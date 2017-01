Sección > Lanzarote



El PIL critica la falta de gestión del alcalde de Haría y denuncia que Acuña no se ha pronunciado sobre el proyecto de las torretas para el sur de Lanzarote

Denuncian que Marciano Acuña "no está en lo que tiene que estar" y confirman que han presentado una moción contra el proyecto de las torretas eléctricas con paso incluido por el paraje natural de los Ajaches Crónicas · 25 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) denuncia que el alcalde de Haría, Marciano Acuña "no está en lo que tiene que estar". Desde el Comité Local del Partido de Independientes de Lanzarote en Haría critican este miércoles en un comunicado de prensa que Acuña "ni como diputado regional lucha por Lanzarote ni como alcalde trabaja por mejorar Haría". El portavoz y concejal del PIL en el municipio norteño, Iván Rodríguez, ha presentado este martes en el Ayuntamiento una moción sobre la instalación que pretende hacer Red Eléctrica de la llamada “Línea Aéreo Subterránea a 132 kV Doble Circuito Nueva Subestación 132 kV Mácher - Nueva Subestación 132 kV Playa Blanca”. La intencionalidad de la moción, explican desde el PIL, es que a igual que ya se ha hecho en casi todos los ayuntamientos de la Isla, el Pleno municipal se pronuncie sobre la citada instalación, y que las distintas fuerzas políticas representadas muestren su parecer sobre las torretas que se pretenden instalar en un paisaje singular de nuestra Isla como es el Monumento Natural de Los Ajaches. "Nuestra voluntad, porque esa es la posición de nuestro partido, además de

oponernos a las mismas, es proponer que se inste al Gobierno de Canarias a paralizar el inicio de las obras y que para la repotenciación en el sistema eléctrico LanzaroteFuerteventura se replantee una alternativa consensuada con los Cabildos Insulares de ambas islas, así como con el Ayuntamiento de Yaiza que incluya el

soterramiento de la referida línea", aclaran desde las filas insularistas. Desde el PIL lamentan que la formación política Somos Lanzarote, en la oposición en el Cabildo Insular, haya levantado la voz en contra, pero sin embargo, esa misma formación, "aquí en Haría", alegan, "donde tiene responsabilidades de Gobierno, y en donde se puede practicar aquello que se exige a los demás, aún no se haya manifestado". El Comité Local del PIL en Haría explica que "del alcalde ya nos extraña menos porque ni como alcalde ha celebrado el pleno ordinario que se celebra cada dos meses y que ya tocaba, al menos para tramitar los presupuestos municipales de 2017, pero no ha sido capaz de manifestar públicamente su parecer referido al asunto como sí que lo han hecho ya otros compañeros suyos en otros ayuntamientos de la Isla". "Da la sensación", agrega el PIL, "que está esperando a que le den permiso para que como máxima autoridad local exprese su determinación sobre el asunto". "De sus gestiones de parlamentario", agregan, "más de los mismo. Nada hace, a pesar de

haberle dicho en su momento a los vecinos que quería ser alcalde y parlamentario para conseguir resolver más asuntos para el municipio y para la Isla. En su faceta de diputado regional", expresan desde el PIL, "no ha logrado para nuestro municipio ningún logro ni nnguna gestión le conocemos. Y para la Isla, está por ver". Iván Rodriguez desconfía del voto de Marci Acuña "allí en Tenerife, junto al resto de diputados de la isla de Lanzarote en el Pleno del Parlamento cuando se debata la Proposición No de Ley presentada por el Grupo de Nueva Canarias". Versión imprimir



