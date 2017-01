Sección > Lanzarote



El alcalde, Jesús Machín, confía en que el próximo Congreso insular de CC en Lanzarote sea tranquilo y esté lleno de consenso



El Gobierno de Tinajo llevará antes del final de enero a pleno la aprobación inicial de sus nuevos Presupuestos

El presidente de Honor de CC en Lanzarote adelanta que no piensa renunciar al cargo "como hizo Aznar con el Partido Popular" Crónicas · 15 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El Ayuntamiento de Tinajo llevará antes de finales del presente mes de enero a Pleno la aprobación inicial de sus nuevos Presupuestos municipales de 2017. Así lo ha confirmado este viernes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, quien ha recordado que en el ejercicio pasado el grupo de gobierno que preside sí fue capaz de sacar adelante las nuevas cuentas en el mes de diciembre. "El Presupuesto de Tinajo se aprobará este mes y no se ha aprobado en diciembre por los aumentos previstos de hasta 1,8 por ciento. A mí me gustaría mejorarlo en un 5,8%. Se ha acordado que se suba al 2,3 por ciento y, de nuevo, se ha rectificado esa cifra al 2,1 por ciento", ha dicho el alcalde, según los últimos parámetros establecidos por el Ministerio de Hacienda del Gobierno central. Machín ha confiado en que "estos días ya no haya más cambios" y ha resaltado que "el grupo de gobierno al menos sí que tiene el borrador preparado. Me tengo que reunir con el secretario y el interventor y espero que algunas propuestas puedan tener encaje" en estos nuevos Presupuestos de Tinajo, ha dicho el regidor. Sobre la gobernabilidad del Ejecutivo de Fernando Clavijo en Canarias, Machín se ha mostrado preocupado y apenado por el hecho de que "haya partidos nacionalistas como Nueva Canarias estén luchando para eliminar la triple paridad. Qué egoísmo y qué poca vergüenza", ha expresado. Machín ha recamado tanto a Clavijo como a Asier Antona, presidente del PP en Canarias, "un poquito de responsabilidad y seriedad" tras criticar los anuncios y respuestas lanzadas desde PP y CC respecto a una posible moción de censura contra el actual presidente canario. "Un Congreso de consenso" Por otra parte, el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, en su condición como presidente honorífico de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote, ha adelantado que el próximo Congreso insular del partido previsto para el próximo 22 de abril será tranquilo y estará lleno de consenso. "Yo creo y tengo la fe de que esta vez habrá un Congreso tranquilo, de unidad y entendimiento", ha señalado, tras recordar que "lo mejor que hice fue no atrincherarme y abandonar el cargo con los mejores resultados de CC en Lanzarote en mi mano". Machín ha confirmado, además, que no piensa renunciar a la Presidencia Honorífica que ostenta desde el último Congreso de CC en 2012, "como hizo Aznar con el Partido Popular". "Si quieren nombrarme que me nombren, pero no voy a renunciar como hizo Aznar. Quizás para mucha gente que me designó esto sea un honor y yo no voy a decepcionar a nadie", ha concluido. Versión imprimir



