El consejero del sector primario el Cabildo, Antonio Morales, y el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, asisten al evento de promoción enogastronómico, al que han sido invitadas las marcas de Saborea Lanzarote y Saborea Tenerife



El Cabildo de Lanzarote y Teguise se interesan por la agroindustria y la formación en la XV Cumbre Internacional ’Madrid Fusión 2017’

Compartir | | Aun más El consejero responsable de Promoción Económica y de las áreas relacionadas con el sector primario, Antonio Morales, mantuvo distintas reuniones con representantes del Ayuntamiento de Cambrils, Forum Gastronomic, GMR Canarias e ICCA La Cadena Cope en Canarias se ha interesado por Madrid Fussion y se ha desplazado para cubrir el evento en la capital española. El consejero responsable de las áreas de Promoción Económica y de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Lanzarote, Antonio Morales, ha mantenido este lunes diversas reuniones de trabajo durante el desarrollo de la primera jornada de la XV Cumbre Internacional de Gastronomía Asisa Madrid Fusión 2017, considerado uno de los eventos gastronómicos de mayor relevancia a nivel internacional. Uno de estos encuentros, según ha indicado el propio Morales en declaraciones al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote fue con la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona), Mercè Dalmau, de quien Morales conoció la experiencia de este municipio catalán en cuanto a la puesta en marcha de una agroindustria encargada de la transformación y el envasado del producto local; y con quien acordó mantener una línea de contacto entre ambas instituciones con el fin de intercambiar experiencias de vinculación del sector primario al gastronómico. Asimismo, Antonio Morales se reunió con Pep Palau, uno de los creadores de la prestigiosa marca Forum Gastronomic, organizadora de eventos, con quien abordó el potencial que posee Lanzarote en su condición de Reserva de la Biosfera y Geoparque a la hora de promocionar de manera diferenciada sus productos enogastronómicos locales atendiendo al cuidado del medio ambiente. Además, el consejero se reunió con Juan Antonio Alonso, gerente de la sociedad pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias), y técnicos del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), con el fin de perfilar futuras actuaciones conjuntas, prestando especial atención a aquellas dirigidas a la formación. Madrid Fusión cuenta este martes con la visita del director general de Turespaña, Manuel Butler, y de la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, en una jornada en la que destaca la celebración desde las 13.00 hasta las 16.00 horas de la Ruta de la Tapa, con un recorrido por la gastronomía de los once destinos representados en el evento a través de Saborea España y entre los que se encuentra Saborea Lanzarote. Por su parte, el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, ha apostado en Cope Lanzarote por seguir posicionando a Teguise en particular y a Lanzarote en general como uno de los destinos más relevantes en cuanto a promoción enogastronómica se refiere. Por otro lado, este martes la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias asegura que ha dado un paso importante en Madrid Fusión para sentar las bases que permitan desarrollar toda una estrategia para consolidar al Archipiélago como destino de experiencias gastronómicas. Ha sido en este escenario, explica el Gobierno canario en nota informativa, donde la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Mariate Lorenzo, ha acordado con Saborea España la firma de un marco de colaboración para impulsar el turismo gastronómico bajo la marca Saborea Canarias, integrándose en esta plataforma nacional auspiciada por Turespaña y que potencia internacionalmente el turismo y la gastronomía. Saborea España persigue varios objetivos, entre ellos convertir productos turísticos en experiencias gastronómicas; ampliar el concepto de turismo gastronómico trabajando el concepto cultura gastronómica española auténtica y vinculada al territorio; incorporar nuevos usos al sector primario vinculándolos al sector turístico; y potenciar la promoción y comercialización de manera más ambiciosa e innovadora, identificando y captando nuevos mercados, entre otros. Este marco de colaboración, que se rubricará el próximo mes de febrero, supondrá una experiencia pionera para Saborea España, pues será la primera vez que una comunidad autónoma se integre en esta plataforma. Los representantes de esta entidad han entendido que la condición especial de Canarias como Archipiélago y las peculiaridades que ello conlleva hacen viable esta excepción. “El Gobierno de Canarias quiere apoyar a las islas que ya han avanzado en la promoción de su gastronomía, como es el caso de Tenerife y Lanzarote, que ya pertenecen a Saborea España, y pretende incorporar a las que aún no lo han hecho, indicándoles los pasos a seguir y estableciendo un modelo de gestión compartido”, explica Mariate Lorenzo. Según la consejera, el producto local y la gastronomía representan “una gran oportunidad para diversificar el turismo y potenciar el gasto en destino, a la vez que una herramienta para promover el desarrollo económico de todo el territorio, más allá de los núcleos turísticos, implicando y favoreciendo a sectores profesionales diversos como son productores y restauradores, e incorporando nuevos usos al sector primario al vincularlos con el sector turísticos”. Por un lado, se persigue generar y potenciar en todas las Islas una oferta gastronómica basada en productos de calidad autóctonos y, por otro, consolidar a través de la promoción al Archipiélago como un destino de experiencias gastronómicas que potencie el gasto del turista en destino y mejore su experiencia a través de su acercamiento al producto y la enogastronomía de Canarias, ya sea tradicional o de vanguardia. Para alcanzar estos objetivos, a través de Promotur Turismo de Canarias se va a reforzar la gastronomía como atributo de la marca Islas Canarias y sus ocho destinos insulares, con el objetivo de mejorar la interacción entre el sector turístico y primario para potenciar nuevas oportunidades de negocio. Precisamente, Tenerife es el destino invitado en el Congreso Madrid Fusión-Saborea España 2017, un hito que ha sido respaldado con la presencia la consejera de Turismo, Cultura y Deportes ya que es la primera vez que un destino nacional es elegido como protagonista de uno de los mayores encuentros culinarios del mundo.

Tenerife realiza en este evento, donde se reúnen 170 expositores, más de 11.000 visitantes, 1.500 congresistas y 600 periodistas acreditados, un despliegue importante, teniendo incluso presencia activa en el aula magna de Madrid Fusión, además de contar con un espacio con actividades donde el producto canario está presente. Asimismo, Lanzarote tiene una importante presencia en Madrid Fusión a través de la marca Saborea Lanzarote.



