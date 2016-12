Sección > Deportes



Este año recibió el Premio al Evento Deportivo del año en la isla de Lanzarote debido a su calidad y resonancia



El III Campeonato Internacional el Quemao Class que se celebrará en La Santa trae a 64 riders de 15 países, los mejores del mundo

Varios de los competidores traen sus propias televisiones la repercusión mediática se espera que supere la del año pasado que ya desbordó todas las expectativas con 322.467 reproducciones de los videos del evento entre Facebook y Youtube Crónicas · 27 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más Este martes por la mañana ha sido presentado en el Cabildo de Lanzarote, el III Campeonato Internacional de Surfing & Bodyboard ’Quemao Class 2017’, que cuenta con 64 riders, 32 en cada modalidad, los mejores del mundo de quince países. La prueba la presentaron el presidente de la Corporación, Pedro San Ginés; la Consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo; el alcalde de Tinajo, Jesús Machín; y el director del evento, Jorge López. San Ginés, explica este martes el Cabildo en nota informativa, destacó “la particularidad de que esta prueba es que no se celebra en fecha fija, sino tiene un periodo denominado de espera, entre el 8 de enero y el 31 de marzo, porque sólo compiten el día que tienen las mejores condiciones, la mejor ola, con lo cual el espectáculo está garantizado y la repercusión es inmejorable”. El director del evento puntualizó que “la ola del Quemao está entre las cuatro mejores del mundo y esta prueba sólo da a conocer lo que Lanzarote ya tenía”. La consejera de Turismo que desde el año pasado ya conocía el evento adelantó que “en esta ocasión además se a va a respaldar económicamente porque precisamente su Consejería está trabajando en potenciar el turismo deportivo, no solo para amateurs, sino también para que vengan a preparar su temporadas los equipos, e incluso para que participen en pruebas de calidad internacionales con es el Quemao Surf”. Por su parte el alcalde de Tinajo adelantó que junto con el Cabildo ya tienen preparado un Plan de Seguridad porque el año pasado se sumaron hasta 10.000 personas en un solo día para ver los surferos, así como un puesta a punto de la localidad para que tenga la mejor imagen posible. El Quemao Surf este año contará con la presencia entre otros de: Aritz Aramburu ex surfer top 44; Ben Sanchis (Francia) récord ola más grande del mundo; Mark Healey top 5 surfer de olas grandes; o Joan Duru, campeón de Europa de Surf. Vienen riders de 15 países, varios de ellos traen sus propios equipos de televisión. También participan Canarios como Jonathan González top 5 Europa; Diego Cabrera, top 10 Mundial; o el lanzaroteño Franito. El año pasado más de 10.000 personas se movilizaron hasta el pueblo de La Santa para disfrutar del evento; obtuvo 322.467 reproducciones de los videos del evento entre Facebook y Youtube; así como recibió visitas de 51 países. Esto sumado a la calidad, belleza e importancia deportiva del evento hizo que le concediesen el Premio al Evento Deportivo del año en la isla de Lanzarote. Este campeonato es ’Open Invitacional’, es decir, los participantes serán previamente invitados a la prueba, ya que debido a las condiciones en las que se realizará se debe garantizar un mínimo de competidores. El número máximo será de 32 por cada modalidad (Surf & Bodyboard), con que se disputarán un total de 16 mangas eliminatorias de la que saldrán los competidores que irán pasando a las siguientes fases. Cada manga tendrá una duración de 30 minutos, salvo la ronda final que durará 45. Se puntuará las 3 mejores olas (maniobras) cogidas en ese periodo de tiempo. La puntuación será a cargo de seis jueces titulados. Este año pretende volver a tener una edición, propuesta audiovisual muy cuidada como en el 2016 que fue internacionalmente reconocida. Para ello este año cuenta con un director creativo, cuatro cámaras profesionales, equipos de grabación de cine, dos fotógrafos profesionales y un director de comunicación y prensa. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :