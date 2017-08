Sección > Lanzarote



Club Lanzarote SA admite que la venta de aguas era irregular y que sólo el Consorcio del Agua de Lanzarote puede suministrar aguas a particulares. Ahora, serán los juzgados quienes validen o no el convenio "altamente beneficioso" para el Consorcio



El Consorcio y el Consejo Insular de Aguas llegan a un acuerdo con la desaladora Montaña Roja hasta la recepción del Plan Parcial

San Ginés responde a las críticas de la oposición y recuerda que el convenio siempre fue la opción preferente de las posibles soluciones al conflicto, como reza en la respuesta que se mandó al Gobierno de Canarias en mayo de 2017 y su contenido básico ya fue anunciado en nota de prensa de marzo de 2016, además de en múltiples sesiones del Consorcio del Agua, Consejo Insular de Aguas y Pleno del Cabildo Crónicas · 24 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más PROPUESTA DE CONVENIO TRANSACCIONAL. ESCRITO DE PRESIDENCIA AL GOBIERNO DE CANARIAS. INFORME JURIDICO EXTERNO ENCARGADO POR EL CONSEJO INSULAR DEL AGUA. INFORME JURÍDICO DE LA ASESORÍA DEL CABILDO. INFORME JURÍDICO EXTERNO. INFORME DE LA INTERVENTORA DEL CONSORCIO DEL AGUA. ACTA DEL CONSORCIO INSULAR DEL AGUA DE LANZAROTE DEL 14 DE MARZO DE 2016. La Asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote y la Junta Extraordinaria del Consejo insular de Aguas de Lanzarote llevarán a sus respectivos órganos el convenio con Club Lanzarote SA para regular el suministro de agua en la Urbanización Montaña Roja, "por el interés general de los vecinos hasta la recepción del Plan Parcial fecha en que la gestión global y completa del servicio se realizará por el Consorcio del Agua de Lanzarote". Este acuerdo, adelantado esta semana por el diario ww.cronicasdelanzarote.es tras la entrevista concedida por el presidente del Consorcio, Pedro San Ginés, a Cope Lanzarote, y según explican en un comunicado de prensa este jueves el Consorcio y el Consejo insular de Aguas de Lanzarote, recoge, tal y como respondió el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote en su día al Gobierno de Canarias el 8 de mayo de 2017, cómo ejecutar su mandato de clausura. En dicho informe se indicaba que “instaremos a que de forma voluntaria se proceda a la ejecución tratando de llegar a un acuerdo”, y ese exploraban las distintas opciones se llega a este acuerdo con Montaña Roja en los términos básicos que han venido siendo explicados en múltiples sesiones tanto del Consorcio del Agua de Lanzarote, en el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, y en los plenos del Cabildo de Lanzarote, y que fue anunciado en nota de prensa en marzo de 2016, así como avanzado en medios de comunicación desde octubre de 2015. En virtud de dicho acuerdo, abunda el Consorcio en sus explicaciones, Club Lanzarote SA "viene a asumir con su firma las tesis jurídicas del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote en el sentido de que su actividad era irregular y el servicio de abastecimiento y depuración domiciliaria del agua está delegado en el Consorcio del Agua de Lanzarote, único ente habilitado". De esta forma, resaltan desde la entidad insular, "todos los vecinos, usuarios, clientes del Plan Parcial tendrán un contrato con el Consorcio del Agua de Lanzarote a cuyo nombre se emitirán las facturas". A la hora de interpretar el acuerdo alcanzado este jueves en el seno del Consorcio y del Consejo insular de Aguas de Lanzarote, sus máximos responsables señalan que "esto es un convenio enormemente beneficioso para el Consorcio en la medida que, sin asumir ningún riesgo ni coste de gestión, obtiene un canon importante". En el mismo se recoge que “la entidad Club Lanzarote SA será la responsable de realizar los enganches y acometida a la red correspondiendo el 50% de lo facturado al Consorcio”; así como que “ingresará la facturación abonando en concepto de canon el 15% de lo facturado por el total de servicios, excepto las conexiones, donde ya se ha establecido un reparto del 50% entre ambas entidades. Este canon se abonará de forma bimestral, a 30 días una vez vencido el periodo de facturación”. El convenio cuenta con tres informes jurídicos: el del letrado que representa a la Institución en los distintos contenciosos; el de la asistencia jurídica externa del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote; y un tercero de la directora adjunta de los Servicios Jurídicos del Cabildo de Lanzarote. Además de un cuarto informe favorable, destacan los responsables del Consorcio, al convenio, de la interventora del Consorcio, por cuanto el mismo expone “no supone coste alguno para el ente local” . "No obstante, el acuerdo habrá de ser presentado en sede judicial para su validación o no", advierten. En ese sentido, el convenio expone que ambas partes presentarán el acuerdo en todos los recursos que se enumeran en el Convenio poniendo de manifiesto que en los mismos recursos han perdido su objeto por satisfacción extraprocesal”. Así cómo “las partes consideran que no existe beneficio ilícito, ni daño o perjuicio que ambas partes puedan reclamarse o respecto de terceros, por ningún concepto”. En dichos informes jurídicos