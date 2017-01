Sección > Lanzarote



Tomás López, portavoz de Somos, denuncia que "ha sido un patinazo". "Esa responsabilidad política tendrán que hacérsela mirar", subraya



El PIL y Somos Lanzarote responsabilizan al lanzaroteño Erasmo García de autorizar los tendidos eléctricos aéreos para el sur de Lanzarote

"No podemos seguir permitiendo que se continúe machacando el paisaje de Lanzarote", alegan los insularistas, que reclaman la unión de diputados, senador e instituciones para paralizar el proyecto Crónicas · 11 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Somos Lanzarote insiste en que al margen de las campañas en redes sociales, la Corporación insular debería recurrir a la vía judicial tras la autorización del decreto por parte del director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias El actual director general de Energía e Industria del Gobierno canario, Erasmo García. El Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y Somos Lanzarote han responsabilizado este miércoles al lanzaroteño Erasmo García, actual director insular de Energía e Industria, dependiente de la Consejería de Economía, Industria Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, de "no haber evitado que se desempolve el proyecto de autorización de los tendidos eléctricos aéreos para el sur de Lanzarote". "Todos coincidimos en que el proyecto es negativo. Su declaración de impacto medioambiental viene de la pasada legislatura pero su origen de mucho más atrás. Lo que nos sorprende es que quien ha firmado ese decreto de autorización haya sido un lanzaroteño de Coalición Canaria, Erasmo García [director general de Energía e Industria del Gobierno de Canarias]", ha manifestado este miércoles en Crónicas Radio-Cope Lanzarote Tomás López, portavoz de Somos en el Cabildo insular. A juicio del consejero de Somos Lanzarote, "ha sido un patinazo y creemos que esa responsabilidad política tendrán que hacérsela mirar, como mínimo". Tomás López ha reivindicado en su intervención en el programa ’A buena hora’ que se paralice el proyecto de cableado eléctrico aéreo que Red Eléctrica de España tiene previsto comenzar a construir entre Playa Blanca, Femés y Mácher, que incluye la instalación de enormes torretas y que afectaría al Monumento Natural de los Ajaches, tal y como denunció la semana pasada la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña. Gladys Acuña, Paquita Luengo y un técnico de la Consejería trasladaron a Yaiza tranquilidad sobre este proyecto de los tendidos aéreos en un encuentro de 2012. Cabe recordar que ya en la pasada legislatura se escenificó al menos la oposición del propio Gobierno de Canarias a este proyecto hasta el año 2012, cuando la entonces consejera regional de Energía e Industria, Paquita Luengo, trasladó a la actual alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, que el Ejecutivo regional no tenía intención de autorizarlo en un encuentro mantenido en la sede de la propia Viceconsejería de Industria. Además de presentar una moción al pleno, desde Somos Lanzarote pondrán en marcha una campaña de información sobre los valores paisajísticos y ambientales de Los Ajaches. Somos Lanzarote pide así la paralización del proyecto de tendido eléctrico aéreo en el sur de la Isla e insta al Cabildo a contemplar la vía judicial, al margen de la campaña de recogida de firmas que ya se está llevando a través de change.org. Tomás López ha confirmado así que el grupo de Somos Lanzarote en el Cabildo presentará una moción al próximo pleno para que la Institución exija al Gobierno de Canarias la paralización del proyecto. El PIL pide unión para paralizar el proyecto o soterrar el cableado Por su parte, el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) se opone al tendido aéreo y las enormes torretas previstas para la Isla. El Partido de Independientes de Lanzarote manifiesta este miércoles a través de un comunicado de prensa su más rotundo rechazo ante la grave actuación prevista por Red Eléctrica de España

para ejecutar la Línea Aereo Subterránea a 132 KV doble Circuito nueva subestación

132 kV Mácher - nueva Subestación 132 kV Playa Blanca, donde se pretende instalar,

en más de 14 kilómetros de la misma, inmensas torretas metálicas "que supondría un

gran impacto visual en el singular paisaje de la Isla, y en concreto, en el Monumento

Natural de Los Ajaches, que afectaría además muy negativamente a los pueblos de la

zona por donde transcurre, Las Casitas, Femés y Maciot". "A pesar que desde el año 2012, ya el Ayuntamiento de Yaiza, y el propio Cabildo

insular se pronunciaron en contra, lamentamos profundamente que desde el Ministerio

de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España hayan informado

favorablemente la línea y las nuevas subestaciones de Mácher y Playa Blanca, y que

desde el Gobierno de Canarias, desde la Dirección General de Industria y Energía,

ostentada por un lanzaroteño, Erasmo García, dependiente de la Consejería de Economía, Industria Comercio y Conocimiento, y con fecha 17 de mayo de 2016, se haya autorizado la referida instalación al tiempo que se declaraba la utilidad pública de los bienes y derechos afectados por la instalación", critican desde el PIL. Desde el Partido de Independientes de Lanzarote aseguran que no se oponen a que se mejore la capacidad de transporte, distribución y suministro de energía eléctrica con la mejora de las instalaciones necesarias y adecuadas al servicio que se ha de prestar. "Pero sí que pedimos", explican, "que en esta Isla y por la fragilidad y lo singular de su territorio, se ejecuten de manera soterrada; Y que muy bien se podría hacer, si se quisiera y existiera voluntad política, porque podrían realizarse por las zonas de servidumbre y dominio público existentes en los márgenes de las carreteras de la zona, y así apenas se causaría ningún tipo de impacto en el paisaje de esta Isla que es Reserva de la Biosfera". Para el PIL "es el momento", y a ello apelan, "a que todos vayamos a una, los 8 diputados en el Parlamento de Canarias, el senador y los diputados por la Provincia de Las Palmas en el Congreso, hagan oír tanto en el Parlamento de Canarias, como en el Senado y en el Congreso, y con la mayor resonancia posible, la voz de los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote para que desde los Gobiernos respectivos, el Español y el Canario, se le exija a Red de Eléctrica de España el soterramiento completo de la línea en la ejecución del referido proyecto", reclaman. Versión imprimir



