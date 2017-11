Sección > Sociedad



La segunda edición persigue dar a conocer la riqueza de este municipio, tratando de resaltar todos aquellos detalles que normalmente no son alcanzables a simple vista



El Ayuntamiento pone en marcha el concurso de fotografía ’municipio de Tinajo’

Crónicas · 17 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El Ayuntamiento de Tinajo pone en marcha la segunda edición del Concurso de Fotografía “Municipio de Tinajo”, con el propósito de dar a conocer la riqueza de este municipio, tratando de resaltar todos aquellos detalles que normalmente no son alcanzables a simple vista, y que en ocasiones, escapan de la atención de la población local y visitante, conformando un archivo de imágenes de calidad, que puedan ser utilizadas en medios de promoción, publicidad y página web del municipio. La temática del mismo, precisa este viernes en un comunicado el Ayuntamiento, será la localidad de Tinajo (Las Palmas) y su término municipal, destacando todos aquellos aspectos relevantes de su paisaje, flora, fauna, cultura, costumbres, gente, etc. Podrán participar personas mayores de 18 años, residentes o no, con un máximo de 3 obras, siendo las mismas inéditas, no presentadas y tampoco premiadas anteriormente en otros certámenes, siendo el 5 de enero de 2018 la fecha límite para presentas las imágenes. Una vez cerrado el plazo de presentación se conformará el Jurado, seleccionado por el Comité Organizador. El fallo del jurado se publicará el 15 de enero de 2018 a las 19:00 h. a través de la web y redes sociales del Consistorio. Los premios que se otorgarán serán: 1º Premio: 200,00€ + diploma 2º Premio: 100,00€ + diploma Se podrán consultar las bases completas en la web municipal ww.tinajo.es o en la app “Ayuntamiento de Tinajo”, disponible en App Store y Play Store. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :