Sección > Deportes



Un total de 22 equipos se han inscrito para participar en la octava edición de este campeonato que se celebrará del 22 al 25 de junio con importantes novedades, como la posibilidad de realizar inmersiones nocturnas



El ‘Open Fotosub Lanzarote Mar de Lava’ se abre por primera vez a los fondos marinos del Archipiélago Chinijo

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, destacó que “este certamen se constituye cada año en ejemplo de cómo se puede conjugar, de forma armónica y respetuosa, turismo, deporte, concienciación medioambiental y puesta en valor de la riqueza de nuestros recursos naturales marinos” Crónicas · 19 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El certamen contará de forma paralela con dos concursos de fotografías online denominados `Geoparque Lanzarote´ y `Museo Atlántico´ El 8º Open Fotosub Lanzarote Mar de Lava se celebrará del 22 al 25 de junio próximos con importantes novedades respecto a ediciones anteriores, según se dio a conocer este mismo lunes durante la presentación de este certamen que cada año cosecha más prestigio entre los numerosos aficionados a la fotografía submarina y amantes de la extraordinaria plataforma subacuática que se sumerge bajo nuestro litoral. Desde el Cabildo insular explican tras la presentación en nota de prensa que en esta nueva edición del campeonato, en el que se han inscrito un total de 22 equipos, compuesto cada uno por dos buceadores, procedentes de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, Cataluña, Murcia y Estoril (Portugal), “por primera vez los participantes que lo deseen tendrán la oportunidad de concursar con fotografías obtenidas no sólo del litoral lanzaroteño, sino también de los fondos marinos del Archipiélago Chinijo, y podrán además realizar inmersiones por la noche para poder obtener imágenes de especies de vida nocturna, si la titulación del concursante lo permite”, informó Rafael Mesa, presidente del Colectivo Valonia, entidad que organiza la prueba en colaboración con el Club de Actividades Subacuáticas Pastinaca. Asimismo, este año se celebrarán de forma paralela dos concursos de fotografías online, bajo la denominación `Geoparque Lanzarote´ y `Museo Atlántico´. Durante el transcurso de la conferencia informativa, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, destacó la singularidad de un certamen que “busca dar a conocer la riqueza de los fondos marinos de la isla de Lanzarote, su variada biodiversidad y la actividad sostenible que se crea en torno a este concepto, a través de la fotografía submarina”, y mostró expresamente “el total apoyo y respaldo institucional de la primera Corporación insular” a este evento “que se constituye en ejemplo de simbiosis armónica entre turismo y deporte, dos actividades que aquí se conjugan de forma respetuosa con el cuidado, la concienciación medioambiental y la valorización, dentro y fuera de la isla, de nuestros recursos naturales marinos, cuya flora y fauna son de un extraordinario valor y belleza”. El presidente expresó su reconocimiento y agradeció a la organización y a Pastinaca “su decidido apoyo, incansable contribución y su demostrada trayectoria por la puesta en valor de la plataforma marina de la isla, desde La Bocaina hasta el Archipiélago Chinijo”. Por su parte, el consejero de Turismo de la primera Corporación insular, Echedey Eugenio, señaló que “aproximadamente 120.000 turistas vienen cada año a la isla para practicar submarinismo, con lo que se ha convertido en una de las modalidades deportivas cada vez más en auge dentro de la marca “European Sports Destination”, contribuyendo a posicionar a la isla como destino deportivo de primer nivel internacional. Hay que destacar - indicó- que el turismo de buceo es especialmente un segmento turístico de alto valor estratégico, tanto por el gasto que realiza en destino, que es superior a la media, como por la promoción exterior que realizan los buceadores de los paisajes submarinos de Lanzarote, dentro de un contexto de turismo responsable y respetuoso con la isla de Lanzarote como Reserva de la Biosfera”. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Arrecife, Rafael Juan González, resaltó que “este evento ha consolidado a la ciudad de Arrecife en sus vertientes sostenible y ecológica, logrando también acercar el conocimiento de nuestra marina a muchas personas que no hacen submarinismo, al tiempo que ha contribuido a situar a la ciudad dentro del circuito turístico insular”. González agradeció asimismo a Valonia y Pastinaca “el magnífico trabajo de limpieza del litoral arrecifeño y de eliminación del `erizo diadema´ en el que siempre se han volcado”. Por otro lado, el director de Relaciones Institucionales de Promotur-Turismo de Canarias, Juan Armas, señaló que desde el Gobierno de Canarias “estamos inmersos en una campaña permanente de promoción del turismo activo y deportivo, prestando nuestro apoyo y especial atención a eventos de estas características, de gran calidad, como es el Open Fotosub, que interesan mucho a la isla de Lanzarote y a las Islas Canarias por su indudable atractivo y proyección exterior” El presidente del Colectivo Valonia, Rafael Mesa, pormenorizó asimismo los dos nuevos concursos de fotografía online, denominados ‘Geoparque Lanzarote’ que persigue “resaltar el valor y las particularidades geológicas del paisaje lanzaroteño, especialmente de sus volcanes, agricultura y arquitectura tradicional” y ‘Museo Atlántico’, cuyo objetivo es “dar a conocer la belleza e importancia del Museo Atlántico para el sector del buceo en general y especialmente en la isla de Lanzarote, un destino turístico con excelentes condiciones para la práctica de la actividad durante todo el año”, manifestó. Podrán participar en ambos cualquier persona mayor de edad y los ganadores recibirán un premio de 800 euros. Entre las singularidades del Open Fotosub Lanzarote Mar de Lava, Mesa destacó “su posicionamiento como único fotosub que ofrece total libertad a los fotógrafos y fotógrafas en puntos de inmersión, libres por casi toda la isla, al igual que en el límite de inmersiones durante los días de competición”. Asimismo subrayó que “da la oportunidad a los participantes de presentar colecciones más creativas sin categorías estrictas que no tendrían cabida en otros concursos”. Los participantes tendrán el jueves 22 y viernes 23 para realizar hasta un máximo de 350 fotos de las cuales deberán presentar 6 como las definitivas. El jurado, integrado por Javier Madinaveitia y Julio Díaz -fotógrafos submarinos-, y Miguel Álvarez -director de la Revista Aqua, especializada en buceo- puntuará cada instantánea y de la suma total saldrán los ganadores. Sus nombres se darán a conocer en la gran gala final que se celebrará a partir de las 20.00 horas del sábado 24 de junio en el Charco de San Ginés, concretamente en la explanada junto a los Multicines Atlántida, y que contará con la actuación de los grupos musicales ‘Los Magnéticos’ y ‘Trentaytantos’ y a la que desde la organización se invita a asistir a toda la población para que puedan contemplar las fotografías realizadas por los concursantes y compartir con ellos el cierre del evento. El 8º Open Fotosub Lanzarote Mar de Lava repartirá cerca de 10.000 euros en premios. El primer clasificado obtendrá un premio de 2.000 euros en metálico y un crucero para dos personas en las Islas Maldivas, entre otras recompensas. El segundo clasificado ganará 1.000 euros y una semana de buceo y estancia para dos personas en Lanzarote y el tercero 600 euros. Además habrá distintos premios para categorías fotográficas individuales. El acto de presentación de esta octava edición del certamen contó también con la presencia el consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), Héctor Fernández, y los otros dos miembros del Colectivo Valonia, Joaquín Vera y Félix Viña, entre otros asistentes. El concurso, organizado por el Colectivo Valonia en colaboración con el Club de Actividades Subacuáticas Pastinaca, cuenta con el patrocinio de Promotur Turismo de Canarias, Turismo Lanzarote (European Sports Destination), Cabildo de Lanzarote, Centros de Arte, Cultura y Turismo y el Ayuntamiento de Arrecife, además de la colaboración de Museo Atlántico, Geoparque Lanzarote, Submaldives, Visanta, Sigma Canarias, Revista Aqua, Océanos de Fuego, Revista Buceadores, Dive Travel Show, Revista NU2, La Miñoca y Naviera Armas. Sus organizadores agradecen el apoyo y la contribución de todas las instituciones y entidades implicadas y destacan que el campeonato Open Fotosub Lanzarote Mar de Lava persigue, entre sus objetivos, “mostrar un punto de vista diferente al que todos conocemos de los fondos de la isla de Lanzarote; mostrar el impacto positivo que sobre los fondos insulares ha tenido el proyecto de Erradicación del Erizo Diadema africana; fomentar el buceo deportivo en nuestro litoral como buena práctica en el ámbito de una Reserva de la Biosfera; promocionar la fotografía en general y la submarina en particular como expresión artística, cultural, didáctica y promocional de la isla de Lanzarote; apoyar a la creación de las “micro reservas submarinas” en la isla de Lanzarote y promocionar el concepto sostenible como una necesidad vital de la humanidad actual”. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :