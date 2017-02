Sección > Lanzarote



Ángel Domínguez asegura que por el momento ninguno de los posibles aspirantes ha visitado a los nacionalistas en el sur de la Isla



El Comité Local de CC en Yaiza no apuesta por ahora por ningún candidato a la Secretaría General de la organización en Lanzarote

Aboga por que el proyecto nacionalista sea impulsado por las bases y por que la organización cuente con todos los comités locales Crónicas · 5 de febrero de 2017

Compartir | | Aun más El Comité Local de Coalición Canaria (CC) en el municipio lanzaroteño de Yaiza no apuesta por ahora por ningún candidato a la Secretaría General de la organización nacionalista en Lanzarote, que deberá nombrarse en sustitución de David de la Hoz en el próximo Congreso del partido, previsto finalmente en el caso de la Isla de Los Volcanes para el 22 de abril. Y no apuestan por ninguno porque ninguno en teoría se ha puesto en contacto de forma oficial con ellos para hablar de ninguna cuestión orgánica, ni de pasado, ni de presente y mucho menos de futuro. Eso no quiere decir que las personas que probablemente a última hora saldrán anunciando su intención de intentar acceder a la máxima representación orgánica de la principal fuerza política de la Isla estén haciendo sus particulares consultas a la militancia de forma no oficial. De momento, eso sí, nada de campañas. Así al menos lo ha afirmado este viernes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote el portavoz de CC en el Ayuntamiento de Yaiza y presidente del Comité Local de los nacionalistas en el municipio sureño, Ángel Domínguez. "El Comité de Yaiza no tiene claro quién va a dirigir el partido porque hasta ahora no hay candidatos", ha expresado de forma rotunda el concejal nacionalista en el programa ’A buena hora’. Ángel Domínguez ha advertido, al respecto, que por el momento ninguno de los posibles aspirantes a dicho cargo ha visitado a los nacionalistas en el sur de la Isla ya que aún "no hay candidatos oficiales ni nadie se ha postulado para dirigir el partido, por mucho que se esté hablando de nombres". "No, por el momento nadie absolutamente se ha dirigido a este Comité Local", ha zanjado. Una vez que haya candidatos oficiales a la Secretaría General de CC en la Isla, cargo para el que suenan nombres como el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, entre otros muchos, "empezaremos a pronunciarnos y a dar nuestra opinión al respecto", ha explicado Domínguez. Así las cosas, el edil de CC en Yaiza ha abogado por que el proyecto nacionalista sea impulsado por las bases de CC y por que la organización cuente con todos los comités locales de Lanzarote. "Sobre todo se tiene que contar con todos los comités y con las bases y, a partir de ahí, veremos qué persona dirige el partido", ha sostenido. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :