Sección > Sociedad



El Consorcio advierte que el viento afectará especialmente a zonas del interior y vertiente sur desde la noche de este domingo hasta nuevo aviso



El Gobierno de Canarias declara la situación de prealerta por vientos en Lanzarote

Crónicas · 4 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote ha informado este domingo por la tarde en nota de prensa de que la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por vientos en Lanzarote partir de las 00.00 horas de este lunes 5 de junio. El Gobierno advierte que el viento afectará especialmente a zonas del interior y vertiente sur. Por su parte, el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote informa cómo prevenir esta situación ante fenómeno por viento: ⦁ Cierre puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales ⦁ Retire de balcones y azoteas las macetas y todos los objetos que puedan caer a la calle ⦁ Revise las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros ⦁ Evite salir de excursión o de acampada hasta que no se restablezca la normalidad ⦁ Procure aplazar los desplazamientos por carretera y en caso de hacerlos extreme las precauciones. Se recomienda el uso de transporte público ⦁ Las motos y los vehículos de grandes dimensiones que ofrecen una gran superficie de contacto con el viento (camiones, furgonetas, vehículos con remolque o roulottes) corren el peligro de volcar ante vientos transversales ⦁ Evite caminar por jardines o zonas arboladas ⦁ Aléjese de muros, casas viejas, andamios, letreros luminosos, vallas publicitarias y demás estructuras que puedan ser derribadas por el viento ⦁ Los postes de luz y torres de tensión son peligrosos. Aléjese y en caso de riesgo avise al 1-1-2 ⦁ En caso de riesgo por grúas de construcción, avise inmediatamente al 1-1-2 ⦁ Procure alejarse de la costa (playas, paseos marítimos, espigones de muelles, etc.) para evitar ser golpeado o arrastrado por la acción de las olas ⦁ Circule despacio y con precaución ante la posible presencia de obstáculos en la vía o golpes de viento que le hagan perder el control de su vehículo, especialmente en los adelantamientos ⦁ Evite el llamar por teléfono, a fin de evitar que se colapsen las líneas

Para cualquier solicitud de información llamar al teléfono 012 en caso de emergencia no dude en llamar al 112 o 080. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :