Sección > Canarias



La diputada del Grupo de CC y PNC por Fuerteventura, Lola García, defiende la iniciativa esta semana ante el Pleno del Parlamento de Canarias con una Proposición No de Ley



El Grupo Nacionalista Canario propone en el Parlamento de Canarias un plan de medidas para incentivar la estabilidad de los especialistas médicos en islas no capitalinas

Crónicas · 19 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), a través de su diputada por Fuerteventura, Lola García, defenderá en el próximo pleno de esta semana del Parlamento de Canarias una Proposición No de Ley (PNL) por la que se propone la puesta en marcha de un plan de medidas que incentive la estabilidad laboral de los especialistas médicos en las islas no capitalinas. Las acciones estarán dirigidas a que los profesionales de los centros sanitarios públicos puedan acceder a iniciativas laborales, formativas y de méritos en la carrera profesional. Esta iniciativa, explican este lunes en un comunicado desde el Grupo Nacionalista Canario, se justifica, en primer lugar, por el previsible aumento de las jubilaciones en el sector, dado que en los últimos años se ha producido un envejecimiento progresivo de la edad media de la plantilla; en segundo lugar, dado que en las últimas convocatorias de MIR se quedan plazas de formación de especialistas sin cubrir, concretamente las que corresponden a los hospitales de las islas no capitalinas; y a estas dos razones se añade que la inmensa mayoría de los médicos que acaban la especialidad aspiran a desarrollar su profesión en los grandes centros hospitalarios porque ofrecen mayores perspectivas de formación y desarrollo de la carrera profesional. Asimismo, Lola García plantea que hay que “valorar la posibilidad de realizar contrataciones de especialistas de forma coordinada entre las distintas gerencias sanitarias, de forma que se asegure que las plazas prioritarias quedan cubiertas independientemente de la isla de que se trate, y que la oferta de plazas formativas de médicos internos residentes en Canarias se adapte a las necesidades de renovación de las plantillas del Servicio Canario de Salud con la suficiente previsión”, expone en el desarrollo de la PNL. Comparecencias En cuanto a las comparecencias Elena Luis solicitará la de la Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda sobre la lista de espera en dependencia; y Mario Cabrera la del Consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento sobre las acciones desarrolladas en relación con las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :