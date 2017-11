Sección > Lanzarote



El Comité Local del PIL en Haría critica el "uso político, sectario y partidista" del Gobierro norteño en el acto de entrega trofeos del Haría Extreme y denuncia que Acuña "no está en los problemas y necesidades de los vecinos"



El PIL pide a Marciano Acuña "lealtad institucional y que no utilice ni el Ayuntamiento ni Los Jameos como si fuera la sede de su partido"

Crónicas · 22 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El Comité Local del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) en Haría, a través del concejal en el municipio, Iván Rodríguez, ha denunciado este miércoles públicamente "el uso político, sectario, y partidista que de un acto institucional del Ayuntamiento de Haría ha hecho una vez más su equipo de gobierno". El Comité Local del PIL en Haría critica el "uso político, sectario y partidista" del Gobierro norteño en el acto de entrega trofeos del Haría Extreme y denuncia que el alcalde, Marci Acuña, "no está en los problemas y necesidades de los vecinos". El pasado fin de semana, explica el PIL en nota de prensa, se celebró en la isla de Lanzarote y en el municipio de Haría la VII edición de la carrera de trail haría Extreme, que en sus cuatro distancias la CICAR Ultra, la BINTER Maratón, la Medium, y la GEOPARQUE Starter y con más 1000 corredores participando, discurría por parajes singulares de la isla de Lanzarote y del municipio". El domingo, a las 11 de la mañana, en un acto institucional, en los Jameos del Agua, se procedía a la entrega de trofeos de la misma, y desde el PIL aseguran que observaron "una vez más en la presentación de la prueba, a Coalición Canaria y al alcalde en el municipio, Marciano Acuña, haciendo un uso partidista y sectario a que nos tiene acostumbrados, confundiendo lo político con lo institucional, e invitando a actos institucionales a militantes del CC mientras ignora la presencia de representantes vecinales y del resto de la Corporación municipal". AVANCE PENDIENTE DE AMPLIACIÓN. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :