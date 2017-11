Sección > Lanzarote



La firma del convenio con el Servicio Canario de Salud se formalizará a principios del próximo año para que la integración sea efectiva en 2018



El Gobierno de Canarias asumirá íntegramente la gestión del Hospital Insular

Pedro San Ginés: "El presidente Clavijo cumple así su compromiso electoral con esta histórica reivindicación de Lanzarote” Crónicas · 16 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El presidente del Cabildo de Lanzarote también ha afirmado que “no se prevé conflictividad laboral en la medida en que se mantendrán, o en su caso mejorarán, las condiciones laborales de toda la plantilla” El Cabildo de Lanzarote ha confirmado este jueves una noticia que la Isla lleva años esperando. El Gobierno de Canarias asumirá íntegramente la gestión del Hospital Insular. El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, junto al consejero de Sanidad de la Primera Institución insular, Juan Manuel Sosa, mantuvieron una reunión con el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, con el director insular del Área de la Salud, Erasmo García, y con el gerente del Área Sanitaria de Lanzarote, Raúl Otín. Durante el encuentro, explica este jueves en nota de prensa el Cabildo, se concretaron distintos aspectos del convenio entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, en el que venían trabajando intensamente desde la incorporación del nuevo consejero del Área José Manuel Baltar, para la integración del Hospital Insular en el Servicio Canario de Salud (SCS). Tras esta reunión, en la que se han perfilado casi todos los detalles del acuerdo, se está a expensas únicamente de proceder a la actualización del listado de personal, de la oferta asistencial, que es quizá la parte más compleja, y del inventario de bienes muebles e inmuebles que serán cedidos al SCS. Una vez se ultimen estos datos, el Gobierno prevé que la firma del convenio se formalice a principios del próximo año para que la integración sea efectiva en 2018. El presidente informa, para la tranquilidad de toda la plantilla, que las condiciones son a su juicio “extraordinarias y no es previsible conflictividad laboral en la medida en que la asunción del personal será integral de tal forma que en principio se asumirá a todo el personal, salvo aquel que se considere exclusivo de la residencia anexa de mayores, con el régimen jurídico y condiciones que tengan en la actualidad. Una vez que estén en nómina del SCS se hará una oferta de integración a personal estatutario del SCS que será voluntaria para aquellos trabajadores que entiendan que les conviene dicha integración porque supone una mejora de sus condiciones laborales. El resto mantendrá las condiciones (régimen y convenio) que tienen actualmente con el Cabildo”. “Con la firma de este acuerdo la isla de Lanzarote verá satisfecha una reivindicación histórica que llevamos décadas reclamando al Gobierno de Canarias, y es por ello que no puedo sino felicitar y agradecer al presidente del Ejecutivo Autonómico, Fernando Clavijo, que cumpla con el compromiso-que adquirió públicamente en campaña electoral-dando las instrucciones precisas desde el comienzo del mandato al consejero de Sanidad, si bien no ha sido hasta la llegada de José Manuel Baltar cuando se han tomado con determinación las riendas de esta compleja integración y se ha dado el impulso definitivo que requería aquella directriz por lo que hago extensiva mi felicitación tanto al consejero como a todo su equipo”, apuntó San Ginés. Versión imprimir



