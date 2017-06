Sección > Lanzarote



El presidente de la entidad, Julio Romero, que se ha reunido con el Diputado del Común, dice sentirse "decepcionado" tras la falta de acuerdo tras la reunión con la alcaldesa, Eva de Anta. No descarta acciones judiciales contra el Ayuntamiento



El Casino Club Náutico pide permiso a la Dirección insular para convocar una manifestación contra el cierre de la Avenida

Crónicas · 9 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El Casino Club Náutico de Arrecife tiene previsto solicitar el preceptivo permiso a la Dirección insular de la Administración General del Estado en Lanzarote para convocar en las próximas fechas una manifestación para protestar por el actual cierre al tráfico de la Avenida Marítima de Arrecife. Así lo ha manifestado este viernes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote el presidente de la entidad, Julio Romero, quien ha dejado claro en el programa ’A buena hora que el Club Náutico de Arrecife tampoco descarta acciones judiciales contra el Ayuntamiento. "No descartamos una concentración o manifestación delante de la Delegación del Gobierno, a la que están invitadas todas aquellas personas que se sientan perjudicadas por esta medida y que la entiendan como algo antidemocrático", ha ratificado Romero. El presidente del Casino de Arrecife ha reconocido sentirse "decepcionado" tras la falta de acuerdo durante la reunión que ha mantenido el pasado 2 de junio con la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta. "También hemos mantenido una reunión con el Diputado del Común, que ya nos ha contestado. También nos hemos reunido con los portavoces de los grupos políticos de Podemos y del Partido Popular, y nos vamos a reunir el próximo miércoles con todos los perjudicados de la zona por esta situación, desde entidades empresariales como la Cámara de Comercio, la Asociación de los Empresarios de Arrecife Zona Centro y la Confederación Empresarial de Lanzarote", ha afirmado Romero. "Vamos a estudiar qué acciones tomamos y ya hemos presentado unas 2.000 firmas reclamando que se abra la Avenida, al menos hasta que haya un Plan de Movilidad real y efectivo para la ciudad de Arrecife", ha señalado. El parking privado del Casino El presidente del Casino Club Náutico de Arrecife, Julio Romero, ha acusado de hecho al Gobierno del Ayuntamiento de Arrecife de no respetar el aparcamiento de la entidad tras el cierre al tráfico rodado de la Avenida Marítima de la capital de Lanzarote. Romero ha criticado duramente el proceder de los responsables municipales y ha vuelto a denunciar los rigurosos controles de tráfico que se han ordenado desde hace unas semanas en el acceso y el recorrido de esta arteria del centro de la ciudad para sancionar con multas a residentes, turistas e incluso a los propios socios del Club Náutico tras el cierre de la Avenida. Romero ha recordado que el Casino paga 25.000 euros a Costas anualmente tras una concesión indefinida y que abona 8.434 euros de IBI y 300 por un vado cada año al Ayuntamiento desde los años 60, por lo que pide a la alcaldesa, Eva de Ana, con la que se ha reunido un mes después del primero requerimiento hecho por el Casino, que se dé una solución hasta que se tome una decisión definitiva sobre el tráfico en la Avenida. Critica que la Policía Local haya multado incluso a quienes han acudido al Casino a recoger a personas mayores y con movilidad reducida. Romero advierte de los perjuicios que para sus asociados, "entre ellos personas de edad avanzada", supone impedir la entrada hasta el parking del club "de 60 años de antigüedad". Romero pide a los responsables de movilidad "que al menos, se abra el carril desde el Gran Hotel hasta esta rotonda". El Pleno insiste a la alcaldesa en un nuevo acuerdo que continúa sin ejecutarse Cabe recordar que el martes pasado el Pleno de la capital volvía a refrendar la ejecución de un anterior acuerdo plenario, el del pasado 31 de octubre de 2016, en el que el órgano municipal respaldó la apertura de la Avenida marítima y la realización, igual que se acordó en el pleno del pasado 20 de septiembre del año pasado, de una consulta popular para que los ciudadanos decidieran. En la sesión plenaria del pasado martes también los concejales de Somos Lanzarote y los de Podemos respaldaron la nueva propuesta del PP, que volvía a lograr el consenso de 19 de los 25 concejales que integran al completo la Corporación. La alcaldesa, Eva de Anta, recibió tan solo el apoyo en la votación de los concejales del PSOE, que respaldaron así la idea de no ejecutar los anteriores acuerdos plenarios. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :