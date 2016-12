Sección > Canarias



El Gobierno refrenda el compromiso del presidente para una nueva distribución del Fondo de Desarrollo

Crónicas · 19 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El Consejo de Gobierno ha acordado este lunes la modificación de los criterios de distribución del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), tal y como se comprometió el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en sesión plenaria del Parlamento de Canarias el pasado jueves, 15 de diciembre. De esta forma, según apunta en un comunicado de prensa el Ejecutivo regional tras el Consejo de Gobierno de este lunes, la asignación de los recursos atribuidos al FDCAN se realizará de acuerdo a la distribución de los recursos por islas atendiendo a los porcentajes de participación de cada una en los recursos del Régimen Económico y Fiscal, REF. Asimismo, el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno recoge la reserva del Ejecutivo canario del porcentaje que le corresponde en relación a este nuevo criterio de distribución de los recursos procedentes del extinto Impuesto General de Tráfico de Empresas, IGTE, con el fin de establecer fondos adicionales por isla, atendiendo a criterios de doble insularidad y a la necesaria financiación de proyectos en todo el archipiélago. Tras el acuerdo adoptado se ha encomendado a la Consejería de Hacienda llevar a cabo las modificaciones oportunas, así como, dar cuenta del citado acuerdo al Parlamento de Canarias. El Gobierno inicia los trámites para la aprobación de la nueva Ley de Cámaras de Comercio Por otro lado, el Consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, elevó este lunes por la mañana a la consideración del Consejo de Gobierno de Canarias un informe que supone un primer pronunciamiento favorable del Ejecutivo sobre la oportunidad de contar con una nueva Ley de Cámaras de Comercio en Canarias, y sobre los objetivos y los principios generales de la nueva normativa. Con el nuevo documento normativo se pretende que las Cámaras formen parte de la estrategia operativa del Gobierno de Canarias, de acuerdo con el objetivo de llevar a las empresas canarias a una mayor internacionalización, a la adaptación a la globalización, que ya es un hecho. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación son corporaciones de derecho público que realizan funciones de carácter consultivo y colaboración con las administraciones públicas en todo aquello que tiene relación con la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios. El texto del anteproyecto de Ley recuerda que el Estatuto de Autonomía de Canarias determina que “corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el desarrollo legislativo y la ejecución en las materias relacionadas con Corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales”. Asimismo, se indica que la comunidad canaria asumió en 1983 las competencias en materia de ferias interiores, comercio interior y Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y que el Parlamento de Canarias aprobó en 2003 la Ley 18/2003, de 11 de abril, de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Canarias. Sin embargo, el Estado introdujo cambios en 2014 en la normativa general con la aprobación de la nueva Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, que obliga a derogar la ley canaria en vigor y a aprobar una nueva normativa adaptada a las previsiones de la ley estatal, por un lado; y, por otro, a recoger las nuevas necesidades surgidas por el transcurso del tiempo desde la aprobación de la anterior ley, todo ello, con la intención de satisfacer los intereses que la sociedad demanda para un eficaz y correcto funcionamiento de las cámaras de comercio. El Gobierno inicia la tramitación de una nueva Ley de Estadística de la Comunidad Autónoma Además, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde para que la Consejería de Hacienda inicie la tramitación de una nueva nueva Ley de Estadística de la Comunidad Autónoma con la finalidad de mejorar el funcionamiento de la actividad estadística pública en Canarias. La consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno, Rosa Dávila, ha explicado que el anteproyecto legislativo propuesto supone una reelaboración general de la actual ley para su actualización y adaptación a las nuevas regulaciones nacional y europea. También afecta al modelo organizativo de la función estadística pública de Canarias. El Gobierno considera que los años transcurridos de vigencia de la Ley 1/1991, de Estadística de Canarias, una de las primeras leyes autonómicas sobre la materia, aconsejan una revisión general de la misma, a la luz sobre todo de la experiencia propia pero teniendo en cuenta también la aportación de las leyes territoriales de otras comunidades autónomas y las regulaciones en el ámbito europeo que desde entonces se han producido. Rosa Dávila asegura que la nueva ley mejorará la operatividad del modelo de organización de el sistema estadístico público de las islas, gracias a un nuevo marco regulador más completo y adaptado a los cambios de los últimos años. En este sentido, la revisión afecta a las tres partes que, en síntesis, constituyen en objeto de la Ley: los principios estadísticos y su adaptación al ‘Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas’, aprobado como instrumento autorregulador por la Comisión Europea; el modelo organizativo, expresión que comprendería tanto la parte orgánica propiamente dicha como los instrumentos de planificación estadística, y el régimen sancionador. Para la consejera, el inicio de la tramitación de esta iniciativa se justifica dada la importancia que reviste la información estadística para el desarrollo de las diferentes políticas públicas, ya que permite conocer de manera adecuada la realidad social y económica de las Islas, “convirtiéndose en un requisito imprescindible para la correspondiente toma de decisiones, tanto para la Administración Pública como para la ciudadanía e instituciones de todo tipo”. Acuerdo para prorrogar el convenio de promoción exterior con el Cabildo de Tenerife Otro acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias fue la autorización a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias a prorrogar hasta diciembre de 2017, mediante la firma de una adenda, el convenio de colaboración firmado con el Cabildo de Tenerife por el que se le encomienda de gestión para el desarrollo de actuaciones de apoyo a la internacionalización en el marco del proyecto Why Tenerife?. Este convenio, suscrito en agosto de 2016 por el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, y el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, se enmarca dentro del proyecto de Acciones de Apoyo a la Internacionalización, recogido en programa de Acción Exterior de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2016 y cofinanciado por el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020, con una tasa del 85%. Su objetivo es fomentar la atracción de la inversión extranjera directa en aquellos sectores en los que Canarias presenta una ventaja competitiva, en coordinación con otros agentes que operan en el ámbito de la internacionalización, en particular con el Cabildo de Tenerife, en el ámbito del proyecto Why Tenerife?. A través de este acuerdo, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento financia actuaciones relacionadas con la organización y desarrollo de intercambios comerciales y empresariales y la celebración de reuniones y eventos de presentación tanto de la estrategia Why Tenerife? como de mejoras de la conectividad insular a nivel nacional e internacional. También se costearán labores de mejora de la web www.whytenerife y el desarrollo de actuaciones de marketing, publicidad y material promocional de la marca. Las actuaciones desarrolladas en el marco de este convenio son supervisadas y coordinadas por una Comisión de Seguimiento, integrada por un representante de la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea y un representante del Área de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior del Cabildo Insular de Tenerife, además del director de la encomienda. El Gobierno aprueba el levantamiento de determinados ámbitos suspendidos en el Plan de Modernización y Mejora de Adeje y da vía libre al acuario El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al proyecto de decreto por el que se aprueba el levantamiento de determinados ámbitos suspendidos en el área urbana de Barranco de las Torres, perteneciente al Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMMIC) de La Caleta, Playa Paraíso y Callao Salvaje, en el municipio de Adeje. El levantamiento parcial de la suspensión de determinadas piezas, concretamente, en el núcleo de La Caleta, favorecerá la ejecución de iniciativas privadas, entre las que destaca la construcción de un gran acuario que contará con uno de los tanques más grandes del mundo, con capacidad para 27.000 litros de agua, y cuya inversión ronda los 20 millones de euros. Este proyecto de decreto ha sido impulsado por la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y su aprobación ha sido posible tras su pase por la COTMAC y de común acuerdo con el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Adeje. Hay que recordar que el artículo 7 de la Ley 2/2013 de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias, configura los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad como instrumentos de ordenación urbanística que complementan y, en su caso, sustituyen a las determinaciones urbanísticas vigentes, estableciendo la ordenación completa de su área de intervención, con objeto de viabilizar la renovación urbana y edificatoria en los términos señalados en la ley, sin posibilidad de clasificar o reclasificar suelo, si no hay acuerdo municipal previo que lo permita. El artículo 8 establece, asimismo, que los PMMIC se tramitarán a propuesta del ayuntamiento o ayuntamientos afectados, a iniciativa del Cabildo correspondiente o del Gobierno de Canarias, y a solicitud de los afectados en su caso, y que una vez emitido el informe de la COTMAC, es competencia del Gobierno de Canarias su aprobación definitiva. Versión imprimir



