Lanzarote



Los populares dicen que Adislan, Afol, Cáritas o Tinguafaya, entre otras, no han recibido del Gobierno de Eva de Anta ni un solo euro del presupuesto de 2016



El PP alerta de la grave situación de emergencia social que vive Arrecife

Dicen que tampoco se han ejecutado las ayudas para material escolar, las subvenciones para alquiler social o las ayudas para la rehabilitación de viviendas Crónicas · 23 de enero de 2017

Compartir | | Aun más La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Arrecife, Dácil Garcias, ha acusado este lunes al Gobierno de Eva de Anta de ser “profundamente irresponsable” por no invertir el dinero presupuestado en 2016 para políticas sociales y ha vuelto a insistir en que "los números no engañan y la situación de Arrecife, lo quiera reconocer o no el equipo de gobierno es de auténtica emergencia social”. "La dejadez del gobierno de Eva de Anta se convierte en negligencia total y absoluta cuando analizamos la situación en la que se encuentra el área más sensible de cualquier institución, como es la de servicios sociales. No hay otra lectura que hacer cuando se hace balance de la gestión y se comprueba que el gobierno de PSOE-CC y PIL está dando la espalda a los más desfavorecidos y a los colectivos más vulnerables”, apunta la edil popular. Dácil Garcias critica duramente la gestión de las políticas sociales que ha realizado la Alcaldesa de Arrecife durante el último año y que ha provocado que por ejemplo, asociaciones como Adislan, colectivo de Mayores, Cruz Roja, Tinguafaya, Afol, El Cribo o Cáritas Parroquial y Cáritas Lanzarote, no hayan recibido aún ni un solo euro de lo presupuestado. “Todos sabemos la excelente labor asistencial que realizan estos colectivos por lo que privarles o retrasar cualquier ayuda económica supone un varapalo enorme en su día a día y en los programas que desarrollan”, apunta Garcias, quien resalta que el programa de subvenciones a ONG, asociaciones y colectivos sociosanitarios tiene una ejecución presupuestaria del 0%. Del mismo modo, el PP dice que resulta “inconcebible y fuera de toda lógica” que en la situación de pobreza y de dificultad económica en la que se encuentran muchisimas familias en Arrecife, no se haya ejecutado ni un sólo euro de los 50.000 euros contemplados para ayudas de material escolar. La portavoz municipal insiste en que “solo un gobierno irresponsable y antisocial puede sentirse satisfecho de gastar solo 23.890 euros en ayudas a la rehabilitación de viviendas para personas con menos recursos cuando están presupuestados en 331.775 euros”. Ello sin contar los ARUS de Valterra y Titerroy, para los que se recogía 1,1 millones de euros y de los que desgraciadamente no se ha invertido ni un solo euro. "Similar situación se produce con las ayudas o subvenciones al alquiler social de las que apenas se ha otorgado el 6% (7.581 €) de los 120.000 euros que figuran en las cuentas municipales o el 0,92% que se ha ejecutado dentro de la partida de 400.000 euros para empleo", remarcan. "La mala gestión municipal se extiende también al programa de menores dotado con 66.000 euros y de los que únicamente se han gastado 14.000 o el propio programa de servicios sociales, asistencia primaria, del que solo se ha ejecutado el 27% de los 300.000 inicialmente previstos", comentan desde el PP. Con estas cifras, Dácil Garcias se reafirma en la denuncia que realizaron esta misma semana los populares al hacer balance de 2016, calificando el Gobierno de Eva de Anta de "nefasto e intolerable". “La presidencia socialista al frente del Ayuntamiento de Arrecife está resultando terriblemente perjudicial para los vecinos del municipio porque la pésima gestión social, siendo lo más grave, no es un hecho aislado", insiste. Los populares recalcan que la escasa y escandalosa ejecución presupuestaria incluye también el capítulo de inversiones por lo que la situación de la ciudad no puede ser más crítica y preocupante. Versión imprimir



