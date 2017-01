Sección >

Los lanzaroteños logran la segunda victoria de la temporada como visitantes y aumentan la diferencia con respecto a la zona de descenso

El Aloe Plus Lanzarote Conejero suma una victoria trabajada ante el Fuenlabrada

El Aloe Plus Lanzarote Conejero tiró de madurez para apuntarse en la tarde del sábado la victoria ante el Viten Fuenlabrada. Los lanzaroteños visitaban la cancha del colista del grupo B de la Liga EBA de Baloncesto, jugando un partido sin confianzas y relajaciones y sabiendo administrar cada una de las situaciones del juego. Fue en el último cuarto cuando el Aloe Plus Lanzarote supo abrir la brecha en el marcador y llevarse la victoria que le permite aumentar la diferencia con respecto a los equipos que marcan la zona de descenso, según ha destacado posteriormente el club en nota de prensa.



Los jugadores del Aloe Plus Lanzarote Conejero comenzaron el partido muy relajados, circunstancia que fue aprovechada por el Viten Fuenlabrada para lograr un parcial 8-0. Los madrileños demostraban que tenían este encuentro marcado en su calendario. El encuentro se fue igualando poco a poco, en medida gracias a un extraordinario Karl Niama que empezaba a imponer su ley en la pintura, terminando en ataque cualquier fallo de sus compañeros en el tiro y ayudando en la intimidación defensiva. A la finalización del primer cuarto se llegaba con el marcador de 23 a 19 a favor de los locales.



El Viten Fuenlabrada mantenía su esquema de ataque, basando su juego en las penetraciones tras bloqueo, y buscar a los buenos tiradores del equipo. Los ajustes defensivos realizados por Iván Fernández permitía al Aloe Plus Lanzarote Conejero imprimir un mayor ritmo de juego, empatando el partido a falta de tres minutos para el descanso. El entrenador madrileño solicitaba un tiempo muerto, subiendo las líneas de su equipo e incrementando la presión al balón. El Aloe Plus Lanzarote Conejero supo superar la presión, buscando en ataque a un acertado Cameron Vines y que ponía las primeras diferencias en el marcador. Al descanso se llegaba con el resultado de 36 a 38 a favor de los lanzaroteños.

No cambio el desarrollo del encuentro en el tercer cuarto. Un parcial de 16-15 en los primeros cinco minutos presagiaban una segunda parte entretenida para los aficionados que se daban cita en el Pabellón Fernando Martín. Las defensas de ambos equipos no lograban ajustarse lo suficiente, y mejoraban madrileños y conejeros en el lanzamiento exterior. El Aloe Plus Lanzarote Conejero llegó a disponer de una renta de 8 puntos después del tiempo muerto solicitado por su entrenador. Dos despistes defensivos en la rotación facilitaron la recuperación del Viten Fuenlabrada, con un buen Jacob Round y llegándose al final del tercer cuarto con el resultado de 62 a 66.



El Alos Plus Lanzarote Conejero comenzaba a despegarse en el marcador, llegando a disponer de seis puntos de ventaja en el minuto tres del último cuarto (65-71) y renta que aumentaba hasta los ocho puntos (68-76). El Viten Fuenlabrada intentó detener el ritmo de los visitantes, poniéndose en zona al conocer los problemas que había tenido el Aloe Plus Lanzarote Conejero la pasada semana ante La Roda. Jonatan Bosa, esta vez sí, supo organizar el ataque de su equipo para superar la defensa en zona del rival. Dos triples de Cécimo Armas y dos canastas de Kennedy Eubanks, facilitaron que el Aloe Plus Lanzarote Conejero se despegara en el marcador (70-81), a falta de 2:40 para el final.

El Viten Fuenlabrada no dio el partido por perdido y con un quinteto bajo volvía a meter en problemas al Aloe Plus Lanzarote Conejero. A falta de 1:20 para el final el marcador reflejaba un 79-83, lo que obligaba a Iván Fernández a solicitar un tiempo muerto para calmar los ánimos, recomponer las líneas y afrontar el tramo final del encuentro. Se notó la madurez que ha adquirido el Aloe Plus Lanzarote Conejero con el paso de las jornadas, sabiendo gestionar la diferencia y apretando en defensa. Un mate de Cameron Vines puso la ventaja en los seis puntos y los lanzamientos de tiros libres cerraron el encuentro.

Triunfo por 82-89 del Aloe Plus Lanzarote Conejero ante el Viten Fuenlabrada, sumando los lanzaroteños la segunda victoria de la temporada como visitante. El Aloe Plus Lanzarote ocupa la duodécima plaza de la clasificación, con un balance de seis victorias y nueve derrotas, aumentando la diferencia con respecto a la zona peligrosa de la Liga EBA. En la próxima jornada, el Aloe Plus Lanzarote Conejero recibe la visita del Isover Basket Azuqueca, partido que se jugará el próximo sábado a las 20:00 horas en la Ciudad Deportiva Lanzarote.

Ficha Técnica

Viten Fuenlabrada (82): Anrijs Miska (4), Milan Suskavcevic (0), Guillermo Mulero (23), Oriol Tres (0), Paul Dick (11) -quinteto inicial- Álvaro Tebar (0), Víctor Moreno (12), Jacob Round (20), Bassirou Gueye (0), Pere Sureda (0), Antoine Pesquerel (0) e Iker Cruz (12). Entrenador: Armando Gómez

Aloe Plus Lanzarote Conejero (89): Karl Niama (10), Cameron Vines (19), Kennedy Eubanks (16), Jonatan Bosa (12) y Cécimo Armas (12) -quinteto inicial- Amaurys Robles (2), Juan Vivas (5), Fran Suárez (0), Pamor Diene (9), Alejandro Viera (4) y Pedro Hernández (0). Entrenador: Iván Fernández

Parciales: 23-19, 36-38 (descanso) 62-66, 82-89 (final)

Árbitros: Sara Peláez Santana e Israel Chacón Blazquez. Eliminado Bassirou Gueye por parte del Viten Fuenlabrada con cinco faltas personales.

Incidencias: Pabellón Fernando Martín (Madrid). Partido correspondiente a la 16º jornada de la Liga EBA de Baloncesto