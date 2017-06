Sección > Lanzarote



La obra dispone de un presupuesto que ronda los 250.000 euros, IGIC incluido



El Cabildo de Lanzarote saca a licitación la obra para la ampliación y reforma de las nuevas instalaciones del Centro de Atención a Drogodependientes (CAD)

Será trasladado a las antiguas dependencias del Centro de Atención a Menores Extranjeros no Acompañados (CAME), ubicado en la calle Andalucía de Arrecife Crónicas · 16 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Será trasladado a las antiguas dependencias del Centro de Atención a Menores Extranjeros no Acompañados (CAME), ubicado en la calle Andalucía de Arrecife. Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 10 de julio "Con el ánimo de ofrecer un servicio más especializado el Cabildo de Lanzarote", a través de su Consejería de Bienestar Social, gestionada por Lucía Olga Terjera, iniciará en breve las obras para la reforma y ampliación del futuro Centro de Atención a Drogodependientes que estará ubicado en las antiguas dependencias del Centro de Atención a Menores Extranjeros no Acompañados (CAME) de Arrecife. El Cabildo de Lanzarote explica este viernes en nota de prensa que ha sacado a licitación esta obra, cuyas bases están publicadas tanto en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP), como en la página web del Cabildo de Lanzarote, www.cabildodelanzarote.com, en el apartado perfil del contratante. Para la ejecución de dicho proyecto la Corporación ha destinado una partida presupuestaria que ronda los 250.000 euros, IGIC incluidos. La empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 10 de julio. Una vez formalizada la adjudicación, la empresa dispondrá de un plazo de cinco meses para concluir la obra. El Centro de Atención a Drogodependientes, adscrito a la Consejería de Bienestar Social, presta servicios desde 1986. Desde entonces ha ofrecido tratamiento a más de 6000 usuarios. En ese sentido, la consejera responsable del Área ha indicado que es una actuación necesaria e importante. “Decidimos trasladar el centro porque necesitábamos más espacio para tender debidamente a los usuarios. Una vez finalizada la obra procederemos a dotarlo de la infraestructura necesaria, entre ellas un laboratorio para realizar el trabajo farmacéutico que requiere el CAD”, indicó. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :