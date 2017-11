Sección > Lanzarote



Ángel Vázquez, que recuerda que la propuesta del PP estaba condicionada a un informe, asegura que los populares basarán el sentido de su voto en el segundo informe elaborado por la Intervención del Cabildo y acusa a San Ginés de retrasar los estudios encargados por el Gobierno insular



El PP adelanta que votará en contra de la propuesta de los Centros Turísticos que la oposición avaló en el Pleno del Cabildo

Asegura que "los estatutos de la entidad pública contemplan" la destitución del actual consejero delegado y critica que José Juan Lorenzo "fuera nombrado a dedo y sin pasar ningún tipo de filtro ni concurso público como director gerente" Crónicas · 13 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más Los Centros Turísticos elevan este lunes a su Consejo de Administración los acuerdos promovidos por la oposición en el Pleno del Cabildo y que afectan a la Entidad. Este lunes se celebra una sesión extraordinaria en la que se propondrá la ejecución del acuerdo plenario adoptado por la oposición y se designará a los consejeros que lo materializarían de entre quienes lo aprobaron en el Cabildo El Partido Popular (PP) ha adelantado este lunes por la mañana en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que votará en contra de la propuesta de los Centros Turísticos que la oposición avaló en el Pleno del Cabildo para poner fin al conflicto laboral de agosto pasado y que supuso el cierre de la red de los Centros Turísticos de la Isla durante 20 días. Así lo ha expuesto en la tertulia del programa ‘A buena hora’ el portavoz del PP en el Cabildo, Ángel Vázquez, quien ha asegurado vía telefónica que los populares basarán el sentido de su voto en el segundo informe elaborado por la Intervención del Cabildo. "Vamos a votar en contra. No puede ser de otra manera. Esto ya no tiene más cuerda. En la propuesta que firmó el Partido Popular quedaba claro que el posible acuerdo se condicionaba a un informe, pero este informe ha aparecido dos meses después", ha explicado el consejero con respecto al segungo informe de Intervención, que declara nulo de pleno derecho el posible acuerdo propuesto por la oposición cabildicia, y que advierte de que respaldarlo en el Consejo de Administración supondría incurrir en un delito de prevaricación. "Lógicamente", ha manifestado Vázquez, "lo que nos da pena es que haya habido una huelga pero que no haya sido hasta dos meses después cuando se haya conocido un informe que podía haber evitado todo eso si llega a estar elaborado al día siguiente. . Es lo que nos sorprende de toda esta gestión que algunos tanto defienden", ha denunciado el portavoz del PP, que ha calificado de "extemporáneo" dicho estudio encargado a Intervención. Vázquez ha acusado al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, de retrasar los informes encargados por el Gobierno insular a propósito y “para que la oposición no tuviera acceso a toda la información”. "Creo que hay que ser mucho más serio cuando se gestiona este tipo de cosas y ahora otra cosa que no está clara es si los informes que se han hecho se han elaborado con toda la información encima de la mesa. No sabemos si ha faltado información, con lo cual, hay que aclarar algunos aspectos que creo que van a ser importantes", ha precisado. Los Centros tienen previsto llevar este lunes por la tarde a su Consejo de Administración los acuerdos promovidos por la oposición que afectan a la Entidad. Este lunes se celebra una sesión extraordinaria en la que se propondrá la ejecución del acuerdo plenario adoptado por la oposición y se designará a los consejeros que lo materializarían de entre quienes lo aprobaron en el Cabildo. Respecto a la posible petición de destitución del actual consejero delegado de los Centros Turísticos, Ángel Vázquez ha explicado que "los estatutos contemplan" tal posibilidad y ha criticado que José Juan Lorenzo "fuera nombrado sin pasar ningún tipo de filtro ni concurso público en los Centros Turísticos, sino que se haya puesto ahí directamente a dedo, porque el presidente tiene potestad para ello". "No hubo ningún tipo de concurso de méritos para nombrar a ningún director gerente", ha dicho, "o al menos no se ha publicado de manera pública". Respuesta del Gobierno insular Por su parte, el consejero de Turismo y presidente del Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Echedey Eugenio, que es quien tiene las competencias “y no el consejero delegado, tal y como malintencionadamente insisten algunos medios”, ha convocado para las 19.00 horas de este próximo lunes, 13 de noviembre, una sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de la Entidad en la que se pretende el debate y la adopción de acuerdos sobre las propuestas planteadas y aprobadas por la oposición en el Cabildo referentes a la resolución del conflicto laboral y la huelga en los Centros, que “continúa simplemente suspendida”, así como al cese de José Juan Lorenzo como consejero delegado de la Entidad. Además, el consejero ha incluido en el Orden del día la designación de cinco representantes de los grupos de la oposición que aprobaron este acuerdo en el Cabildo para que al menos tres de ellos firmen de forma mancomunada la orden de pago que cuenta con los informes desfavorables de los servicios jurídicos e intervención del Cabildo Insular. “Nosotros tenemos claro que no se puede ir en contra de estos informes, pero volvemos a ofrecer a la oposición la oportunidad de aprobarlo y ordenar los pagos pertinentes si sigue considerando que es posible” ha señalado Echedey Eugenio. En el mismo Consejo se procederá a la toma en consideración del cese de José Juan Lorenzo como vocal del órgano y, por tanto, como consejero delegado, aprobado por la oposición el Pleno del Cabildo. “Esta empresa pública no puede parar su ritmo por lo que debemos aclarar la situación e instaurar la normalidad para seguir trabajando con la mayor normalidad posible, pese a las vendettas políticas de unos y otros” afirma Eugenio. “Vamos a regularizar la situación del consejero delegado y el puesto de director gerente. Veremos, entonces, si es una realidad que los consejeros de la oposición quieren acabar con el conflicto accediendo a las pretensiones planteadas por el comité de empresa, que han sido informadas de forma desfavorable, tanto por los servicios jurídicos como de la Intervención de la primera institución” apunta. El consejero concluye aclarando que “pese a que el grupo de Gobierno del Cabildo ostenta el 60% de los votos en el Consejo de Administración de los Centros, se abstendrá y no supondrá ningún obstáculo para que la oposición cumpla el acuerdo que mayoritariamente aprobó en el Cabildo Insular, tal y como hemos sostenido desde el inicio del conflicto”. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :