En la isla de Lanzarote no existe ningún parque público de viviendas para “su coordinación y gestión municipal” y para que tenga sentido la creación de un “Consorcio Insular de la Vivienda”, como proponía la moción elevada por el grupo Somos en el Cabildo, lo que motivó que esta propuesta fuese votada en contra durante el Pleno de este martes



El Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias ultiman un convenio para personas que pudieran verse afectadas por situaciones de riesgo o desamparo habitacional por pérdida de vivienda

San Ginés anuncia que elevará al próximo Pleno una moción “viable y que se ajuste a la realidad y situación de la vivienda en la isla con propuestas que intenten dar respuesta a esta problemática, cuya preocupación entendemos que es compartida por todos los grupos políticos en el Cabildo y es por ello que esperamos sea aprobada en la próxima sesión plenaria” Crónicas · 7 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias vienen trabajando conjuntamente para la puesta en funcionamiento de varias actuaciones en materia de vivienda. Entre dichas actuaciones, el Cabildo, a través de la Consejería de Bienestar Social que dirige Lucia Olga Tejera, está ultimando con el Ejecutivo regional y el organismo público Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (VISOCAN) y la entidad social Cáritas Diocesana un convenio de colaboración para el desarrollo en Lanzarote del servicio de acompañamiento e intervención en materia de vivienda a través del programa de la Comunidad Autónoma ’Canarias + Viviendas por familias’. Mediante este convenio marco de adhesión al Programa Canarias + Viviendas por Familias, explica este miércoles en nota de prensa la Primera Corporación insular, Gobierno de Canarias y Cabildo de Lanzarote pretenden desarrollar en la isla un ’servicio de acompañamiento e intervención de vivienda’ que promueva el acceso a la vivienda a las personas y a las unidades de convivencia que hayan perdido o estén en riesgo de perder su vivienda habitual, por un proceso judicial de ejecución hipotecaria o de desahucios, incluso ante su inminente lanzamiento, entre otras causas de riesgo o que provoquen desamparo habitacional por pérdida de vivienda. Igualmente, también se recoge entre sus líneas de actuación la posible captación de un parque de viviendas para alquiler social. En la isla de Lanzarote no existe a fecha de hoy ningún “parque público de viviendas” para “su coordinación y gestión municipal” y para que tenga sentido la creación de un “Consorcio Insular de la Vivienda”, como proponía la moción elevada por el grupo Somos en el Cabildo de Lanzarote, lo que motivó que esta propuesta fuese votada por mayoría en contra durante el Pleno de la Corporación insular celebrado en el día de este martes, 6 de junio. Por el contrario, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, explicó que “la consejera de Bienestar Social, Lucía Olga Tejera, viene trabajando desde hace tiempo con el Gobierno de Canarias en varias líneas de actuación orientadas a ayudar a personas y familias en situación de riesgo y/o desamparo habitacional por la pérdida de vivienda, y -en otros casos- a personas que se encuentran en situación de emergencia social sufragando el Cabildo de Lanzarote incluso el pago de gastos como el agua, la luz o alquileres”. Asimismo, Tejera anunció que “siendo conscientes de la dificil situación por la que atraviesan algunas familias y personas en Lanzarote, no sólo se firmará este convenio marco de colaboración de este programa del Instituto Canario de la Vivienda, que estamos ultimando, sino que se pedirá a la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias que se destine una partida para la construcción de vivienda pública protegida en Lanzarote, bien para su adquisición o conveniar con las administraciones locales de la isla, así como reiterar al Gobierno de Canarias la problemática de la vivienda vacacional y su afección sobre la vivienda disponible para residentes”. “Estos últimos asuntos, el de solicitar al Gobierno que construya vivienda pública protegida en la isla para su adquisición o concesión por convenio al Cabildo y/o ayuntamientos y volver a trasladar al Gobierno el problema de la regulación y control del alquiler vacacional, son los puntos compartidos con los que estamos de acuerdo con el grupo Somos, puesto que ya fueron trasladados por esta Presidencia y la Consejera de Bienestar Social durante la reunión mantenida el pasado 10 de abril con la directora del Instituto Canario de la Vivienda, quien se comprometió a destinar una importante partida para este fin en toda Canarias, y Lanzarote se verá -al igual que el resto de islas- beneficiada”, aclaró el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés. En este sentido, el presidente anunció que en el próximo Pleno de la Corporación elevará a la consideración de sus miembros una moción “viable y que se ajuste a la realidad y situación de la vivienda en la isla con propuestas que intenten dar solución a esta problemática, cuya preocupación entendemos que es compartida por todos los grupos políticos en el Cabildo y es por ello que esperamos sea aprobada en la próxima sesión plenaria”. Versión imprimir



