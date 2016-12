Sección > Lanzarote



El Cabildo concede el título de ’Hijo Adoptivo de Lanzarote’ a Ildefonso Aguilar

El artista, que recibirá la distinción el próximo 4 de febrero, también ha sido nominado por la Primera Corporación insular al Premio Canarias 2017 en la modalidad de ’Bellas Artes e Interpretación’ Crónicas · 20 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El Pleno del Cabildo de Lanzarote acordó este martes con los votos favorables de 22 de los 23 consejeros que conforman la Corporación y una abstención la concesión del título de ’Hijo Adoptivo de Lanzarote’ a Ildefonso Aguilar de la Rúa, quien recibirá oficialmente esta distinción en un acto solemne a celebrar el próximo 4 de febrero en lugar y hora aún por determinar. A pesar de que la votación fue secreta, explica este martes en nota de prensa posterior el Cabildo insular, los portavoces de todos los grupos políticos presentes en la Corporación alabaron en su ronda de intervenciones esta iniciativa, circunstancia que el presidente de la Institución, Pedro San Ginés, valoró positivamente “porque a diferencia de lo sucedido en casos anteriores, este nombramiento se lleva a cabo sin generar polémica, algo por otra parte habitual en el resto de islas”. San Ginés consideró “más que justificada” la concesión de este título para “un artista que no necesita presentación ante la sociedad lanzaroteña” y del que destacó su vinculación a los Centros de Arte, Cultura y Turismo y su condición de precursor del Festival de Música Visual, evento “que queremos retomar con la colaboración del Gobierno de Canarias; al igual que queremos hacer con su proyecto de crear un nuevo acceso al Charco de los Clicos por el pueblo de El Golfo y recuperar así una zona actualmente degradada”. “Referente artístico indiscutible” Como promotor de la concesión del título de ’Hijo Adoptivo’ al artista nacido en la localidad de Los Santos (Salamanca, 18-10-1945) pero afincado en la isla desde los 8 meses de edad, el consejero de Cultura, Óscar Pérez, calificó a Ildefonso Aguilar como “referente artístico indiscutible” de Canarias y destacó la “estrecha relación de su trayectoria con el paisaje y la naturaleza de Lanzarote”, a la que “está unido emocionalmente desde su infancia y donde ha crecido como artista”. Pérez resaltó “su dilatada trayectoria caracterizada por su coherencia ética y estética con la contemporaneidad y el territorio insular”, en diferentes facetas artísticas como “la pintura, la música la fotografía, las instalaciones multimedia o las intervenciones artísticas en el espacio natural de Lanzarote”. Estos mismos argumentos, entre otros, fueron los utilizados por el grupo de gobierno del Cabildo para proponer como candidato a los Premios Canarias 2017 en la modalidad de ’Bellas Artes e Interpretación’ a Ildefonso Aguilar, quien ya en 2015 recibió la Medalla de Oro de Canarias y además es miembro Académico Numerario en la Sección de Pintura de la Real Academia Canaria de las Bellas Artes de San Miguel Arcángel. La propuesta fue aprobada por unanimidad. A continuación se relacionan los datos más destacados de la trayectoria artística de Ildefonso Aguilar: Exposiciones Individuales 2016 -Paisajes Posibles. Pintura, Fotografía e Instalación Audiovisual. Palacio de Quintanar, Segovia.

Entre Islas. Pintura, Fotografía y Audiovisual. Conjuntamente con el pintor Micus. Santa Eulalia del Río, Ibiza.

2015 -Innere Welten. Pintura y Fotografía. Galería Flow Fine Art. Hitdorf am Rhein, Alemania.

2015 -Paisajes Posibles. Pintura, Fotografía e Instalación Audiovisual. Galería AP Gallery, Ayllon, Segovia.

2012 -Estructuras Efímeras. Pintura, Fotografía e Instalación Audiovisual. MIAC (Castillo de San José). Arrecife de Lanzarote.

2011 -Lugares de Hielo y Lava. Fotografías. Galería Mácula. Santa Cruz de Tenerife.

2010 -La Apariencia del Paisaje. CICCA Centro de Iniciativas. La Caja de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria.

El color y la materia. Con César Manrique. Galería Mácula. Santa Cruz de Tenerife.

2010 - Entre Islas. Galería de Arte Puerto Calero. Yaiza. Lanzarote.

2009 - Duende. Conjuntamente con los artistas Arne Haugen Sorensen, Antonio Valverde y Perry Oliver. Holstebro, Huset I Asnaes y Thisted, Dinamarca.

2008 - Miradas al Paisaje. Retrospectiva 1983/2007. Cajacanarias. Santa Cruz de Tenerife.

Pinturas. DAHE, Sala de Arte. Las Palmas de Gran Canaria.

Senderos en el agua. Galería Mácula. Santa Cruz de Tenerife.

Kompas. Conjuntamente con los artistas Arne Haugen Sorensen, Antonio Valverde y Perry Oliver. Galerie Flintholm. Skerninge, Dinamarca.

Fragmentos del Paisaje. Galerie Reitz. Colonia, Alemania.

2007 - Entre Islas. Galería Argenta. Valencia.

Entre Islas. Galería Krabbe. Frigiliana, Málaga.

Entre Islas. Galería Aritza. Bilbao.

2006 - Paisaje esencial. Centro de Arte La Regenta. Las Palmas de Gran Canaria.

Ínsulas. Galería Murnó. La Laguna. Tenerife.

2005 - Galería Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria.

Una isla, tres miradas. Conjuntamente con Juan Gopar y Santiago Alemán. Convento de Sto. Domingo. Teguise, Lanzarote.

Paisaje esencial. Galería Edurne. Madrid.

2004 - Senderos. Galería Argenta. Valencia.

Galería Aritza. Bilbao.

Ikebukuro. Galería de Arte Puerto Calero. Yaiza. Lanzarote.

2003 - Sala Conca. La Laguna, Tenerife.

Visiones de un paisaje, Lanzarote. Con el fotógrafo Carlos Schwartz. Mácula, Galería de Arte. Santa Cruz de Tenerife.

2001 - Sala Conca. La Laguna, Tenerife.

Paisajes audibles, Casa de la Cultura Agustín de la Hoz. Arrecife, Lanzarote.

Paisajes audibles, Sala Punto de Encuentro. Arrecife, Lanzarote.

1999 - Art Forum Riehen. Riehen, Suiza.

Galería Aritza. Bilbao.

Galerie Am Domplatz. Münster, Alemania.

Foro Atlántico de Arte Contemporáneo. Stand individual Sala Conca. Pontevedra.

1998 - Sala Conca. La Laguna, Tenerife.

Arco ’98, Stand individual Sala Conca. Madrid.

Kraftwerk Augst AG. Galerie 45. Augst, Suiza.

José Abad, Ildefonso Aguilar, Elena Betancor. GEO sala de arte. Puerto Calero, Yaiza. Lanzarote.

1996 - Alten Schloss. Galerie 45. Wehr, Alemania.

Centro de Arte La Recova. Santa Cruz de Tenerife.

1995 - MIAC (Castillo de San José). Arrecife de Lanzarote.

Galería El Aljibe, El Almacén. Arrecife de Lanzarote.

1992 - Galería Attiir. Las Palmas de Gran Canaria.

Colegio de Arquitectos de Canarias. Santa Cruz de Tenerife.

Galería Parámetro. Santa Cruz de Tenerife.

1991 - Galería El Aljibe, El Almacén. Arrecife de Lanzarote.

GEO Sala de Arte. Puerto Calero, Lanzarote.

1990 - Centro de Arte Moderno. Mont de Marsan, Francia. Con el escultor José Abad.

Círculo de Bellas Artes. Santa Cruz de Tenerife.

Convento de San Francisco. Teguise, Lanzarote. Con el escultor José Abad.

1989 - Casa de la Cutura Benito Pérez Armas. Yaiza, Lanzarote.

1988 - Sala Conca. La Laguna, Tenerife.

1987 - Sala de Arte Paraninfo. La Laguna, Tenerife.

1986 - Galería Godoy. Tías, Lanzarote.

1985 - MIAC (Castillo de San José). Arrecife de Lanzarote.

1984 - Casa de la Cultura. Santa Cruz de La Palma.

Casa de la Cultura. Puerto del Rosario, Fuerteventura.

Sala de Exposiciones Caja de Canarias. La Laguna, Tenerife.

Sala de Exposiciones Caja de Canarias. Puerto de la Cruz, Tenerife.

1982 - Sala de Arte Caja Canarias. Las Palmas de Gran Canaria.

1981 - Galería Rodín. Santa Cruz de Tenerife.

MIAC (Castillo de San José). Arrecife de Lanzarote.

1980 - Limbachgalerie. Colonia, Alemania.

Sala Conca. La Laguna, Tenerife.

1978 - Arabella Hotel. Frankfurt, Alemania.

1977 - MIAC (Castillo de San José). Arrecife de Lanzarote.

1975 - Casa de Colón. Las Palmas de Gran Canaria.

1974 - Galería El Aljibe, El Almacén. Arrecife de Lanzarote.

1972 - Casa de Colón. Las Palmas de Gran Canaria.

1967 - Círculo Mercantil. Arrecife de Lanzarote.

1964 - Círculo de la Amistad XII de Enero. Santa Cruz de Tenerife.

Casa Parroquial. Arrecife de Lanzarote. Exposiciones Colectivas 2013 - Arte en Guía de Isora. Centro Cultural de Guía de Isora, Tenerife

2012 - Celebración. 25 años de Arte en Canarias. Centro de Arte La Regenta. Las Palmas de Gran Canaria.

2010 - El Color de la Pintura. Galería Mácula. Santa Cruz de Tenerife.

2009 - De la figuración a la abstracción. Colección de Arte CajaCanarias. Espacio Cultural CajaCanarias. Santa Cruz de Tenerife.

Is it a bicycle? El arte como vehículo. Galería Edurne. Madrid.

Promesas de viajar. Galería Aritza. Bilbao.

Porque era mía. Gobierno de Canarias. Itinerante por todas las islas.

Las Meninas diez años después. Galería Mácula. Santa Cruz de Tenerife.

Expo-Orca. Itinerante.

La Colección 2. La densidad del aire, la levedad de la tierra. TEA, Tenerife Espacio de las Artes. Santa Cruz de Tenerife.

Un rincón para el Arte. Galería Mácula. Santa Cruz de Tenerife.

Pausa gráfica. Galería de Arte Puerto Calero. Yaiza, Lanzarote.

Estío de 2010. Galería Mácula. Santa Cruz de Tenerife.

2008 - La Entidad y su Patrimonio. Fondos artísticos de la Caja de Canarias. Exposición itinerante por Gran canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

2007 - Cálzate, camina, escucha y dialoga. Castillo de San Gabriel, Arrecife de Lanzarote.

2006 - Cuadros para una colección. Mácula Galería de Arte. Santa Cruz de Tenerife.

Desde Lanzarote. Galería de Arte Puerto Calero. Yaiza, Lanzarote.

Aniversarius. Mácula Galeria de Arte. Santa Cruz de Tenerife.

El fruto de la tierra. Sala CICCA, Las Palmas de Gran Canaria. Palacio Salazar, Santa Cruz de La Palma e Instituto de Canarias Cabrera Pinto de La Laguna.

2005 - Al interior del paisaje. MIAC (Castillo de San José). Arrecife de Lanzarote.

Identidades. Galería Edurne. Madrid.

Islas Raíces. Visiones insulares en la vanguardia de Canarias. Centro Cultural Cajacanarias. Santa Cruz de Tenerife. Centro de Arte La Regenta. Las Palmas de Gran Canaria.

2004 - Palacio de Santa Cruz. Valladolid.

Paisajes del Arte. El Aljibe de Haría. Haría, Lanzarote.

Paisajes y Naturalezas. Mácula Galería de Arte. Santa Cruz de Tenerife.

Temporada 2003/2004. Galería Aritza. Bilbao.

El Zoco del Arte. Mácula Galería de Arte. Santa Cruz de Tenerife.

2003 - Verano de 2003. Mácula Galería de Arte. Santa Cruz de Tenerife.

Toma Primera. Galería de Arte Puerto Calero. Puerto Calero, Yaiza. Lanzarote.

La Ciudad y los Artistas. II Bienal de Lanzarote. Centro de Arte Santo Domingo. Teguise, Lanzarote.

El Zoco del Arte. Mácula Galería de Arte. Santa Cruz de Tenerife.

2002 - África. Exposición subasta de arte. Sociedad Democracia. Arrecife de Lanzarote.

Bodegón 2002. Sala Conca. La Laguna. Tenerife.

Galería de Arte Magda Lázaro. Santa Cruz de Tenerife.

Dentro/Fuera. Coleccionismo en Lanzarote. MIAC (Castillo de San José). Arrecife de Lanzarote.

2001 - Galería de Arte Magda Lázaro. Santa Cruz de Tenerife.

Creadores Canarios. Sala Punto de Encuentro. Arrecife de Lanzarote.

2000 - Creadores Canarios. Sala Punto de Encuentro. Arrecife de Lanzarote.

Exposición inaugural Museo del Paisaje Español Contemporáneo. Priego de Córdoba.

1999 - Feria del hogar y la decoración. Stand sala Conca. Santa Cruz de Tenerife.

Galería Aritza. Bilbao.

Sala Conca. La Laguna.

1998 - Endechas a la muerte de Guillén Peraza. Instituto Blas Cabrera Pinto. La Laguna, Tenerife.

1998 - Ciento y... postalicas a: Federico García Lorca. Museo de la Casa de la Moneda. Madrid.

1996 - Arte para la Naturaleza. Sala Punto de Encuentro. Arrecife de Lanzarote.

1994 - Conca, una vanguardia y su época. Centro de Arte La Recova. Santa Cruz de Tenerife.

1992 - Fondo de Arte Caja Canarias. Santa Cruz de Tenerife.

1991 - Norte, Sur, Este y Oeste. Ermita de San Miguel. La Laguna, Tenerife.

1989 - Fondo de Arte Caja Canarias. Lanzarote.

Arte del s. XX y su técnica. Museo de Arte Moderno de Goslar. Alemania.

Y se hizo la luz. Itinerante de Fotografía. Gobierno de Canarias.

1988 - El Mar. Santa Cruz de Tenerife.

1987 - Arte Contemporáneo. Sala Conca. La Laguna, Tenerife.

1986 - 30 x 30 El Círculo. Santa Cruz de Tenerife.

1985 - Canarias Penúltima Década. Santa Cruz de La Palma.

Arte Actual de Canarias. Madeira, Portugal.

1984 - Exposición Homenaje a Eduardo Westerdahl. Canarias.

El Arte de Canarias. Comunidades Autónomas peninsulares.

Plástica 2. La Laguna, Tenerife.

1983 - Artedert 83. Feria de Arte Contemporáneo, Bilbao.

Canarias Arte Contemporáneo. San Sebastián.

1982 - Arteactual, Lanzarote 82. Arrecife de Lanzarote.

I Bienal Internacional de Teatro Visual. Tenerife.

1981 - I Muestra de Escultura y Pintura. Asociación de Artistas Plásticos, Santa Cruz de Tenerife.

1980 - Colectiva Conca. La Laguna, Tenerife.

1979 - Selection. Bad Naumheim, Alemania.

1976 - Primer Certamen Internacional de Artes Plásticas de Lanzarote. Arrecife de Lanzarote. Publicaciones y obra gráfica 1978 - Fotografías. 1975-76. Offset. Seis obras de 50 x 70. Tirada de 250 ejemplares.

Arenas. Offset. Cuatro obras de 50 x 70. Tirada de 250 ejemplares.

1986 - Lanzarote. Libro de fotografías (1).

1988 - Fisuras. Serigrafía. Cuatro obras de 50 x 70. Tirada de 120 ejemplares.

1989 - Jameos del Agua. Cuaderno de fotografías (1).

Cueva de los Verdes. Cuaderno de fotografías (1).

1991 - Texturas. Offset. Seis obras de 30 x 40. Tirada de 1000 ejemplares (1).

1994 - Jardín de Cactus. Libro de fotografías.

1995 - Lanzarote. 2ª edición, revisada. Libro de fotografías.

Lanzarote, reserva de la Biosfera. Carpeta conmemorativa. Ocho láminas de 41 x 29. Offset. 500 ejemplares (1).

1996 - Carpeta Homenaje al poeta Pedro García Cabrera. Serigrafías. 65 x 45. Tirada de 250 ejemplares. Varios Autores. Santa Cruz de Tenerife.

1998 - Desiertos y Malpaíses. Libro sobre las series pictóricas del mismo nombre.

1999 - El Volcán y El Mar. Mosaicos fotográficos sobre Lanzarote de 46 y 52 piezas respectivamente de 80 x 80 cm cada una.

2000 - Ironman 2000. Serigrafía. Edición conmemorativa. 250 ejemplares. 70 x 50.

2001 - Callaos, Basaltos, Piedras y Arenas. Serie de 10 Fotografías. 40x120. Tirada de 3 ejemplares.

Lanzarote. 3ª edición, revisada. Libro de fotografías.

2002 - Sonidos para un Paisaje. Ruta de los Volcanes. Libro-CD.

Cueva de los Verdes. Cuaderno de fotografías. 2ª edición revisada.

Jameos del Agua. Cuaderno de fotografías. 2ª edición revisada.

2005 - Visocán 2005 I. Estampación digital y carburundum. Tirada: 100 ejemplares. 25,5 x 18.

Visocán 2005 II. Estampación digital y carburundum. Tirada: 75 ejemplares. 25,5 x 18.

2009 - Paisaje Fragmentado. Calcografía Nacional, Colección de Arte Gráfico Contemporáneo. Estampación Digital. Tirada: 100 ejemplares. 70x50.

Horizontes. 7 fotografías de 30x90. Tirada de 3 ejemplares.

2010 - Paisajes Efímeros. 8 fotografías de 35x105. Tirada de 3 ejemplares.

2011 - Lugares de Hielo y Lava. 19 fotografías de diferentes formatos. Tirada de 3 ejemplares.

2012 - Estructuras Efímeras. 7 fotografías de 35x105. Tirada de 3 ejemplares.

2014 - Lanzarote, otra mirada. Libro de fotografías. Trabajos musicales 1973 - Ruta de los Volcanes. Ambientación musical para el Parque N. de Timanfaya. Lanzarote.

1974 - Relieve.

1977 - Improvisaciones.

1978 - Erosión. Edición abreviada de la obra del mismo título en soporte vinilo LP.

1981 - El Eclipse.

1985 - 25 variaciones sobre el silencio. Para una instalación de Juan Gopar.

1987 - Acústica. Sonidos creados con una escultura de hierro de José Abad.

1990 - Sonidos para una exposición.

1992 - Banda sonora del vídeo Cosas de José Abad, sobre la obra escultórica del mismo autor.

1994 - Erosión. Edición de la versión completa de dicha obra en soporte CD.

1995 - Gestos del paisaje.

1996 - Elementos.

1998 - Cuatro Elementos.

1999 - Paisajes Audibles.

Participa en el trabajo discográfico Pearl  Umbra de Russell Mills.

2002 - Sonidos para un paisaje. Ambientación musical de la Ruta de los Volcanes. Parque Nacional de Timanfaya. Lanzarote.

2005 - Paisajes sumergidos. Con Alejandro y Samuel Aguilar. Composición para el Museo de Cetáceos de Canarias. Puerto Calero. Lanzarote.

Islas Raíces. Banda sonora para la instalación multimedia del mismo título.

2006 - Paisaje Esencial. Banda sonora para la instalación multimedia del mismo título.

2009 - Estructuras Efímeras. Banda sonora para la instalación multimedia del mismo título. Trabajos Audiovisuales 1970 - Lanzarote, luz y sonido.

1973 - Metamorfosis. Lanzarote.

Luces y sombras. Lanzarote.

1974 - Las montañas, el hombre y su vivienda. Lanzarote.

Subsistencia. Lanzarote.

Teguise. Lanzarote.

Aspectos de una isla. Lanzarote.

La Graciosa.

1975 - Descubriendo una obra. Sobre la pintura de Francisco Hidalgo.

1978 - César Manrique y Lanzarote.

Piedras y arenas. Sobre la obra de Farco y Aguilar.

Toledo.

Santillana del Mar.

1979 - Dunas. Lanzarote.

El viaje. Lanzarote.

Picos de Europa.

El Vaticano.

Florencia.

Roma Imperial.

El Egipto de las tradiciones.

Templos faraónicos del Alto Egipto.

Un lugar del Nilo.

Viaje al más allá. Tumbas egipcias.

Cuenca y el arte abstracto.

Reflejos rotos. Venecia.

Evocación del románico.

Formas en el tiempo. Frankfurt.

Enigmas en la piedra. Catedral de Colonia.

Azul y blanco. Arcos de la Frontera.

Orvieto.

Simetría. La Alhambra.

Santiago de Compostela.

Génesis de una isla. Lanzarote.

Recuerdos. Pablo Casals.

1980 - Las montañas, el hombre y su vivienda II. Lanzarote.

Metamorfosis II. Lanzarote.

El hombre. Lanzarote.

Sublimación. Parque Nacional de Timanfaya. Lanzarote.

Velázquez.

Murallas de Ávila.

Paisajes de Castilla.

Ecos de Antonio Machado.

Ensayo sobre Lanzarote.

Goya negro.

El Greco.

1981 - Impresiones. Lanzarote.

1983 - Penetraciones. Lanzarote.

1986 - Lanzarote.

1987 - El Guincho. Lanzarote.

Tensión. Sobre la obra Thursday Afternoon de Brian Eno.

1988 - Los juguetes de Erjos. Sobre la misma obra de José Abad. Lanzarote.

1991 - Teguise II.

Centros de Arte, Cultura y Turismo. Lanzarote.

1992 - Canarias. Encargo del Gobierno de Canarias.

Faro de La Graciosa. Sobre las esculturas de José Abad.

Desiertos. Sobre la obra Darkness and lights de Stephan Micus.

1993 - Génesis. Encargo del Cabildo de Lanzarote.

1994 - Gestos del paisaje. Lanzarote.

José Ramírez, César Manrique y Lanzarote. Lanzarote.

1996 - Cuatro Elementos. Lanzarote.

Saramago y Lanzarote.

2002 - Visiones del Paisaje. Encargo del Museo del Paisaje Español Contemporáneo Antonio Povedano. Priego de Córdoba.

Jesús Soto. Con motivo de su nombramiento como Hijo Adoptivo de Lanzarote.

2008 - José Abad. Esculturas en los Espacios Públicos.

2010 - José Saramago, Encuentros con el Paisaje.

2016 - Miradas al Paisaje. Instalaciones e intervenciones artísticas sobre el paisaje 1985 - Murmullos de un cráter. Imágenes para el concierto homónimo de Blas Sánchez. París.

1989 - Escenografías del I Festival de Música Visual de Lanzarote con el pintor Russell Mills.

