El equipo lanzaroteño se desconectó en el tercer cuarto y no completó su reacción en los últimos diez minutos



El CD Magec Tías cayó ante el Distrito Olímpico en el último minuto (60-62)

Crónicas · 19 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más Ya había advertido Aday Villalba que el encuentro con Distrito Olímpico iba a ser un partido igualado, y lo fue. Las lanzaroteñas buscaban la cuarta victoria de la temporada, la tercera consecutiva, mientras que las madrileñas aspiraban a hacerse con la tercera victoria, segunda consecutiva.



No estaba siendo un partido donde destacaran las anotadoras. Les costaba a las tiradoras de sendos equipos conseguir encontrar aro. Pese a ello, las madrileñas conseguían romper la barrera defensiva local desde los triples, mientras que el Magec Tías "Contra la Violencia de Género" se encomendaban a la argentina Ornella Santana, ante la imposibilidad de jugar bajo aro. Acabaron los primeros diez minutos de partido con el marcador de 17 a 19, según ha informado posteriormente el club en nota de prensa. En el segundo cuarto parecían cambiar las tornas con un arrollador Magec Tías "Contra la Violencia de Género" que conseguía hacer un buen parcial y colocarse con una ventaja de diez puntos. Parecía que por fin el equipo local había conseguido romper el encuentro con dos triples de Sara Duarte, uno de Sara Sánchez y otro de Ornella Santana. El público celebraba el buen juego que estaba regalándole su equipo, pero las madrileñas le cogieron bien la medida y apareció la mejor verión de María José Bolonio. Desde la pintura rompía una y otra vez el entramado defensivo para meter nuevamente a Distrito Olímpico en el encuentro. Al descanso el marcador era de 34 a 32 para las isleñas.



La segunda parte tuvo que sufrir, y mucho, el equipo local. Elena Díaz y Mariá José Bolonio rompían la defensa local, mientras que el Magec Tías "Contra la Violencia de Género" se quedaba sin reacción y se cargaba de faltas. El partido se ponía muy cuesta arriba para las de Aday Villalba que veía como la diferencia ahora era para las madrileñas, que sacaban hasta once puntos de ventaja. Había desconectado el cuadro local del partido y no conseguía de nuevo engancharse al mismo. El banquillo buscaba alternativas con rotaciones, pero éstas no daban resultado. El resultado a falta de diez minutos para acabar el partido era claro, 46 a 55 favorable a Distrito Olímpico. Quedaba trabajar juntas, luchar a brazo tendido para intentar remontar el partido. La grada lo sabía y se sumó a la ayuda de las suyas. Fue determinante. El Magec Tías comenzó a recortar diferencias en el marcador y empezó a poner nerviosas a las madrileñas, hasta el punto que el técnico madrileño tuvo que pedir tiempo muerto para intentar solventar el resultado. El partido se igualaba y podía caer para cualquiera, con pocas diferencias en el marcador para uno y para otro, y mucha emoción.



A falta de 23 segundos el marcador era de empate a 60, con posesión para el equipo visitante, que se propuso aguantar al máximo la posesión de balón. Anotó Blanca Ruiz en jugada dejando 9 segundos al Magec Tías, que se quedaba dos puntos por debajo en el marcador. Aday Villalba daba instrucciones a sus jugadoras en el tiempo muerto, jugándosela a falta de dos segundos, pero el balón chocó en el aro y no entró, yéndose la victoria para Madrid. Ficha Técnica CD Magec Tías "Contra la Violencia de Género" (60): Yaiza García (12), Tamara Montero (10), Sara Sánchez (6), Ornella Santana (18) y Keira Robinson (6) - quinteto inicial- Sara Duarte (6), Alba Rodríguez (0), Marta Moreno (0) y Raby Oliveira (2). Distrito Olímpico (62): María José Bolonio (25), Elena Díaz (16), María Villar (2), Daira Varas (7) y Esther Molinero (0) -quinteto inicial- Blanca Ruiz (3), Ana Rosa Peredo (0), Carla Díaz (5) y Sara Gutierrez (4). Árbitros: Juan Antonio Molina y Mauro Araque. Sin eliminadas. Parciales cada cuarto: 17-19 / 34-32 (descanso) 46-55 / 60-62 (final) Incidencias: Partido disputado en el Pabellón Municipal de Tías ante unos 300 espectadores. Se guardó un minuto de silencio antes de comenzar el partido por el fallecimiento del colegiado internacional italiano Gianluca Mattioli. Versión imprimir



