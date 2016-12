Sección > Lanzarote



La alcaldesa de San Bartolomé, María Dolores Corujo, ha mostrado su enorme satisfacción al tratarse de instalaciones que caracterizan históricamente al municipio



El Juzgado da la razón al Ayuntamiento de San Bartolomé al no llevar a cabo el cierre de las Bodegas El Grifo, Los Bermejos y La Florida como había solicitado la asociación Jacón

Crónicas · 20 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas, en autos de 29 de julio y 1 de septiembre de 2016, ha dado la razón al Ayuntamiento de San Bartolomé frente a la demanda de la Asociación Ecologista Jacón por la Defensa del Medio Ambiente que pretendía el cierre de varias bodegas en el municipio. La citada asociación, según explica el Consistorio este martes en nota de prensa, había solicitado al Ayuntamiento de manera expresa el cierre de las bodegas El Grifo, Los Bermejos y La Florida, situadas todas ellas en el Espacio Natural del Paisaje Protegido de La Geria, sin que el Ayuntamiento accediera a tal solicitud. Ante la decisión municipal de no ordenar el cierre de dichas bodegas la Asociación Ecologista Jacón por la Defensa del Medio Ambiente acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa solicitando al Juzgado que ordenase el cierre inmediato de las mismas, a lo que se opuso el juzgado dando por válidos los fundamentos de derecho de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. La defensa del Ayuntamiento se basó en la doctrina jurisprudencial del principio de proporcionalidad de la actuación administrativa intervencionista condicionada por la idea menos restrictiva para la libertad del ciudadano, que viene a señalar que no procede la medida cautelar de cierre si dichos establecimiento tienen garantizadas las medidas de seguridad estructural, seguridad de las personas en el desarrollo normal de la actividad, seguridad contra incendios y reúnen condiciones higiénico-sanitarias legalmente exigidas, aspectos estos que fueron acreditativos con las correspondientes certificaciones expedidas por técnicos competentes. La alcaldesa de San Bartolomé, María Dolores Corujo, ha mostrado su enorme satisfacción, dado que se trata de instalaciones que caracterizan históricamente al municipio, figurando la citadas bodegas entre las más importantes de Lanzarote, encontrándose entre ellas la bodega más antigua de Canarias, Bodegas El Grifo. “Nuestras bodegas juegan un papel extraordinario pues contribuyen al mantenimiento del paisaje agrario, al tiempo que constituyen un atractivo en sí mismas ya que varios de los edificios en los que se ubican figuran en el Catálogo Arquitectónico municipal por sus valores”, ha finalizado. Versión imprimir



