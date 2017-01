Sección > Sociedad



Recuerda que en caso de urgencia hay que telefonear al 112



El Consorcio de Emergencias realiza una serie de recomendaciones de seguridad para las Cabalgatas de Reyes

Crónicas · 8 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El Consorcio de Seguridad, Emergencia, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios del Cabildo de Lanzarote, que coordina el consejero de la Primera Corporación insular Echedey Eugenio, distribuirá en las distintas Cabalgatas de Reyes que se celebrarán en la isla unas octavillas con una serie de recomendaciones para que se desarrollen de una forma segura. Bajo el lema ’Hagamos entre todos un evento seguro. La seguridad es labor de todos’ en las octavillas, explica en nota de prensa el Cabildo, se recuerda que en caso de urgencia hay que telefonear al 112 y se establecen las siguientes recomendaciones: Elija un lugar seguro para disfrutar del evento Si se encuentra con menores o personas con alguna dificultad o discapacidad, téngalos vigilados, que estén siempre cerca. Recuerde que los principales riesgos son el paso de carrozas, durante el evento permanezca detrás de las vallas o cordón de seguridad. No invada la vía para coger caramelos. No cruce la vía durante el evento. No hable ni haga señales que puedan distraer al personal de seguridad, ni a los acompañantes, ni conductores. Evite situarse en lugares que podría caerse si le empujan accidentalmente (barandillas, muros, etc.) Evite gritar, correr o empujar a los demás, ya que podría provocar situaciones muy peligrosas para las demás personas concentradas. No use material pirotécnico, ni juegue con este tipo de material durante el evento. Versión imprimir



