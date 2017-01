Sección > Lanzarote



El alcalde norteño, Marci Acuña, que aclara a la oposición que los Presupuestos estaban a la espera de las aportaciones de las cuentas del Cabildo y de la reciente revisión catastral, suscribe las críticas de Clavijo contra el PSOE. "Solo están actuando desde el odio, el rencor y la venganza", afirma



El Gobierno de Haría eleva el 4 de febrero a Pleno la aprobación de los presupuestos y confirma su oposición al proyecto de las torretas para el sur de Lanzarote

El actual diputado de CC y ex consejero de Sanidad del Cabildo no pierde la esperanza de que finalmente el Gobierno canario y el Cabildo logren la ansiada integración del Hospital insular en el Servicio Canario de Salud. "Es una cuestión de dinero, pero también de voluntad", remarca Crónicas · 25 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El Gobierno de Haría que sustentan Coalición Canaria (CC) y Somos Lanzarote tiene previsto elevar al Pleno municipal el próximo sábado, 4 de febrero, la aprobación inicial de los Presupuestos para el presente ejercicio 2017. Así lo ha ratificado este miércoles en Crónicas Radio-Cope Lanzarote el propio alcalde norteño, Marciano Acuña, que ha aclarado que el grupo de gobierno estaba pendiente de dar este paso porque necesitaba conocer primero cuáles van a ser las aportaciones económicas para Haría procedentes de las cuentas del nuevo Presupuesto del Cabildo de Lanzarote, aún pendiente de aprobar. "Nos hubiese gustado aprobarlos en diciembre, pero estábamos pendientes de algunos datos del Cabildo, ya que estábamos esperando a que el Cabildo aprobara pronto sus presupuestos para contar con una previsión real, además de una reciente revisión catastral que se ha aprobado y cuya liquidación definitiva aún no conocemos muy bien", ha expuesto Acuña en los micrófonos del programa ’A buena hora’. El regidor norteño ha confirmado que "intentaremos llevar los Presupuestos a Pleno la primera semana de febrero, el sábado, 4 de febrero y, si no es posible, el siguiente sábado". "Al menos ya estamos en disposición de elevar las cuentas a la consideración del Pleno", ha explicado. Según el dirigente nacionalista, "el Gobierno pretende seguir en la senda de lo hecho el año pasado, con una rebaja fiscal sin precedentes en la historia de Haría, con un recorte también sin precedentes en capítulos como Festejos, e intentando que todo el Presupuesto redunde lo más posible en las personas". El alcalde ha destacado también la incorporación de un importante capítulo de inversiones tras el convenio firmado con el Cabildo por el pleito de la Cueva de Los Verdes por valor de 600.000 euros. "Creo que el convenio fue ventajoso para el Ayuntamiento y podremos incorporar inversiones para Haría por esta vía, por el Gobierno de Canarias, por el Cabildo y por el reparto del FDCAN", ha apuntado Acuña, tras recordar que el Ayuntamiento invirtió en 2016 "con fondos propios 360.000 euros", que se han desarrollado en dos fases, una en Arrieta, en aceras y asfalto y otra en las mejoras de las vías y aparcamientos de Haría. Al respecto de las inversiones, el alcalde ha hablado de mejoras deportivas en la zona de La Garita y ha insistido en que "el Ayuntamiento de Haría sigue teniendo en su agenda el arreglo del puente de La Garita, en Arrieta, que depende de otras administraciones, pero donde no miramos para otro lado". Respuesta a la oposición en el proyecto de las torretas Del mismo modo, y pese a las críticas públicas de partidos de la oposición como el PIL, , Marci Acuña ha refrendado que, efectivamente, el Ayuntamiento de Haría y los dos partidos que sustentan el Ejecutivo local "estamos en contra del proyecto tramitado por el Gobierno de Canarias para colocar las torretas en el sur de la Isla". A su juicio, "no se trata de poner el grito en el cielo sino de hacer un repaso de lo que debía haberse hecho pero no se hizo en su día". Acuña ha criticado el "visto bueno" dado por la COTMAC a este proyecto y la falta de seguimiento de diversas administraciones. "Yo también estoy en contra", ha recalcado. "Respaldo la propuesta del Ayuntamiento de Yaiza ya que no nos gusta esa propuesta contra el paisaje de Lanzarote, así que esperemos que con trabajo se pueda frenar", ha expresado. Críticas al PSOE tras el devenir de la gobernabilidad en Canarias Por otro lado, el primer edil de Haría ha suscrito las últimas palabras del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha criticado la actitud del Partido Socialista (PSOE) tras su expulsión del Consejo de Gobierno en Canarias. "Está interesante la situación. Creo que vamos a seguir gobernando, pero en el PSOE solo están actuando desde el odio y el rencor", ha afirmado Acuña. "Solo está evidenciando el fastidio y el sentimiento de pérdida tras haber salido del Gobierno. Ese tipo de venganzas no son buenas para lo que necesita esta tierra, que es trabajo y consenso", ha dicho. A su modo de ver, "no es bueno que el PSOE esté montando esta serie de contactos. Si tienen números para una moción de censura, que la presenten", ha zanjado. Integración del Hospital insular En otro orden de cosas, el actual diputado de CC y ex consejero de Sanidad del Cabildo en la pasada legislatura ha asegurado que no pierde la esperanza de que finalmente el Gobierno canario y el Cabildo logren la ansiada integración del Hospital insular en el Servicio Canario de Salud (SCS). "No perdemos la esperanza, aunque después de avanzar algo luego se echó el freno en ese proceso de integración, sobre todo por las críticas al estado del inmueble, del que se ha dicho que no cumplía ciertas condiciones ", ha señalado. Acuña ha apelado en este sentido "a que realmente superemos ese escollo de las deficiencias estructurales del edificio" y ha apostado por "que sigamos en el proceso de integración funcional de los propios servicios del propio Hospital". El parlamentario regional de CC por Lanzarote ha asegurado al respecto que seguirá interpelando al nuevo consejero de Sanidad en Canarias, José Manuel Baltar, para que finalmente ese compromiso se traduzca en una realidad. "Es una cuestión de dinero pero también de voluntad", ha apostillado. Versión imprimir



