La secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro, ha asegurado que el Gobierno regional sólo deberá verificar este año y en 2018 que vuelve a la "senda" de la estabilidad presupuestaria



El Ministerio de Hacienda aclara que Canarias no tendrá que recortar 138 millones de euros

Crónicas / Agencias · 9 de junio de 2017

Compartir | | Aun más La secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Belén Navarro, ha asegurado que Canarias no tendrá que recortar los 138 millones de euros con los que ha superado la regla de gasto en 2016, sino que deberá verificar este año y en 2018 que vuelve a la "senda" de la estabilidad presupuestaria. Esta verificación la deberá realizar a través de un plan económico financiero, que ya elabora el Gobierno de Canarias, y que tiene que recoger la previsión de ingresos y gastos para este ejercicio y el siguiente, según ha manifestado a Cope Canarias Belén Navarro. Navarro ha señalado que Canarias es una comunidad cumplidora y desde hace cinco años ha cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria e incluso respecto al déficit, por debajo de la media nacional. Ha recordado que la ley de estabilidad presupuestaria obliga también a respetar la regla de gasto, que establece que no se puede gastar más que el año anterior más un incremento del Producto Interior Bruto nominal. Navarro ha agregado que el pasado 12 de mayo, su departamento informó de que Canarias superaba este tope en 138 millones de euros por lo que deberá elaborar ese plan económico y financiero con el escenario previsto para dos años. Este plan deberá ser aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha especificado Navarro que de esta forma no se deberán adoptar medidas adicionales tendentes a cumplir este parámetro. Ha afirmado que el gasto presupuestado en 2017 ya está en la senda de estabilidad financiera, y si se atiene a estas previsiones no se precisarán esas medidas adicionales. Navarro ha aseverado que el plan no implica un recorte de 138 millones de euros y ha asegurado que no hay margen de negociación para que Canarias tenga unas condiciones más flexibles ya que éstas son las mismas para todas las comunidades según establece la ley de estabilidad presupuestaria. Versión imprimir



