PSOE en su huida del pacto de Gobierno y solo se le ocurre pedir la dimisión de la dirección de los CATS. Recuerdo cuando pedía la retirada del sueldo de la alcaldesa de PSOE de Arrecife por negarse a cumplir un mandato del pleno que la exigía abriera la Avenida, cuando a estos mismos concejales se les había olvidado que el Presidente de su partido y a la sazón, Presidente del Gobierno patrio, había hecho lo mismo cuando incumplió el mandato del congreso para sacar a Franco del Valle de los Caídos. No recuerdo ninguna voz popular pidiendo la misma medida para uno que para la otra. Pero es que lo de la Presidenta es más serio todavía. En Madrid el PP gobierna, entre otras cosas, gracias al apoyo de CC. Se rumorea que en el Gobierno de Canarias también se puede dar algo parecido, pero a la inversa y en Lanzarote el único pacto posible, razonable, responsable y lógico, que saque a la Isla de la situación de parálisis en la que los socialistas nos han metido, es el que conformarían, junto con otras partidos de los razonables, el PP y CC. Lo demás seria rizar un rizo que no se merecen los ciudadanos. Que quede claro que este es un razonamiento personal partiendo de la premisa de que, cuando no hay nada bueno, tengo que buscar lo menos malo. Y que conste que, el hecho de ver a estos iluminados gobernando tampoco me hace especial ilusión ya que creo que ni Pedro San Ginés vale para ser lo que es, ni Astrid Pérez da la talla como para ser Alcaldesa. Pero claro, este planteamiento choca frontalmente con cabezas carentes de las neuronas suficientes como para ser capaces de entender que, por encima de sus malentendidas aspiraciones personales, está el interés de la ciudadanía, que es la que está padeciendo la inutilidad que nos gobierna, ¿Conocen algún político que vea mermada su suculenta nomina a final de mes como consecuencia de su nefasta gestión a la hora de solucionar asuntos como este? Pues esa es la clave, resulta que les pagamos para que todo funcione y cuando esto no pasa, los que dejamos de ganar nuestros sueldos somos los que les pagamos a ellos, manda huevos como decía Trillo. Si el PP no quiere desaparecer y volver a ser el partido residual que era antes de la marea, más le vale que empiece a poner las cosas y a las personas en su sitio y si no vales para tanto como quieres abarcar, vete a casa que mucha gente lo agradecerá. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :