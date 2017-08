Sección > Sociedad



La campaña está compuesta por cinco carteles que se irán alternando en las pantallas digitales de las paradas de guagua interurbanas de la Isla



El Consorcio de Emergencias y Seguridad Vial piden prudencia en las carreteras, tanto a los conductores, cómo a los peatones o deportistas que usan el arcén

Cumplir las normas y aumentar la atención evitaría los accidentes, pero deben ser igual de responsables, los ciudadanos al volante y las personas que usan las vías para ir en bicicleta o correr Crónicas · 31 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más El Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, que preside Echedey Eugenio, junto a la Consejería del Cabildo de Lanzarote de Seguridad Vial, que dirige Patricia Pérez, inician una campaña para acentuar la prudencia en las carreteras, tanto de los conductores, cómo de los peatones o deportistas que usan el arcén. Ambos representante, explica este jueves el Gobierno del Cabildo en nota de prensa, quieren resaltar que durante todo el año las carreteras de la Isla, tiene una sobrecarga añadida a los residentes debido a los turistas que algunas veces son inseguros en la conducción, dado que desconocen la ruta; al mismo tiempo que también los arcenes tienen una gran ocupación debido al buen tiempo, hecho que permite practicar deporte todo el año a los residentes, así como a los visitantes. De este aumento de afluencia, debe tener especial conciencia los lanzaroteños, porque si se cumplen unas medidas mínimas de seguridad y se incrementa la atención, evitarán accidentes. Deporte en la carretera Respecto a los conductores y deportistas se informa que la distancia mínima para efectuar un adelantamiento es de 1,5 metros. Los conductores deben ser pacientes y conscientes de su mayor vulnerabilidad. A la hora de adelantar a un ciclista o grupo de ciclistas la Ley exige dejar una separación lateral de al menos 1,5 metros. Además, es importante reducir la velocidad para no desestabilizar al ciclista. Recuerda que los ciclistas tienen prioridad de paso con respecto a los vehículos a motor. También tienen prioridad cuando el primero de un grupo de ciclistas entra en un cruce o en una rotonda. Es importante recordar la normativa ya que la Dirección General de Tráfico informa que el 51% de los conductores no respeta la distancia lateral de seguridad con los ciclistas. Pero los ciclistas o atletas también tienen que cumplir las normas. En el caso de los primeros están obligados a utilizar casco, deben respetar las normas de circulación de igual manera que el resto de vehículos, semáforos, stop o ceda el paso. Han de señalizar correctamente y con tiempo suficiente las maniobras que van a realizar para que el resto de vehículos estén informados. Al circular por carretera la Ley permite circular en paralelo, es decir, en grupo de dos bicicletas como máximo, excepto con tráfico denso o si hay baja visibilidad. En el caso de los atletas la norma – que pocas veces se cumple- es que deben correr en sentido contrario al tráfico, con un par de excepciones: cambios de rasante y estrechamientos de calzada. Si corren en grupo, deben mantenerse en el arcén, con no más de dos personas por fila y moverse como un pelotón. Y deben ir con ropa reflectante. Velocidad y despistes La campaña también incide en la velocidad de los vehículos y los adelantamientos peligrosos. Lanzarote es una Isla pequeña con límites de velocidad bajos, en gran parte de sus vías. Luego se insiste en que los conductores deben cumplir las restricciones de velocidad y distancias mínimas de seguridad.

Añadir que las carreteras tienen una gran afluencia de turistas que desconocen la ruta y van inseguros o necesitan hacer paradas para mirar los mapas. Los residentes debemos tener calma e incluso ayudarles cuando nos sea posible. Por último, ambas entidades han visto cómo han aumentado el número de accidentes debido al uso indebido del móvil tanto en peatones, como conductores. La Dirección General de Tráfico (DGT) tras un estudio informa que el 25% de los conductores utiliza el móvil al volante y el 37% cruza la calle mirando el teléfono móvil. La campaña está compuesta por cinco carteles que se irán alternando en las pantallas digitales de las paradas de guagua interurbanas de la Isla. http://www.dgt.es/es/la-dgt/campanas/2014/distracciones.shtml

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/jovenes/guia-para-usuarios-de-la-bicicleta.shtml

http://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2017/06JUNIO/0622-Informe-Axa-Ponle-Freno.shtml#.WaVZhsjyiUk Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :