Sección > Lanzarote



“Detrás de la recurrente alharaca pública solo hay una sumisión total de CC hacia a los socialistas”, denuncian los populares



El PP asegura que “CC ha puesto en evidencia el poco peso político que tiene dentro del gobierno de Arrecife”

Dácil Garcías denuncia el “fracaso de los nacionalistas para abrir la Avenida Marítima” Crónicas · 10 de enero de 2017

Compartir | | Aun más La coordinadora del Partido Popular (PP) en Arrecife, Dácil Garcías, lamenta que la ciudad comience el nuevo año sin que los nacionalistas de CC hayan dado ni un solo paso para favorecer la apertura de la Avenida Marítima al tráfico rodado. “Una medida que los ediles de CC dicen defender pero sobre la que no nos consta que hayan hecho absolutamente nada”, recalca este martes en nota de prensa la también edil del Partido Popular. “Es triste comprobar el poco peso que tiene CC dentro del grupo de gobierno a la hora de cambiar la actitud de la Alcaldesa con respecto a su “caprichosa” decisión de mantener cerrada la avenida”. “A pesar de que el pleno municipal aprobó la apertura el pasado 31 de octubre, por mayoría absoluta, y con el voto favorable de los concejales de CC, los nacionalistas no han sido capaces de revertir la situación y conseguir que la socialista Eva de Anta cumpla con el mandato del pleno”, recuerda Dácil Garcías. “A esta falta de peso político se une también el escaso margen de maniobra que tiene CC a la hora de hacer valer sus propias propuestas, como es el caso de la consulta popular que ellos mismos promovieron y de la que nada se sabe hasta el día de la fecha”, afirma la edil del PP. Para la coordinadora municipal del Partido Popular, estos dos hechos refuerzan “la debilidad de CC dentro del gobierno” y la relación de “subordinación” que mantienen con respecto al Partido Socialista y a la propia Eva de Anta, “que no duda en imponer su criterio de forma unilateral a sabiendas de la mansedumbre con la que finalmente actúan los nacionalistas a pesar de la alharaca pública”. Garcias insiste en que los populares seguirán defendiendo la apertura de la que es una de las principales vías de la ciudad. “No podemos hacer como CC y permanecer impasibles ante el castigo que se está infligiendo al tejido comercial de Arrecife y a la ciudadanía en su conjunto”, recalca la concejal del PP. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :