El órgano autonómico de evaluación ambiental que sustituye a la COTMAC "deberá actuar con criterios públicos, objetivos y reglados para garantizar su máximo rigor", resaltan CC y PNC



El Grupo Nacionalista Canario plantea enmiendas a la Ley del Suelo encaminadas a la simplificación pero "siempre desde el respeto a los valores ambientales y territoriales"

Mariano Cejas (Ciudadanos): “La Ley del suelo no se puede ser un arma para la bronca política, sino que tiene que ser una herramienta necesaria para los canarios” Crónicas · 26 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Las enmiendas del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) al Proyecto de Ley del Suelo mantienen íntegramente su espíritu y motivación: la simplificación de las actividades que pueden desarrollarse sobre el suelo, siempre desde el respeto a los valores ambientales y territoriales. Así lo ha explicado este jueves el portavoz de CC-PNC y ponente de esta Ley, José Miguel Ruano, tras dar registro a las 113 enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario, muchas de ellas de carácter técnico, y entre las que se propone “la modificación del título de la Ley para que pase a denominarse Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, ya que en sus artículos se traspone íntegramente la normativa referida a estos últimos”. Entre las enmiendas más destacadas, explican los nacionalistas en nota de prensa remitida a este diario, cabe reseñar la referida al órgano ambiental autonómico que sustituye a la Cotmac, “que deberá actuar con criterios públicos, objetivos y reglados para garantizar su máximo rigor”. En esta línea, señalan CC y PNC, la evaluación ambiental estratégica de la parte estructurante de los planes generales, así como su modificación sustancial será realizada por ese órgano ambiental autonómico. Asimismo, y tal y como prevé el Proyecto de Ley, los cabildos podrán optar entre a) realizar la evaluación ambiental de los instrumentos insulares del planeamiento territorial o b) firmar un convenio con el Gobierno para que dicha evaluación la haga el órgano autonómico. Como novedad, se incorporan a este mismo régimen, los cuatro municipios de más de 100.000 habitantes (Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Telde). En relación con los usos complementarios del suelo, la Ley pretende la generación de rentas adicionales a la actividad de los profesionales del sector agrario, desde un planteamiento restrictivo como el que corresponde a esta tipología de suelo y desde el principio de conservar la superficie cultivada como valor del paisaje y desarrollar el sector primario. En lo que se refiere a los usos complementarios turístico-alojativos se propone que sean los Planes Insulares de Ordenación los que los puedan contemplar o no y, en su caso, concretar en qué ámbitos territoriales, con el objetivo de evitar las migraciones interiores y el abandono del campo, pero siempre con “un límite máximo de camas (6) y superficie (250 m2)”. Los Proyectos de Interés Insular o Autonómico requerirán de un informe previo municipal a la declaración como tales si la iniciativa es privada y las enmiendas “acentúan su carácter extraordinario y aclara que cuando se proyecten para usos turísticos estos no pueden ser alojativos”. Sobre las Directrices, el Grupo Nacionalista Canario propone que se conserven, con vigencia reglamentaria y por tanto disponible por el Gobierno, las directrices 58 y 62 sobre suelo agrario, y se mandata al Gobierno que elabore unas directrices para ese suelo (El Texto refundido del 2000 ya lo preveía pero nunca se realizó). En referencia a la declaración de asentamientos rurales en Fuerteventura, se incluye una Disposición Adicional que establece que el Plan Insular puede declarar asentamientos a partir de 20 vecinos, estableciendo la distancia respecto al núcleo de hasta 400 metros, en lugar de los 200 metros del régimen general. Finalmente , los nacionalistas destacan la mejora de la redacción de la Disposición Final Tercera, con el objetivo de propiciar la legalización de todas las explotaciones granaderas. Ciudadanos sostiene que "la Ley del suelo no se puede ser un arma para la bronca política, sino que tiene que ser una herramienta necesaria para los canarios” Por su parte, desde Ciudadanos señalan este jueves sobre la nueva normativa que "la Ley del suelo no puede ser un arma para la bronca política, sino que tiene que ser una herramienta necesaria para los canarios”. Así lo ha manifestado el coordinador territorial de Ciudadanos (C´s), Mariano Cejas, tras presentar las alegaciones que ha redactado la formación para mejorar la futura Ley del Suelo de Canarias. En este sentido, ha afirmado que desde Ciudadanos “se pide una ley de consenso que respete los criterios de sostenibilidad”. Para ello, la formación ha presentado siete alegaciones agrupadas en cuatro grandes bloques. La primera de ellas, fija la necesidad de que “se mantenga un órgano técnico regional, donde se le dé cabida también a ayuntamientos y cabildos”, con el objetivo de que sea el encargado de “emitir informes que aclaren las competencias y dictamine si es conforme o no a la legalidad”. El segundo bloque hace referencia a los proyectos de interés estratégico, puesto que “la ley no especifica los criterios a los que pueden acogerse los proyectos para acogerse a este tipo de figura”. Por lo tanto, el coordinador regional de C´s ha indicado que “Hay un vacío que hace dudar de que se puedan autorizar proyectos de interés estatégico”. Asimismo, Ciudadanos ha lamentado que la normativa derogue también totalmente las directrices de ordenación, puesto que “deja un vacío legal complicado para Canarias”. La formación ha señalado también que la futura Ley del Suelo de Canarias “pasa muy por encima por el Turismo, ya que tan sólo se cita 15 veces en los 408 artículos que tiene el texto”. Al respecto, Mariano Cejas ha apuntado que "este hecho no se puede entender cuando el turismo supone el 40% del PIB de las islas". Por último, el coordinador regional de C´s ha insistido en "la necesidad de que la norma que se apruebe parta del consenso, y defienda los intereses de los canarios", porque ha recordado que "a día de hoy en las islas hay 6.000 explotaciones ganaderas que tienen sus esperanzas puestas en esta ley para regularizar su situación, al igual que muchas iniciativas empresariales".



