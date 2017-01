Sección > Sociedad



Está formado por la hongkonesa Adilia Yip y el valenciano Daniel Belloví



El Dúo Antwerp actuará este lunes en la Iglesia del Carmen de La Graciosa, con libre acceso para el público

Crónicas · 23 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El Dúo Antwerp, integrado por la hongkonesa Adilia Yip y el valenciano Daniel Belloví, recorrerán las ocho islas del Archipiélago para mostrar con gran virtuosismo los fascinantes sonidos de dos instrumentos poco usuales como dúo: la marimba y el clarinete bajo. Será en el marco del 33 Festival de Música de Canarias en el que ambos músicos están dispuestos a demostrar el potencial de esta combinación única a la hora de interpretar obras contemporáneas originales y arreglos. Y lo harán, además, en escenarios también singulares como un museo, varias iglesias o un antiguo aljibe convertido hoy en sala de exposiciones, entre otros. Tras su actuación de este domingo en la Sala El Aljibe de Haría, explica este lunes en nota de prensa el Cabildo, lo harán este mismo 23 de enero en La Graciosa, en la Iglesia Virgen del Carmen. Con la organización del Gobierno de Canarias, la gira cuenta con la colaboración de los siete cabildos insulares. Los conciertos de las iglesias de La Graciosa y El Hierro serán de libre acceso para el público. Para el resto, las entradas pueden adquirirse en www.entrees.es o en la taquilla de los recintos el día del concierto, al precio único de 8 euros. El repertorio de los conciertos está integrado por las obras de compositores contemporáneos como J. Alamá (’Ballade’), J. Roda (’Tango Milonga y Acuarelas españolas’), J.B. Meseguer (’ClarimBass’), E. Noguerales (’Duende’), M. De Malsche (’Mal/oxin Suite’), M. Morcillo (’Belchite’), W. Westerlinck (’From Far and Near’), P. Sanz (’The Spanish Dream’), y el músico madrileño residente en Gran Canaria Gonzalo Díaz Yerro (’Nua’-estreno absoluto). Dúo Antwerp El ideal de Dúo Antwerp es despertar la atención del público sobre estos dos inusuales instrumentos, la marimba y el clarinete bajo. Gracias a las maravillosas obras contemporáneas originales y arreglos, el dúo combina el color de los dos instrumentos, presentando un sonido fascinante para el público. Formado por dos intérpretes expertos en estos instrumentos, Adilia Yip (marimba) y Daniel Belloví (clarinete bajo), el Dúo amplía las increíbles posibilidades de sus sonidos, tanto en la interpretación musical como en el elevado nivel técnico. Cada uno de sus conciertos son una experiencia musical agradable llena de creatividad y diversidades culturales. Ambos músicos, que viven en Amberes desde 2010, comparten la misma búsqueda de la música y la pasión por sus instrumentos, a pesar de las diferencias en la cultura y la lengua – Adilia es de Hong Kong y Daniel es de Valencia, España. Desde la primera gira de conciertos, Dúo Antwerp ha logrado atraer la atención de artistas profesionales, compositores y público en general hacia sus instrumentos poco habituales. Entre sus actuaciones, podemos destacar recitales en salas de conciertos y auditorios en Bélgica y España, además de numerosas clases magistrales impartidas en diversos festivales y conservatorios españoles. Además, tiene como objetivo el desarrollo del dúo a través de un repertorio más variado y con dificultades técnicas. Desde 2011, ha encargado a importantes compositores de todo el mundo escribir nuevas obras para ellos, entre los que figuran Eva Lopszyc (Argentina), Pere Sanz, José Alamá-Gil, Manuel Morcillo, Josep Roda, Francisco Andreu Comos (España), Enric Riu (US / España), Alexandre Ouzounoff (Francia). Las composiciones se estrenaron por Duo Antwerp y están siendo publicadas por Musicvall, Edicions Musicals CB, en la "Duo Antwerp Collection". Programa J. Alamá ’Ballade’ J. Roda ’Tango Milonga y Acuarelas españolas’ J.B. Meseguer ’ClarimBass’ E. Nogueroles ’Duende’ M. De Malsche ’Mal/oxin Suite’ M. Morcillo ’Belchite’ W. Westerlinck ’From Far and Near’ P. Sanz ’The Spanish Dream’ G. Díaz Yerro "Nua"- ( Estreno absoluto) Versión imprimir



