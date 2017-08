Sección > Lanzarote



Además de diversas autoridades insulares, el presidente del Cabildo ha estado acompañado por el ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de vacaciones estos días en la Isla



El Cabildo y los ayuntamientos rinden homenaje con minutos de silencio a la memoria de las víctimas del atentado de Barcelona

Anuladas las actividades festivas del programa de San Ginés previstas este jueves y las actividades del Cabildo de este viernes Crónicas · 18 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más Arrecife expresa también su repulsa por el atentado terrorista en Barcelona. El Ayuntamiento capitalino, cuyas banderas ondean a media asta en señal de duelo, mantuvo también un minuto de silencio este viernes. Tras desconvocarse este jueves todos los actos festivos en señal de duelo, este viernes se retoman los actos con total normalidad. El concierto de Beni Ferrer en el Callejón del Aguaresío que se desconvocó ayer se celebrará el lunes 21 a las 20.00 horas. El Cabildo y los ayuntamientos de Lanzarote han convocado para este viernes un minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado de Barcelona. El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, en su nombre y en el de toda la Corporación insular, ha condenado el grave atentado que tuvo lugar durante la tarde de este jueves, 17 de agosto, en la ciudad de Barcelona, y ha manifestado su "inmensa indignación y más absoluta repulsa por esta cruel y cobarde expresión de brutalidad terrorista que se ha saldado con la pérdida de vidas humanas y heridos de diversa consideración". El presidente del Cabildo reiteró igualmente la "solidaridad de Lanzarote con los familiares, allegados y amigos de las víctimas", tras el minuto de silencio guardado ante las puertas del Cabildo insular de Lanzarote, "en repulsa y condena de los sucesos acontecidos ayer en Barcelona y en solidaridad y apoyo al pueblo de Cataluña". Además de diversas autoridades insulares, el presidente del Cabildo ha estado acompañado por el ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. El Cabildo de Lanzarote, al igual que otras administraciones públicas de Canarias y resto de España, ha decretado luto oficial durante tres días durante los cuáles las banderas de la institución ondearán a media asta, desde las 00.00 horas del 18 de agosto hasta las 00.00 horas del próximo 20 de agosto, así como la suspensión de los actos públicos previstos para este viernes. Minuto de silencio en los siete ayuntamientos de Lanzarote Por su parte, el Ayuntamiento de Arrecife mantuvo este viernes a las 12.00 horas un minuto de silencio en la puerta de la Casa Consistorial, en memoria de las víctimas del atentado terrorista en la Rambla Medular de Barcelona. La alcaldesa Eva de Anta, portavoces de los distintos grupos municipales, otros miembros de la corporación y trabajadores municipales, mostraron así su rechazo al acto terrorista que ha sacudido a la ciudad catalana. De Anta manifestó su repulsa “contra actos crueles e inhumanos que se escapan a la razón. Mi solidaridad con Barcelona, con las víctimas y sus familiares en tan duros momentos”. Las banderas del Consistorio permanecerán a media asta en señal de duelo hasta el próximo lunes que volverán a ondear con normalidad.

Además, el Ayuntamiento de Arrecife informa que, tras desconvocarse ayer todos los actos festivos en señal de duelo, hoy se retoman con total normalidad. Entre ellos el programa de actos de San Ginés 2017 con la inauguración de la exposición de fotografías ‘Arrecife Oculto’ en el Charco de San Ginés a partir de las 20.30 horas y el Festival Folclórico ‘Ciudad de Arrecife’ a las 21.30 horas entre otros actos. La Concejalía de Festejos comunica que el concierto de Beni Ferrer en el Callejón del Aguaresío que se desconvocó este jueves se celebrará el lunes 21 a las 20.00 horas. Por su parte, el Ayuntamiento de Yaiza se unió también este viernes por la mañana a las concentraciones silenciosas convocadas por las instituciones del país en memoria de la víctimas mortales del atroz atentado terrorista de La Rambla de Barcelona, en solidaridad con sus familiares y con todos los heridos y afectados, y como muestra de apoyo a la sociedad catalana que en las últimas horas ha sido sacudida por acciones inexcusables de crueldad. Para coincidir con los actos previstos en territorio peninsular, trabajadores y responsables públicos de Yaiza, acompañados de un grupo de vecinos, guardaron cinco minutos de silencio a las 11:00 horas, en la fachada de la casa consistorial, donde las banderas ondean a media asta. La Institución rechaza y condena cualquier tipo de manifestación violenta, así, la concentración sureña es además un gesto de enérgica repulsa a la barbarie perpetrada en pleno centro barcelonés. “Miramos con estupor acciones sin sentido que golpean duro nuestra sociedad y que producen dolor a muchas familias, a quienes trasladamos en la distancia nuestro afecto, como también trasladamos nuestra solidaridad a vecinos de Yaiza y Lanzarote oriundos de Barcelona y Cataluña”, anota el primer teniente de alcalde, Óscar Noda, presente en la concentración de Yaiza. También el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, en nombre de toda la Institución, condena los graves atentados que han tenido lugar en la ciudad de Barcelona, manifestando su inmensa indignación y más absoluta repulsa por esta cruel y cobarde expresión de brutalidad terrorista que se ha saldado con la pérdida de numerosas vidas humanas y heridos de diversa consideración. Betancort manifiesta igualmente la solidaridad de Teguise con los familiares y amigos de las víctimas anunciando que este viernes 18 de agosto, a las 11.00 horas, se guardará un minuto de silencio ante las puertas del Ayuntamiento, animando a todos los empleados públicos y ciudadanos de Teguise que lo deseen a sumarse a este acto de repulsa al criminal atentado terrorista perpetrado este jueves. En Haría, además, el Ayuntamiento ha guardado este viernes por la mañana cinco minutos de silencio como muestra de repulsa y condena al atentado perpetrado en Barcelona. El alcalde, Marci Acuña, en su nombre y en el de toda la Corporación municipal, ha manifestado su pesar por las 13 víctimas y los numerosos heridos del atropello masivo en la Rambla. El primer edil norteño se ha unido al dolor de las víctimas, sus familiares y los ciudadanos de la capital catalana y ha asegurado que “actos como estos merecen un contundente rechazo y condena”, reafirmándose en el “compromiso inquebrantable con la vida, la paz, la libertad y la dignidad de todos los seres humanos”. Condolencias de Ciudadanos por el atentado en Barcelona Desde Ciudadanos (Cs), por su parte, han condenado rotundamente el atentado terrorista sucedido este jueves en la ciudad de Barcelona. "Mostramos nuestra solidaridad, apoyo y condolencias a los familiares y amigos de las víctimas mortales. También deseamos la más pronta de las recuperaciones a los heridos", explican desde la formación naranja. "Apoyamos el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del personal sanitario que está atendiendo a las víctimas", indican. Para Ciudadanos, "España no va a dejar de ser un país abierto por culpa de los terroristas. En este momento sólo queda pedir la unidad y la unión de todos los demócratas para no dar ni un paso atrás en la defensa de nuestras libertades frente a la barbarie". El partido suspenderá todos sus actos previstos y se sumará a todas las muestras de conmemoración convocadas. Versión imprimir