externo especifica que “el presente convenio se deberá presentar ante los órganos jurisdiccionales de lo contencioso administrativo con el fin de que den por terminados los procesos abiertos, procesos que no se considerarán finalizados si la jurisdicción considera que el convenio es contrario al ordenamiento jurídico o lesivo al interés público o de terceros”. Específicamente en el informe Jurídico del Servicio Jurídico Externo del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, que encarga para ver la viabilidad del convenio, se reitera que “todas las actuaciones y resoluciones del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote fueron jurídicamente correctas, razonables y proporcionadas, razonabilidad que se desprende del hecho de que Club Lanzarote SA asuma el convenio que se pretende firmar”. Por su parte, en el Informe Jurídico de la Asesoría Jurídica del Cabildo de Lanzarote sobre la viabilidad del Convenio Transaccional entre Consejo y Club Lanzarote, se explica que en el “convenio la entidad Club Lanzarote asume las premisas fundamentales defendidas en los distintos informes". En concreto, que el abastecimiento es un servicio público reservado y que los ciudadanos de Montaña Roja tienen derecho a que el servicio se preste por la Administración y al mismo precio que el resto de los ciudadanos de la isla”. Asimismo, este informe explica, que “la entidad Club Lanzarote acepta no exigir reclamación alguna, aceptando en consecuencia la posición del Consejo”. Al aceptar Club Lanzarote que únicamente puede destinar la misma al autoconsumo siendo el Consorcio el único que puede abastecer a la población, y a las tarifas que paga el resto de la población, consideramos que se pone fin a la controversia en virtud de la cual se produjo la revocación, de la autorización de autoconsumo. El Consorcio añade que “la renovación o prórroga deberá reflejar en su condicionado, como no podría ser de otro modo, la obligación de la entidad Club Lanzarote de obtener las autorizaciones necesarias para operar, así como respetar la normativa ambiental”. Cierra aseverando que “el convenio salvaguarda y satisface los intereses públicos y pone fin a la controversia” Las partes firmantes reconocen así que se trata de “un conflicto jurídicamente complejo”, hecho que ha generado “diferentes procesos judiciales abiertos y la necesaria duración de los mismos hasta su finalización dan lugar a cronificar en el tiempo el conflicto jurídico generando, en consecuencia, una incertidumbre en los ciudadanos y vecinos de Montaña Roja perjudicándose de este modo el interés general”. La querella de Club Lanzarote contra San Ginés El presidente del Consorcio del Agua, Pedro San Ginés, ha querido salir al paso de las acusaciones que pretenden relacionar este acuerdo como consecuencia de la querella contra su persona por la incautación de la desaladora, recordando que dicho auto de apertura de diligencias del procedimiento abreviado es de fecha 19 de julio 2017, y las conversaciones para llevar a cabo el convenio llevan años, así como su contenido básico. Desde el Consorcio asegura que lo dicho por San Ginés puede verse reflejado en distintas entrevistas y noticias en medios de comunicación de Lanzarote desde octubre de 2015, en nota de prensa oficial en marzo de 2016, además de en múltiples sesiones tanto del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote; Consorcio del Agua de Lanzarote; y el propio pleno del Cabildo de Lanzarote, mucho antes de que se produjera dicho auto. "Se deja claro en esas actas que se estaba negociando en los términos finalmente acordados y que las negociaciones iban por buen camino", recalcan. Es más, el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote mandó en su día al Gobierno de Canarias el 8 de mayo de 2017 un informe sobre cómo ejecutar su mandato de clausura, todo ello, subraya el máximo responsable del Consorcio, "antes del auto judicial de 19 de julio de 2017. Todo ello está documentado y por tanto acreditado", asegura. "Durante todo el proceso ninguna agrupación política ha estado en contra de las negociones, ni de llegar a un acuerdo", alega el presidente. El Consorcio y el Consejo de Aguas de Lanzarote aporta en este sentido diversos documentos adjuntos: 1.-Convenio transaccional Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, Consorcio Insular del Agua de Lanzarote y Club Lanzarote 2.- Escrito al Gobierno de Canarias. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Consejo Insular de aguas de Lanzarote. 3.- Informe Jurídico externo que encarga el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote sobre Convenio Transaccional Consejo y Club Lanzarote 4.- Informe Jurídico de la asesoría Jurídica del Cabildo de Lanzarote sobre la viabilidad del Convenio Transaccional Consejo y Club Lanzarote 5.- Informe Jurídico del Servicio Jurídico Externo del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote 6.- Informe de Intervención del Consorcio del Agua de Lanzarote 7.- Acta marzo de 2016 Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote 8.- Nota de prensa de 15 de marzo de 2016. http://www.cabildodelanzarote.com/tema.asp?sec=Noticias&idTema=17&idCont=15935 San Ginés anunció que recurriría el auto del caso de la desaladora Montaña Roja Cabe recordar que el pasado 24 de julio el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, anunciaba que recurriría el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife que considera que pudo cometer delitos contra la Administración Pública y de coacciones al ordenar la incautación de la desaladora de la urbanización de Montaña Roja, en 2014. En una rueda de prensa, San Ginés afirmaba entonces, hace ahora un mes, que "jamás ha tomado una decisión a sabiendas de su injusticia" y ha expresado su convencimiento de que quienes le asesoraron tampoco, en relación a los otros investigados en la causa sobre la que se ha emplazado a las partes a presentar sus escritos de acusación y de defensa y a solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento del caso. En cuanto a si podría presentar su dimisión, San Ginés se ha adelantado a las preguntas de los periodistas para señalar que "estamos ante una situación hipotética, en la medida que se ha dado un paso tendente a la apertura de juicio oral, pero que aún no se ha abierto por lo que será solo entonces cuando las circunstancias habrán cambiado en algo". El presidente del Cabildo ha afirmado que "como siempre" su cargo está a disposición de lo que su partido "determine qué es lo mejor" y ha recordado a toda la oposición que los miembros de CC se rigen por un código ético, que establece que se podrán adoptar medidas cautelares cuando se haya procedido judicialmente a la apertura de juicio oral y el Ministerio Fiscal formule escrito de acusación, cosa que no ha hecho". No obstante, ha aclarado también que se trata de delitos que representen "la desviación de responsabilidades públicas para obtener provecho económico para terceros o para el partido". "Cosa que no es el caso, no he incumplido el código ético", ha concluido San Ginés. El presidente del Cabildo de Lanzarote y, a su vez, del Consejo Insular de Aguas, ha comparecido tras conocerse el pasado viernes que el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife ha cerrado la instrucción de la causa penal abierta por la incautación de la desaladora de Montaña Roja y ha pedido a las partes . "Si tuviese hoy los datos y el asesoramiento que tuve entonces volvería a tomar exactamente la misma decisión", ha declarado San Ginés para continuar explicando que tiene la conciencia y el ánimo "absolutamente tranquilos y serenos", porque sus actuaciones "están cargadas de razones" y "ha actuado asesorado en todo momento". En el peor de los casos, ha señalado el presidente, "podremos haber cometido un error, una irregularidad administrativa, pero jamás prevaricación", así mismo ha afirmado que "en todo momento ha actuado en defensa de los intereses de los vecinos del plan parcial de Montaña Roja y lo seguirá haciendo pese a quien le pese". En cuanto al auto, Pedro San Ginés ha admitido que tanto él como su letrado están "sorprendidos" de que no recoja ni valore los requerimientos de actuación del Gobierno de Canarias, ni los del Diputado del Común, ni siquiera el de los administradores concursales. A este respecto, el presidente ha citado varios, como el del Consejo de Gobierno, que el pasado 22 de mayo decretaba la "clausura inmediata" de la desoladora por infracción muy grave y "duras sanciones económicas" o la resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias que también resuelve un expediente sancionador por la comisión de infracciones consistentes en el incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización -que era para autoconsumo- y por conducta intencionada a obtener un lucro ilegítimo. San Ginés ha anunciado que va a recurrir este auto porque además de no citar estas resoluciones, tampoco se han recogido las pruebas que presentó para su defensa, por lo que entiende que hay una "indefensión". El presidente ha hecho hincapié en que en la desoladora hay una "actividad manifiestamente ilícita, decretada por el máximo órgano administrativo, lo que quedaba y aún a día de hoy queda por dilucidar es cómo actuar". Sin embargo, el presidente ha insistido en que él actuó asesorado en todo momento. En su comparecencia, Pedro San Ginés ha estado arropado por la plana mayor de Coalición Canaria en la Isla: el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort; el de Haría, Marci Acuña; el de Tinajo, Jesús Machín. Así mismo, también han estado presentes los consejeros de Cultura, Óscar Pérez; Educación, Carmen Rosa Márquez; Agricultura, Antonio Morales; Deportes, Patricia Pérez y Hacienda; Luis Arráez. Además del concejal de Turismo de Arrecife, Rafael Juan González. A todos ellos, el presidente, ha agradecido su presencia, a pesar de que ha trasladado que le parecía "exagerado e innecesario" y ha considerado que el apoyo de sus compañeros de partido "es una muestra evidente de que confían plenamente" en él, porque "saben que jamás adopta una decisión a sabiendas de su injusticia, nunca lo hecho ni lo hará". Cabe recordar que, además del presidente, también se ha abierto actuaciones previas contra el exgerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín; el secretario del Cabildo de Lanzarote, Francisco Perdomo y el abogado, Ignacio Calatayud. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :