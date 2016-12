Sección > Sociedad



Se trata de una iniciativa de la Concejalía de Sanidad, en colaboración con la Unidad de Protección Animal y Medio Ambiente, y las protectoras de animales SARA y Rescate Animal



El Ayuntamiento de Arrecife anima a adoptar a un amigo esta Navidad

Samuel Martín: “Un perro no es un juguete, es un ser vivo. No lo olvidemos jamás. Por eso, nosotros apostamos por la adopción responsable” Crónicas · 26 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Arrecife, Samuel Martín Morera, ha presentado en rueda de prensa la campaña “Esta Navidad, adopta a un amigo”; una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Unidad de Protección Animal y Medio Ambiente del Consistorio capitalino, SARA Protectora de Animales y Rescate Animal, y que tiene como objetivo potenciar la adopción de los animales que se encuentran en las instalaciones municipales y en las protectoras de animales, buscándoles una familia y un hogar. “La campaña Esta Navidad, adopta a un amigo, nace con un mensaje claro: Cada vez son más los perros y los gatos que tenemos tanto en la perrera municipal como en las protectoras de animales y todos y cada uno de ellos buscan un hogar. Algunos son recién llegados, otros llevan ya tanto tiempo que llegaron siendo cachorros y ahora son perros adultos”, explicó el edil. Esta iniciativa forma parte del conjunto de actuaciones que organiza o apoya el Área de Sanidad con la finalidad de que el mensaje de que hay muchos animales esperando a que alguien los adopte, cale entre la población. “Tenemos previsto realizar campañas similares a lo largo del año, siempre contando y colaborando con las Protectoras de Animales”, apuntó el edil quien recordó que “hace unos días se celebraba la Segunda Carrera Benéfica Deja Huella a beneficio de de Rescate Animal y Sara tiene a la venta su calendario benéfico para 2017. Toda ayuda es buena, pero lo importante es que todos estos amigos encuentren un hogar”. El edil ha recordado además que “Un perro no es un juguete, es un ser vivo. No lo olvidemos jamás. Por eso, nosotros apostamos por la adopción responsable”. En la misma línea del concejal, Fran Godoy responsable de la Unidad de Protección Animal y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arrecife, Ana Belén Domínguez, portavoz de Sara Protectora de Animales y Saudy Araya, presidenta de Rescate Animal, animaron a la población a adoptar. “No compren, no regalen, adopten”, pidieron. Chicho y Pekas La historia de Chicho y Pekas podría ser la de muchos de esos amigos que buscan un hogar. Ambos llegaron a Sara y a Rescate Animal, respectivamente, tras ser maltratados por sus anteriores dueños y con pocas ganas de hacer amigos. Hoy, tras los cuidados médicos y el cariño que han recibido, se han convertido en dos animales cariñosos, que han decidido dar una nueva oportunidad a la raza humana. Según explicó Ana Belén Domínguez, “Chicho había pasado toda su vida atado, tenía la marca del collar y estaba desatendido y en muy malas condiciones. Cuando llegó a la Protectora, no podíamos acercarnos a él, hoy reclama sus besos y sus abrazos”. Pekas, por su parte, es una podenco que llegó a Rescate Animal con pocas esperanzas. “Le habían hecho de todo –explicó Saudy Araya -. Ya lleva dos operaciones y ahora es una perra feliz. Sólo nos falta encontrarle un hogar”.

Las personas interesadas en adoptar a un amigo pueden ver las fotografías en la fanpage de la Unidad de Protección Animal y Medio Ambiente e la Policía Local de Arrecife. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :