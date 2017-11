Sección > Baloncesto



El equipo lanzaroteño comenzó a decantar el parido a su favor a partir del tercer cuarto



El Aloe Plus Lanzarote Conejero maduró el partido ante el Liceo Francés (91-72)

Crónicas · 19 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El Aloe Plus Lanzarote Conejero disputaba en la noche del sábado un importante encuentro, enfrentándose al Liceo Francés, un rival directo en la lucha por evitar los puestos bajos de la clasificación de la Liga EBA. Después de una primera parte con muchas imprecisiones, el juego del cuadro local mejoró sustancialmente en la segunda mitad y barrió de la cancha de juego al equipo madrileño. Jerell Ellis se estrenó como jugador del Aloe Plus Lanzarote Conejero en la Ciudad Deportiva, liderando el ataque de su equipo y acabando el choque con 23 puntos, según ha descrito posteriormente el club en nota de prensa.



No empezó mal el partido para el Aloe Plus Lanzarote Conejero, disfrutando el cuadro local de la primera ventaja importante (7-2). Un parcial de 0-7 a favor del Liceo Francés echaba por la borda el trabajo de los primeros minutos, teniendo que solicitar Samuel Sosa un tiempo muerto (10-16). Tras las instrucciones desde el banquillo, el Aloe Plus Lanzarote reaccionaba con un triple de Pedro Hernández y una canasta de Javi Herrero. Al final del primer cuarto se llegaba con el resultado de 17-21 a favor de los madrileños.



El segundo cuarto comenzaba con un triple de Gonzalo Orenga para el Liceo Francés. El juego del Aloe Plus Lanzarote era demasiado precipitado en esta primera parte, contagiándose del juego rápido que trataba de imprimir el Liceo Francés y cometiendo muchos fallos en el lanzamiento exterior. Los madrileños cometieron muy pronto su quinta falta personal en este cuarto, circunstancia que no fue aprovechada por los locales desde la línea de tiros libres. Al descanso del choque se llegaba con el marcador de 37-36, quedando abierto el partido de cara a la segunda parte.



El Aloe Plus Lanzarote Conejero experimentó un cambio radical en el tercer cuarto. La segunda parte comenzaba con dos mates de Andrej Tomic y un triple de Cécimo Armas, acciones que empezaron a meter al público en el partido. El técnico del Liceo Francés solicitaba un tiempo muerto en el ecuador del período (51-44). Tras el tiempo, Jerell Ellis anotaba un triple, capturaba un rebote ofensivo y robaba un balón, para poner el 58-44 en el marcador, logrando noquear al rival. El acierto del Aloe Plus Lanzarote Conejero aumentaba en esta segunda parte. Una canasta de Cécimo Armas y un triple de Jerell Ellis, puso la diferencia entorno a los veinte puntos. Con el marcador de 70-54 se llegaba a la conclusión del tercer cuarto, teniendo los locales una ventaja de 16 puntos que debía administrar en los últimos diez minutos. El Aloe Plus Lanzarote Conejero finiquitaba el partido en los primeros minutos del último cuarto. Dos triples consecutivos de Raúl Rodríguez y Javi Herrero, pusieron el 82-60 en el marcador, aumentando la ventaja por arriba de los veinte puntos. El público disfrutaba del espectáculo que se registraba sobre la cancha de juego, aplaudiendo cada una de las acciones de ataque de su equipo. Los locales supieron administrar a la perfección la ventaja que habían adquirido, moviendo Samuel Sosa el banquillo para que todos los jugadores tuvieran minutos en el encuentro. Con el marcador de 91-72 se llegaba a la conclusión del partido, sumando el Aloe Plus Lanzarote Conejero la tercera victoria de la temporada y dando un salto considerable en la clasificación del grupo B de la Liga EBA de Baloncesto. El equipo lanzaroteño visita en la próxima jornada al Estudio, otro de los rivales en la zona baja de la clasificación y que esta semana derrotaba al Globalcaja Quintanar. Ficha Técnica Aloe Plus Lanzarote Conejero (91): Raúl Rodríguez (12), Javier Herrero (15), Andrej Tomic (7), Jarad Scott (14) y Cécimo Armas (12) -quinteto inicial- Pedro Hernández (8), Jerell Ellis (23), J.Malick (-), Howie Roka (-), Adrián Montes (-), Cristian Etcheverry (0) y Abraham Romero. Entrenador: Samuel Sosa Liceo Frances (72): Sergio Larraguetas (2), Marcos Estebanez (12), Marcos Martín (8), Ignacio Rodríguez (16) y Henderson Days (16) -quinteto inicial- Nathan Prinet (0), J.Garzón (-), Alejandro Ortiz (8), Álvaro Grandes (0), Ignacio Iriarte (4), Gonzalo Orenga (3), Álvaro Martínez (3). Entrenador: J.Lorenzo Parciales: 17-21, 37-36 (descanso) 70-54, 91-72 (final) Árbitros: Yurena Hernández y Aldo Rodríguez. Fue eliminado Marcos Estebanez con cinco faltas personales por parte del Liceo Francés. Incidencias: Pabellón Ciudad Deportiva Lanzarote, unos 300 espectadores. Partido correspondiente a la 9º jornada del grupo B de la Liga EBA de Baloncesto. Versión imprimir



