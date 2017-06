Sección > Lanzarote



El Área de Acampada de Papagayo abrirá desde el miércoles 21 de junio al domingo 17 de septiembre

Pedro San Ginés destaca la inversión de cerca de 750.000 euros realizada por el Cabildo en los últimos años para la mejora de las instalaciones y pide a los campistas “que disfruten, pero también que las cuiden y contribuyan a conservarlas como si fueran suyas” Crónicas · 15 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El Área de Acampada de Papagayo abrirá desde las 12 del mediodía del próximo miércoles, 21 de junio, hasta el domingo, 17 de septiembre, según informaron este miércoles el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, y la consejera responsable del Servicio de Juventud de la primera Corporación insular, Patricia Pérez, en un encuentro mantenido con campistas en la sede de la primera Corporación insular. El formulario de solicitud e instrucciones para realizar las reservas, apunta en nota de prensa la Administración insular, puede descargarse a través del enlace goo.gl/twP54S de la página web www.cabildodelanzarote.com. Una vez realizado el ingreso correspondiente, los campistas deberán dirigirse entre las 8.00 y las 14.00 horas del lunes y martes de la próxima semana, con el justificante y el impreso de reserva cumplimentado, al Servicio de Juventud (planta -1 del Cabildo) donde les será asignada la parcela. A partir de las 12.00 horas del miércoles 21, tanto la solicitud como el pago y la asignación de parcela podrá hacerse directamente en el Área de Acampada. En el citado encuentro, Pedro San Ginés destacó la inversión cercana a los 750.000 euros ejecutada por el Cabildo en los últimos años y que ha permitido a los usuarios disfrutar desde el pasado verano de mejoras como disponer de una zona con diez barbacoas, un kiosco, un área de sombra, una rampa de acceso hasta la playa para sillas de ruedas, nuevos baños para personas con movilidad reducida y mejora de los existentes, el vallado del perímetro o el incremento de parcelas. Asimismo, dicha inversión ha permitido la instalación de una depuradora de última generación que se espera entre en funcionamiento tras su apertura y de un sistema contraincendios, la adquisición de dos grupos electrógenos, la renovación y ampliación de la instalación eléctrica, así como la instalación de plantas fotovoltaicas que permitirá a los usuarios disponer de luz eléctrica las 24 horas del día. En este sentido, el presidente del Cabildo deseó a los campistas “que disfruten de su estancia en el Área de Acampada” a la vez que les pidió “encarecidamente que la cuiden como si fuera suya, porque ha supuesto para la Institución un importante esfuerzo inversor dirigido a la mejora de las instalaciones, que merecen ser conservadas por todos”. Parcelas y tarifas Como ha sucedido en años anteriores, el Área de Acampada de Papagayo, que cuenta con 284 parcelas, será gestionado por la empresa pública Tragsa a través de una encomienda de gestión del Cabildo de Lanzarote. Los precios públicos a aplicar por acampar, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia del 14 de junio, diferencian este año entre campistas residentes en la isla y no residentes. En cuanto a los residentes, la parcela para acampada de un máximo de cuatro personas en caseta tiene un precio de 5 euros al día y de 8 para la de autocaravana o remolque, lo que supone en ambos casos un incremento de un euro respecto a la tarifa aplicada el pasado año. Para no residentes el precio asciende a 7 euros y 10 euros por día, respectivamente. Además por cada campista extra que pernocte en la parcela se deberá abonar dos euros si es residente y tres euros si no lo es. Y como novedad los visitantes, tanto residentes como no residentes, que no pernocten deberán abonar un euro por el uso de las instalaciones. Versión imprimir



