Los lanzaroteños fueron durante muchos minutos por detrás en el marcador, sin perderle la cara al partido



El Aloe Plus Lanzarote Conejero cae en la cancha del Globalcaja Quintanar

Crónicas · 13 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El Aloe Plus Lanzarote Conejero no pudo traerse una victoria de su visita a la cancha del Globalcaja Quintanar, sufriendo la sexta derrota de la temporada en la Liga EBA de Baloncesto. El acierto anotador de Jamie Washington (29) y Gregorio Adón (20), fue una pesadilla para la defensa del equipo entrenado por Samuel Sosa. En el tercer y cuarto período, el equipo conquense comenzaba a despegarse en el marcador, según ha reconocido este lunes el club en nota de prensa.



El partido comenzó igualado, con un Globalcaja Quintanar que adquiría sus primeras ventajas en el marcador ante un Aloe Plus Lanzarote Conejero que se fue asentando poco a poco en la cancha. Los locales llegaron a disponer de una renta de ocho puntos en este primer cuarto (16-8), diferencia que fue neutralizada por el Aloe Plus Lanzarote Conejero. Al final del primer período se llegaba con el ajustado 22-19 en el marcador. El juego del Aloe Plus Lanzarote Conejero fue creciendo con el paso de los minutos, estando los lanzaroteños más acertados en el intercambio de canastas. Los visitantes se pusieron por delante en el marcador a falta de cuatro minutos para el descanso (30-32), siendo la primera renta a favor de los conejeros. Un triple de Javi Molina en la última jugada de ataque de la primera parte, permitió que el Globalcaja Quintanar se fuera al descanso con un punto de ventaja (37-36).



El guion del encuentro siguió siendo el mismo tras el regreso desde los vestuarios. Ninguno de los dos equipos se hacía con las riendas del partido, aunque era el Globalcaja Quintanar el que se mostraba más acertado en sus acciones de ataque. Además, las defensas de los dos equipos se fueron cargando de faltas personales, perdiendo efectivos por el camino. Los conquenses adquirían una ventaja de ocho puntos al final del tercer cuarto (61-53). El Globalcaja Quintanar lograba la máxima diferencia del partido en el inicio del último cuarto, tras un tiro libre anotado por Jamie Washington y una canasta de Mario Díez (64-53). Los locales supieron administrar la ventaja, aunque el Aloe Plus Lanzarote Conejero llegó a reducir la ventaja hasta los seis puntos (72-66) a falta de dos minutos para el final del choque. Las buenas acciones ofensivas de los jugadores conquenses terminaron por rematar el choque. Con el resultado de 82-71 se llegaba a la conclusión del partido en el Pabellón Municipal Ángel Lancho, sumando el Globalcaja Quintanar la segunda victoria de la temporada y sufriendo el Aloe Plus Lanzarote Conejero la sexta derrota de la campaña. Los lanzaroteños reciben en la jornada del próximo sábado la visita del Lice Francés, otro partido importante en la lucha por la permanencia en la Liga EBA de Baloncesto. Ficha Técnica Globalcaja Quintanar (82): Jamie Washington (29), Mario Díez (8), Gregorio Jesús Adon (20), Skyler Burguess (9) y Jamal Sankey (6) -quinteto inicial- Jonathan Miller (4), Javier Valero (2), Francisco Javier Molina (4), Amadou Coulibaly (0). Aloe Plus Lanzarote Conejero (71): Raúl Rodríguez (8), Javier Herrero (10), Twymond Howard (12), Andrej Tomic (12) y Jarad Scott (16) -quinteto inicial- Pedro Hernández (5) y Jerell Ellis (8). Parciales: 22-19, 37-36 (descanso) 61-53, 82-71 (final) Árbitros: José Antonio Sastre del Río y Francisco Javier Ibañez García. Eliminados por cinco faltas personales Skyler Burguess y Amadou Coulibaly por parte del Globalcaja Quintanar y a Pedro Hernández y Twymond Howard por parte del Aloe Plus Lanzarote Conejero. Incidencias: Pabellón Municipal Ángel Lancho. Partido correspondiente a la 8º jornada de la Liga EBA de Baloncesto. Versión imprimir



