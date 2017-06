Sección > Lanzarote



Ganemos logra el objetivo de sus reivindicaciones. El joven, con tetraplejia y sin ascensor, llevaba años condenado en un segundo piso en Arrecife



El Ayuntamiento de Arrecife concede licencia para la construcción de un ascensor exterior para Tana Hernández

Crónicas · 19 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El Ayuntamiento de Arrecife ha concedido licencia para la construcción de un ascensor exterior para Tanausú Hernández Domínguez, el joven con tetraplejia desde 2010 y que llevaba años sin ascensor, condenado en un segundo piso en su vivienda del barrio de Valterra, en Arrecife. Así lo ha confirmado a este diario la portavoz de Ganemos Arrecife, Leticia Padilla, que ve así materializado el objetivo de sus reivindicaciones de estos meses, según ha puesto de manifiesto este lunes. El decreto de autorización de la obra menor para el inmueble, situado en la calle Alfonso Spínola de la capital, ha sido firmado este 19 de junio desde la Alcaldía de Arrecife que ostenta Eva de Anta. Paradójicamente, este joven contaba hasta ahora con una subvención para construir el citado elevador en su domicilio pero la vecina de abajo no se lo ha permitido hasta ahora. Los dos concejales de Ganemos Arrecife en la capital de Lanzarote, Leticia Padilla y Daniel Cabecera, han trabajado para conseguir que el joven tetrapléjico Tanausú Hernández pueda contar próximamente con un ascensor en su vivienda del barrio de Valterra para poder salir. Los asamblearios, que aseguran que la Ley amparaba el derecho de este joven, mantenían el pasado 13 de enero un encuentro con representantes de la empresa Biñotec, experta en la instalación de este tipo de infraestructuras. Sus técnicos tomaban medidas entonces para poder colocar próximamente el citado elevador. Eso sí, tal y como destaca la portavoz de Ganemos en Arrecife, Leticia Padilla, "hasta ahora faltaba que la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife concediera el permiso de obras", algo que hasta ahora se había tornado harto difícil. Según han venido denunciando los asamblearios a este periódico, el Ayuntamiento de Arrecife no se ha preocupado de solucionar el problema ni de tramitar una vivienda de protección oficial para este joven lanzaroteño. La concejal de Ganemos en Arrecife, Leticia Padilla, ha criticado de hecho las declaraciones de la concejal de Servicios Sociales de Arrecife, Victoria Sande, que había asegurado que si la vecina se niega "poco se puede hacer" y que desde su departamento se han hecho todo los trámites que hacen falta para que pueda optar a una vivienda de protección oficial y que tenga prioridad. Además, la portavoz de Ganemos deja claro que en el departamento de Vivienda del Ayuntamiento capitalino "no se había hecho ninguna gestión hasta ahora" y que en la oficina de Vivienda del Gobierno de Canarias "tampoco había ningún responsable", tras el cese de los consejeros del PSOE en diciembre pasado en el Gobierno de Canarias. Versión imprimir



