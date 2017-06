Sección >

El Ayuntamiento de Arrecife, a través de la Concejalía de Educación, que dirige Ascensión Toledo Hernández, rindió este martes homenaje a los nueve docentes pertenecientes a distintos centros educativos del municipio, que se jubilan este año: Juana María Fernández Betancort (CEIP Antonio Zerolo), Irene Ortiz Santana (CEIP Antonio Zerolo), Carmen Rosa Barreto Robayna (CEIP Mercedes Medina), Javier Felipe Delgado (CEIP Argana Alta) y Calixto Betancort Villalba (CEIP Capellanía del Yágabo).

Durante el reconocimiento, destaca este jueves en nota informativa el Consistorio capitalino, que contó con la presencia de la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, la concejal de Educación, Ascensión Toledo, el edil de Cultura, Rafael Juan González, el director General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, Juan Rafael Bailón, el director insular de Educación, Mario Pérez, y la consejera de Educación del Cabildo, Carmen Rosa Márquez, entre otra autoridades, los homenajeados recibieron el agradecimiento de todos los presentes además de una caja de madera realizada por artesanos del servicio de carpintería municipal.

En palabras de la alcaldesa capitalina, “el material frágil con el que trabajan los maestros y maestras es el que sostiene nuestro futuro y arma nuestra convivencia. De ahí la importancia de nuestros maestros y maestras, los sabios de la tribu, los responsables del progreso de nuestras comunidades, los verdaderos artífices, junto a los padres y madres, de la construcción de la ciudadanía”.

Por su parte, la concejal de Educación, resaltó que “la Educación es quizás, una de las profesiones más difíciles y que más responsabilidad conllevan. No se trata solamente de llenar cabezas con conocimientos porque los niños no son robots. Por eso hay que saber llegar a ellos, con cariño y con respeto. La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza sino de corazón a corazón”.

El acto terminó con el concierto de clausura del curso de la Escuela Municipal de Pulso y Púa, adscrita a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife.

En dicha representación musical participaron alumnos de diferentes niveles y edades, dirigidos por Juan Arrocha.

El concejal de Cultura, Rafael Juan González, aprovechó el evento para felicitar al profesor de música, Juan Arrocha, que lleva casi tres décadas impartiendo enseñanzas de guitarra, bandurria, laúd y lenguaje musical, desde que el Ayuntamiento de Arrecife puso en marcha su Escuela de Pulso y Púa en el año 1990.

“Desde esas fechas, más de un millar de alumnos han disfrutado de clases gratuitas de instrumentos de cuerda en las diferentes sedes de la escuela, hasta su ubicación definitiva en el Centro Cívico en octubre de 2012”, dijo el edil.