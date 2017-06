Sección > Lanzarote



Astrid Pérez: “La debilidad de CC y PIL permite que se gobierne en contra del sentir mayoritario de los ciudadanos"



El PP afirma que la socialista Eva de Anta está imponiendo en Arrecife “la tiranía de la minoría” para mantener cerrada la Avenida Marítima

Crónicas · 6 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Arrecife ha subrayado en nota de prensa que ha vuelto a pedir el cumplimiento del acuerdo plenario adoptado el 31 de octubre de 2016 para la apertura de la Avenida Marítima al tráfico en un sentido de la circulación. Y una vez más, la iniciativa volvió a salir adelante con los votos favorables de CC y PIL, socios de gobierno del Partido Socialista (PSOE), que este martes se ha quedado solo defendiendo la peatonalización de la vía. Una situación que los populares entienden que es totalmente impensable en pleno siglo XXI. "Mientras en los sistemas democráticos se rigen por la regla de las mayorías, en Ayuntamiento de Arrecife el Partido Socialista y la Alcaldesa, Eva de Anta, a la cabeza, impone la "tiranía de la minoría", saltándose la voluntad mayoritaria del pleno", ha señalado la concejal y presidenta del Partido Popular, Astrid Pérez. "En Arrecife se da la penosa circunstancia de que la mayoría adopta un acuerdo y una minoría termina imponiendo su criterio". "Todo ello con la connivencia de CC y PIL que, a pesar de su voto en contra en este asunto, permite y ampara este tipo de actitudes totalmente dictatoriales y ajenas completamente a los principios democráticos que rigen nuestro sistema político", ha señalado. "Tanto la alcaldesa socialista como CC y el PIL pasarán a la historia por haber matado el comercio local de la zona centro de Arrecife. Unos por acción y otros por omisión". "Todos forman parte de un gobierno que está demostrando un desprecio absoluto por la democracia por la que todos hemos luchado. Un gobierno que se pasa por el forro las reglas de la democracia y ante eso no caben excusas". Astrid Pérez ha insistido ante la Alcaldesa que cerrar la avenida no es una cuestión de ideología porque su formación política también es partidaria de peatonalizar ciertos espacios públicos de la ciudad pero con criterio. "Nosotros estamos de acuerdo con que se peatonalicen determinadas vías con poco tráfico, como puede ser la calle Hermanos Zerolo, pero no calles, vías, que son colectoras como La Avenida donde confluye en tráfico desde zonas muy distintas". Pérez ha hecho un llamamiento a de Anta para que cese en su empeño de hacer un copia y pega de modelos de gestión en ciudades que no tienen nada que ver con Arrecife porque, ha dicho, "no hay ninguna ciudad de España que haya personalizado una vía de las características de la avenida marítima". Los populares han insistido en que del cierre de la avenida supone "la muerte del comercio local". Ante las críticas del PSOE a la defensa que está realizando el PP para que se abra la avenida como si fuera una cuestión de estado, Pérez ha respondido: "¿Cómo no va a convertir el PP el cierre de la avenida en una cuestión de estado cuando la única actividad económica que tiene Arrecife es el comercio local y el empleo?". "Claro que la defensa del comercio y de la economía es una cuestión de estado para el PP. Esa es la gran diferencia entre el PP y el Partido Socialista, que para ustedes no lo es y lo están demostrando con sus acciones". Versión imprimir