1990 - Escenografías del II Festival de Música Visual de Lanzarote con el diseñador gráfico y pintor Stephan Roloff.

1991 - Escenografías del III Festival de Música Visual de Lanzarote.

1992 - Escenografías del IV Festival de Música Visual de Lanzarote.

1994 - Escenografías del V Festival de Música Visual de Lanzarote.

1995 - Mural Lanzarote, una Isla. Casa de los Volcanes. Jameos del Agua. Lanzarote.

Diseño de la Exposición sobre Lanzarote en la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible. Casa de los Volcanes. Jameos del Agua. Lanzarote.

Instalación audiovisual Gestos del paisaje. Galería El Aljibe, El Almacén. Lanzarote.

Escenografías del VI Festival de Música Visual de Lanzarote con el pintor Russell Mills.

1996 - Instalación audiovisual Cuatro Elementos. Wehr, Alemania.

Escenografías del VII Festival de Música Visual de Lanzarote.

Instalación audiovisual Gestos del paisaje. La Recova. Santa Cruz de Tenerife.

1997 - Escenografías del VIII Festival de Música Visual de Lanzarote con los pintores Russell Mills e Ian Walton.

Gira Multimedia por las Islas Canarias con el músico alemán Stephan Micus.

1998 - Escenografías del IX Festival de Música Visual de Lanzarote.

1999 - Instalación audiovisual Deep Blue. Música de Samuel Aguilar. Art Forum Riehen, Suiza.

Escenografías del X Festival de Música Visual de Lanzarote.

Instalación audiovisual Deep Blue. Música de Samuel Aguilar. Galería El Aljibe, El Almacén. Lanzarote.

2000 - Escenografías del XI Festival de Música Visual de Lanzarote.

Escenografías del XII Festival de Música Visual de Lanzarote.

2001 - Instalación audiovisual Paisajes audibles. Casa de la Cultura Agustín de la Hoz. Arrecife de Lanzarote.

2002 - Escenografías del XIII Festival de Música Visual de Lanzarote.

2004 - Instalación audiovisual Ikebukuro. Galería de Arte Puerto Calero, Lanzarote.

2005 - Islas Raíces. Instalación multimedia (Pintura, fotografía y música). Centro cultural Cajacanarias. Santa Cruz de Tenerife. Centro de Arte La Regenta, Las Palmas de Gran Canaria.

2006 - Paisaje esencial. Instalación multimedia (Pintura, fotografía y música). Centro de Arte La Regenta, Las Palmas de Gran Canaria.

2007 - Sin título. Instalación audiovisual sobre la arena y el paisaje de Lanzarote. Colegio Mayor América. Universidad de Oviedo.

2008 - Los Sonidos del Agua. Instalación multimedia (pintura, fotografía y música). Banda sonora de Benito Cabrera. Expo Zaragoza 2008. Pabellón de Canarias.

Visiones del Pico de Teide. Instalación multimedia (pintura, fotografía y música) para la exposición Memorias del Teide. Banda sonora de Samuel Aguilar. Centro de Arte La Recova. Santa Cruz de Tenerife.

Instalación Visual para dos conciertos del músico Stephan Micus en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife y en el Conservatorio de Música de Las Palmas de Gran Canaria.

2009 - Fragmentos del Paisaje. Instalación multimedia (pintura, fotografía y música). Galerie Reitz. Colonia, Alemania.

2010 - Estructuras Efímeras. Instalación multimedia (pintura, fotografía y música). CICCA, Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. Creaciones videográficas 1977 - La ameba.

1981 - Vidriera cósmica.

Medusas.

El Eclipse.

1986 - Variaciones sobre los ambientes de Brian Eno.

1990 - Lanzarote. Participación en Seminarios y Conferencias 1997 - Ponencia y proyección del audiovisual Darkness and Light en el Congreso Visiones del Paisaje. Priego, Córdoba.

1998 - Ponencia Paisaje, creación y vanguardia y proyección del audiovisual Darkness and Light dentro del Seminario Un siglo de artes plásticas y vanguardia en España de los Seminarios Fons Mellaria. Fuente Obejuna, Córdoba.

Ponencia Música y paisaje en las Jornadas Una mirada al arte. Ateneo de La Laguna. Tenerife.

2000 - Imaginando, imaginando. Pregón de las Fiestas de Argana Alta. Arrecife de Lanzarote.

2001 - Presentación y proyección de los audiovisuales Darkness and Light y Génesis de una isla. Universidad Carlos III, Madrid.

Conferencia Lanzarote y proyección del audiovisual Génesis de una isla. Jornadas Canarias. Berlín, Alemania.

2002 - Conferencia-coloquio Festival de Música Visual de Lanzarote como profesor invitado en el Título de Experto Universitario en Planificación y Gestión Cultural organizado por la Fundación Pedro García Cabrera. Tenerife.

2003 - Conferencia-coloquio Festival de Música Visual de Lanzarote como profesor invitado en el Título de Experto Universitario en Planificación y Gestión Cultural organizado por la Fundación Pedro García Cabrera. Tenerife.

2007 - Taller-Instalación sobre la arena y el paisaje de Lanzarote. Colegio Mayor América. Universidad de Oviedo.

2008 - Taller práctico con arenas en el Espacio Cultural CajaCanarias, con motivo de la exposición Miradas al Paisaje. Intervenciones en el espacio público 1976 - Jardines y piscinas de los Apartamentos Los Molinos. Costa Teguise. Lanzarote.

1987 - Pórtico de entrada y móvil en el acceso Sur de Costa Teguise. Lanzarote.

Paseo Marítimo de Costa Teguise. Lanzarote.

Mural pictórico Siroco. 2’30 m. x 21’00 m. Hotel Teguise Playa. Costa Teguise. Lanzarote.

1988 - Mural pictórico Isla. 2’50 m. x 18’00 m. Aparthotel Los Fariones. Lanzarote. 1993 - Dirección artística del Proyecto Ruta de Janubio. Lanzarote.

1994 - Mural pictórico Elementos (1,10 m. x 100,00 m.) Centro de Congresos. Casino Taoro. Puerto de la Cruz. Tenerife.

1996 - Dirección artística del proyecto Paseo marítimo Matagorda-Los Pocillos. Lanzarote.

Asesoramiento artístico en el edificio terminal del Aeropuerto de Lanzarote.

Trofeo conmemorativo del 50 aniversario de la Regata Internacional de San Ginés.

1997 - Dos Cuadros de Luz. 199 x 288 x 35 cm cada uno. Sala VIP, Aeropuerto de Lanzarote.

Dirección artística de la 2ª fase del Centro de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote “Casa del Campesino. Mozaga, Lanzarote.

Diseño espacial para la obra Homenaje a la vela latina del escultor José Abad. Arrecife, Lanzarote.

Escultura Timanfaya, símbolo del Spanish Film Screenings for Europe.

Pinturas murales Lanzarote I y II (2.44 m x 8.54 m). Hotel Royal Sonbou. Playa Blanca. Lanzarote.

Plaza de las Naciones (60 m. de diámetro). Pavimento cerámico. Playa de Los Pocillos, Puerto del Carmen. Lanzarote.

En torno al paisaje. Mosaico con arenas y pigmentos. 32 piezas de 100 x100 cm. cada una.

2007 - Mural fotográfico Agua-aire (1.48 m x 29.90 m). Terminal T1, aeropuerto de Lanzarote.

Mural fotográfico Tierra-fuego (1.48 m x 28.17 m). Terminal T1, aeropuerto de Lanzarote.

2009 - Paisaje Fragmentado. Mosaico con arenas y pigmentos de color. 24 piezas de 100 x100 cm. cada una.

2013 - Proyecto de Rehabilitación y Nuevo Acceso del espacio natural El Golfo, Lanzarote.

