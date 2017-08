Sección > Canarias



Plan del Gobierno contra las microalgas



El Gobierno de Canarias desvincula las microalgas del tumor de hígado

Soler sale al paso de algunas informaciones sobre un certificado de análisis del 23 de junio y en el que se habrían relacionado las microalgas con tumores de hígado, si bien consideró que no se ha sabido hacer una lectura del citado certificado, que tenía un carácter científico e iba dirigido, sus conclusiones, a técnicos y científicos Crónicas / Agencias · 28 de agosto de 2017

Los técnicos Rogelio Herrera, doctor en Ciencias del Mar y técnico del departamento de Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente, María Luisa Pita, jefa de servicio de Sanidad Ambiental, así como Emilio Soler, taxónomo y experto del Banco Español de Algas, hablaron este lunes en rueda de prensa de las microalgas en aguas de las islas y su posible incidencia en la salud. El Gobierno de Canarias ha subrayado este domingo que las microalgas pueden provocar tumores primarios de hígado "en ratones, nunca" se ha relacionado con humanos. "Nunca se ha relacionado -la bacteria- con humanos. No hay ningún texto científico que lo relacione", apuntilló el Doctor en Ciencias del Mar, taxónomo e investigador del Banco Español de Algas (BEA), Emilio Soler. Soler sale así al paso de algunas informaciones sobre un certificado de análisis del 23 de junio y en el que se habrían relacionado las microalgas con tumores de hígado, si bien consideró que no se ha sabido hacer una lectura del citado certificado, que tenía un carácter científico e iba dirigido, sus conclusiones, a técnicos y científicos. En este sentido, el doctor en Ciencias del Mar ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que el citado certificado "nunca estuvo escondido", ya que apuntó estos análisis se hacen continuamente de las muestras que llegan al BEA para caracterizarlas. Así, añadió, que este análisis fue el resultado de unas muestras de 'Trichodesmium erythraeum' (microalgas) que llegaron al BEA procedentes de la isla de El Hierro y de Candelaria (Tenerife), enviadas por personal de emergencias y sanidad. En ellas, agregó, se diagnosticó que las muestras tenían microalgas -cinobacteria marina-, con el filamento por litro "muy numeroso", provocando lo que se conoce como "un blum". Por ello, explicó se realizaron una serie de recomendaciones que es, dijo, "donde ha habido confusiones", ya que reiteró va dirigido a técnicos y científicos, puntualizando que de ir dirigido a la sociedad el vocabulario empleado habría sido menos científico. En concreto, en las recomendaciones señalaban, indicó Soler, que "hay que tener precaución con la población" porque el contacto con la piel "puede producir dermatitis y, en algunos casos, en personas sensibles problemas respiratorios como asma". Además, en lo que se refiere a la toxicidad que, apuntilló, "es lo que no han entendido, hay evidencias de que en altas concentraciones puede afectar a invertebrados marinos y peces" y la exposición "prolongada puede provocar tumores primarios de hígado en ratones". Si bien, incide en que todo ello está basado en estudios realizados en laboratorios. Por todo ello, afirmó, se informa a la Consejería de Medio Ambiente e insiste en que "no hay ni una referencia en afecciones" a humanos de dicha bacteria.



