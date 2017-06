Sección > Lanzarote



Su portavoz en Haría, Iván Rodíguez, ve "mala fe" por parte del Cabildo desde el inicio del litigio con Haría por la Cueva de Los Verdes



El PIL propone sustituir el actual convenio entre Cabildo y Haría en la Cueva de Los Verdes por un contrato de arrendamiento

Los insulaistas califican de "dictatorial" la elección de los nuevos premios Haría 2017 y justifican su abstención en el pleno en el que se designó a Lionel Morales y a Manuel Perdomo como los ganadores de este año Crónicas · 5 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) propone sustituir el actual convenio entre Cabildo insular y el Ayuntamiento de Haría en la Cueva de Los Verdes por un contrato de arrendamiento. Así lo ha manifestado este lunes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote el portavoz del PIL en Haría, Iván Rodíguez, que ha expuesto a las claras que los insularistas siempre han visto "mala fe" por parte del Cabildo desde el inicio del litigio con Haría por la Cueva de Los Verdes. "No vemos ni como buenas ni como malas las tres opciones actuales que nos ha expuesto el grupo de gobierno de Haría para ejecutar la última sentencia" del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSCJ), ha expuesto Rodríguez en el programa ’A buena hora’. "El PIL desde el inicio de este pleito siempre ha dicho lo mismo. De hecho, nunca firmamos ese convenio que dicen que es tan privilegiado para Haría. Siempre hemos visto la mala fe del Cabildo en este incumplimiento. Si vamos ganando y retiramos el pleito, pero el Cabildo no retira su recurso, ustedes me dirán si no hay mala fe por parte del Cabildo", ha señalado el edil del PIL en el norte de la Isla. A su juicio, "viendo las tres últimas resoluciones judiciales de la Cueva, no hay que hablar si quiera de convenio, sino de contrato de arrendamiento. No tenemos que conveniar nada con el Cabildo, solo cómo nos va a pagar el dinero que nos debe". Según Iván Rodríguez, la posible solución a este viejo pleito entre Haría y el Cabildo pasaría por "este contrato de arrendamiento, como hace cualquier empresario con otra empresa, uno arrienda y el otro es el que arrienda. No vamos a entrar en qué opción es mejor. De entrada", ha dicho, "que nos paguen lo que nos deben y, segundo, hacer un nuevo contrato. Eso sí lo tenemos claro", ha apostillado el portavoz del PIL en Haría. Críticas por las formas de nombrar a Manuel Perdomo y Lionel Morales ‘Premios Haría 2017’ Por otro lado, el PIL recuerda que otro año más llegan las fiestas patronales del municipio y que también este año el Ayuntamiento ha elegido a personas que hayan mostrado su trabajo y esfuerzo reconociéndoles en un acto emotivo con los “Premios Haría 2017". La pasada semana, recuerdan desde el PIL, se acordó en sesión plenaria extraordinaria y urgente conceder a Manuel Perdomo Cabrera y Lionel Morales González los "Premios Haría 2017‟, destinados a aquellas personas o instituciones con una trayectoria destacada y que han contribuido con su trabajo al progreso y desarrollo del municipio norteño. El acuerdo se adoptó con la abstención de los concejales de PSOE y PIL y el voto a favor del resto de grupos políticos. El PIL quiere dejar claro "ante las medias verdades, que son más peligrosas que una mentira" que critica "la utilización partidista de la hoja del municipio de Haría por parte del grupo de gobierno, en la que", explican, "sin aclarar los motivos del por qué el PIL se abstiene, el grupo de gobierno utiliza una política barriobajera con la hoja del municipio que pagamos todos para desacreditar al concejal del PIL". Desde el PIL, aclaran, siempre se ha pedido que haya consenso para la elección de los premios y "siempre hemos pedido que se haga un nuevo reglamento, que

regule las condiciones y motivos para su elección y que no se haga como hasta ahora por elección de favores y política unilateral del grupo de gobierno de turno". El PIL quiere que conste que "no dudamos del merecimiento de las personas elegidas pero nuestra abstención es la única forma de dar un toque de atención por las formas

dictatoriales de Coalición Canaria y Somos Lanzarote dentro del grupo de gobierno, y la utilización partidista que siguen haciendo de la Hoja del municipio". Versión imprimir



