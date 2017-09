Sección > Lanzarote



Después de que el pasado 3 de agosto el alcalde decretara la suspensión de la actividad de la Asociación ARFATE, usuarios y familiares no han abandonado las instalaciones a pesar de que el precinto debía haberse ejecutado el pasado sábado, 2 de septiembre



El Ayuntamiento de Tías vuelve a ordenar el precinto de la antigua residencia de ancianos ‘Sol de otoño’ tras una inspección de Fiscalía

Los allegados de los ancianos registran en el Cabildo y los ayuntamientos de Tías y Arrecife sendos escritos para reclamar una solución al "desamparo" en que denuncian les han dejado las administraciones Crónicas · 7 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más El Ayuntamiento de Tías ha vuelto a ordenar el precinto de la antigua residencia de ancianos ‘Sol de otoño’ tras una inspección del Ministerio Fiscal, que ha decretado que el centro sigue sin tener las autorizaciones oportunas puesto que, entre algunos de los déficits que presenta, está ubicado en una clase de suelo donde este tipo de actividad no está permitida, justo en el Camino del Pozo, en las inmediaciones del conocido como Barranco del Quíquere, en la zona anexa a Puerto Calero. Según el Ayuntamiento de Tías, en este caso hay dos concejalías implicadas, la de Mayores y la de Actividades Clasificadas, áreas del Gobierno local de Tías que han ratificado los hechos. Así lo han trasladado a este diario también algunos de los familiares de usuarios del centro que, aunque actualmente recibe el nombre de ARFATE, anteriormente era conocido como ‘Sol de otoño’, una residencia que hasta ahora ha venido aportando el servicio para la Asociación para el respiro familiar y ayuda a la tercera edad Virgen de Los Dolores, y que ya fue cerrada en una primera ocasión por orden judicial en enero de 2012, después de que apareciera en un reportaje de Cuatro Televisión en el que se denunciaban condiciones deplorables en las que convivían los ancianos. Después de que el pasado 3 de agosto el alcalde de Tías, Pancho Hernández, decretara la suspensión de la actividad, lo cierto es que ni los usuarios ni sus familiares han abandonado las instalaciones a pesar de que el precinto debía haberse ejecutado el pasado sábado, 2 de septiembre. Ahora, los usuarios y sus allegados alegan "desamparo" y reclaman a instituciones como la Consejería de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos de Tías y Arrecife alguna solución. De hecho, algunos de los afectados, que pertenecen a la Asociación para el respiro familiar y ayuda a la tercera edad Virgen de Los Dolores, han registrado este mismo jueves, 7 de septiembre, diversos escritos en los que reivindican al menos el traslado de sus mayores a otros centros habilitados en Lanzarote. "No tenemos nuestras viviendas adaptadas para las necesidades de nuestros ancianos y casi todos trabajamos en la familia, así que es muy duro quedarse así de desambarados", explican a este diario algunos de los afectados, que lamentan que "en la Isla los centros habilitados tienen todas sus plazas ocupadas actualmente". Los usuarios y sus familiares critican en este sentido que el Ayuntamiento de Tías ha actuado "con premeditación y alevosía" al emitir el decreto de cierre a principios del pasado mes de agosto, un mes tradicionalmente inhábil. Además, alegan que han conocido la decisión del cierre hace escasos días y a través de una notificación. Versión imprimir



