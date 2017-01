Sección > Economia



Diarios online y offline de los cinco continentes dan cuenta a casi 200 millones de personas del estreno de ’un museo que alimenta a los peces haciendo un desgarrador comentario social’, tal y como tituló el New York Times



El Cabildo asegura que el Museo Atlántico de Lanzarote cautiva a los medios de comunicación del planeta

Compartir | | Aun más El acto de inauguración del Museo Atlántico, que tuvo lugar el pasado 10 de enero en la bahía de Las Coloradas, ha llegado a casi 200 millones de personas a través de 230 impactos generados en medios de comunicación, lo que ha tenido un valor publicitario equivalente de 12.686.928 euros. El Cabildo de Lanzarote hace este viernes balance sobre el impacto mediático de l nuevo atractivo turístico para la Isla y explica en nota de prensa que diarios y revistas especializadas online y offline de los cinco continentes se han hecho eco del evento paseando los nombres de Lanzarote y de la obra del ecoescultor británico Jason deCaires Taylor por todo el planeta. El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, y el consejero de Turismo de la Primera Institución insular, Echedey Eugenio, coinciden al destacar “el valor de una gran campaña promocional para la isla. Tal y como apuntamos desde el primer día, el Museo Atlántico añade valor por sí mismo a la oferta de ocio del destino pero, al mismo tiempo, es una herramienta diferencial fundamental frente a otros destinos competidores y un elemento promocional de enorme valía para el destino Lanzarote”. Así, medios tan prestigiosos como National Geographic, Discovery Channel, Wiener Zeitung, France TV, Euronews, El Corriere della Sera, CNN, El Universal de Méjico, Daily Mail, The Observer, MSN Singapore, Geo Holanda, The Telegraph, The Guardian y la televisión italiana RAI, entre otros, se han hecho eco de la apertura del Museo Atlántico de Lanzarote el pasado día 10 en algunas de sus ediciones de papel o televisión. Especialmente elocuentes fueron los responsables del diario alemán Der Spiegel, quienes no ahorraron adjetivos para describir lo que es “una idea ingeniosa, una realización imponente”. También fueron llamativas las palabras que dedicaron en Huffington Post a la obra de Jason de Caires Taylor, a la que calificaron como “la instalación más rompedora del momento”. Para sus colegas de la edición estadounidense, “el Museo Atlántico es el sueño de cualquier amante del océano”. En Bloomberg, por su parte, apuntan que “el escultor Jason deCaires Taylor lleva las galerías de arte a un nuevo reino: el suelo oceánico”, mientras que los canadienses de MSN invitan a descubrir este “hermosa e inquietante obra”. Especialmente gráficos fueron en The Indian Express, uno de los diarios en gran formato con más lectores en aquel país, con ediciones en la zona norte y noroeste, donde escribieron que “el primer museo submarino de Europa te dejará sin aliento”. En el New York Times, por su parte, titularon la noticia recordando el mensaje de respeto y concienciación sobre los océanos que traslada su creador: “Un museo que alimenta los peces haciendo un desgarrador comentario social”. Mientras, sus colegas del diario portugués SAPO buscaron sorprender al lector con el titular “¿Nos vemos bajo el agua? Hay un museo submarino en Lanzarote”. Finalmente, en La Repubblica italiano se informa de que “En las Islas Canarias, el suelo oceánico se convierte en un show único en Europa”. Otros medios como Mondo News (Rumanía), Businessinsider India, Panamericana TV, Maaleht (Estonia), Eurodenik (República Checa), Okezone (Indonesia), Aktualne (Eslovaquia), El Patagónico, Museum (Holanda) o La prensa (Honduras) han citado en sus páginas al Museo Atlántico y a Lanzarote durante las últimas semanas.

Los 154 impactos internacionales del Museo Atlántico han tenido un valor publicitario equivalente a 11.719.890 euros y una audiencia superior a los 175 millones de lectores. En España También los medios más prestigiosos de ámbito nacional han emitido información relacionada con el Museo Atlántico en sus ediciones on y offline desde el pasado día 10 de enero, con El País y La Vanguardia como grandes estandartes. El primero abrió su información relacionada con el Museo Atlántico con un descriptivo “300 esculturas sumergidas en Lanzarote” mientras que en La Vanguardia trasladaron a sus lectores que “El Museo Atlántico de Lanzarote abre sus puertas a 14 metros bajo el mar”. Publicaciones nacionales especializadas en viajes como Condé Nast Traveller y El viajero, o en arte, como Cultura Inquieta o Arquitectura viva, por citar sólo un par de ejemplos, también han hecho referencia a la obra de Jason deCaires Taylor en la isla de Lanzarote. Los 76 impactos nacionales del Museo Atlántico de Lanzarote han supuesto un valor publicitario equivalente a 967.038 euros, y una audiencia estimada de 18.249.024 personas. Los medios regionales e insulares también recogieron el acto celebrado el pasado 10 de enero. En total, la inauguración del Museo Atlántico de Lanzarote ha generado 230 impactos en medios de comunicación nacionales e internacionales, con una audiencia de 193.666.575 lectores, y un valor publicitario estimado de 12.686.928 euros. “Aunque las cifras son llamativas por sí mismas, lo importante” concluyen San Ginés y Eugenio, “es que son sólo el comienzo de un proyecto dinámico, vivo y en continua transformación”. Quienes lo deseen, informa el Cabildo, pueden disfrutar de un compactado con algunas de las principales cabeceras mundiales sobre del Museo Atlántico en https://goo.gl/M6UWtT. Versión imprimir



