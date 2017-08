Sección > Lanzarote



El consejero de Turismo de Lanzarote desmiente al Comité de Empresa ante su denuncia por el "inexistente" informe jurídico que establecía la inaplicabilidad de la última sentencia del TSJC. "Si llevan a cabo una huelga en pleno mes de agosto y no piden a los juzgados que se ejecute la sentencia, es simplemente porque saben a ciencia cierta que la estamos cumpliendo", expone



Echedey Eugenio ve al PSOE "más preocupado por su Congreso insular en Lanzarote" que por la huelga de los Centros Turísticos

Crónicas · 28 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más El consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Echedey Eugenio, ha advertido este lunes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote de que ve al PSOE. socio de gobierno de su partido, Coalición Canaria (CC), en la Isla de los Volcanes, "más preocupado por su próximo Congreso insular en Lanzarote que por la huelga de los Centros Turísticos". "Yo creo que igual el Partido Socialista está ahora mismo más centrado y preocupado por el Congreso insular que aún deben celebrar en Lanzarote que por esta huelga de los Centros", ha dicho Eugenio, que es también vicesecretario de Comunicación de CC en la Isla, en declaraciones al programa ’A buena hora’. A juicio del político nacionalista, los socialistas estarían más bien en estos momentos "pensando en clave interna que en los verdaderos intereses generales de la población de la Isla". Cabe recordar que durante la sesión del Consejo de Administración de la Entidad celebrada en la mañana de este sábado se dejó sobre la mesa, a petición del representante del grupo socialista, la propuesta realizada por el Tribunal Laboral Canario el pasado jueves, por "entender que no contaría con los mismos apoyos que la aprobada en el seno del último Consejo de Administración". De esta forma,según afirman desde la dirección de los Centros se mantiene en vigor el acuerdo alcanzado por todos los grupos políticos, CC, PSOE, Podemos, PP, Ciudadanos e, incluso, por la representante de la formación Somos Lanzarote en el Consejo de Administración que, con su abstención, no se oponía a la propuesta, además de por los representantes de los ayuntamientos y las patronales turísticas, para encontrar una solución al conflicto laboral y detener la huelga. Desmiente al Comité de Empresa Con respecto al conflicto laboral que siguen viviendo los Centros Turísticos desde el pasado 15 de agosto, el consejero de Turismo de Lanzarote ha desmentido a los trabajadores ante su denuncia por el "inexistente" informe jurídico que establecía la inaplicabilidad de la última sentencia del TSJC, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. "Es otra mentira del Comité de Huelga y de quien los asesora. El informe jurídico se usó como base para una comunicación que se hizo para los caso 320 trabajadores de los Centros Turísticos. Se les explicó en una comunicación de abril de este mismo año firmada por el consejero delegado, en la que se les trasladaba cómo se aplicaría la sentencia y que se aplicaría a partir del mes siguiente", ha defendido Eugenio. Según el responsable de Turismo en la Isla, dicha comunicación "está basada en un informe de los servicios jurídicos de los Centros Turísticos fechado el 25 de febrero de 2017 y que le pasamos a los miembros del Consejo de Administración en la sesión del pasado sábado". Echedey Eugenio ha aclarado que, "viendo el informe sobre la sentencia y lo que había que aplicar antes incluso de conocer la sentencia en abril de este año, decidimos no recurrir ante el Tribunal Supremo". La sentencia y la ejecutoria Con respecto a la sentencia cuyo supuesto incumplimiento los trabajadores insisten en denunciar, Eugenio ha reclamado al Comité de Empresa que se dirija a los tribunales para pedir que se ejecute en caso de que la empresa no lo esté haciendo. El consejero ha acusado al Comité de rechazar esa opción "a sabiendas de que la sentencia sí la estamos cumpliendo". "Hay una sentencia que hay que cumplir y los Centros la han cumplido. La sentencia se hizo firme en abril de 2017 y la sentencia viene cumpliéndose desde mayo de 2017. Lo que no tiene sentido", ha advertido el consejero, "es que si supuestamente están reclamando unas cantidades de 2014, vengan a plantear una huelga en agosto de 2017". Sobre la última comparecencia del viernes pasado en el Moumento al Campesino de los representantes de los trabajadores, Eugenio ha advertido de que "empezaron diciendo que se les debía 1,4 millones de euros, ahora dicen que se les debe 700.000 euros. Igual si esperamos una semana más, la deuda bajará a 200.000 euros. Realmente ni ellos saben lo que reclaman". En versión del consejero cabilcidio, "hay que ser más serios y la sentencia la hemos cumplido desde el día 1. Si ellos consideran". Eugenio, ha expuesto que "la empresa no ha cumplido la sentencia como debía, lo que deberían haber hecho es reclamar la ejecución de la sentencia en los juzgados. No lo hacen porque saben a ciencia cierta que la sentencia se ha cumplido". El titular del Área de Turismo en el Cabildo asegura que "la sentencia dice que hay que pagarles los tres pluses a los nuevos trabajadores que se incorporaron a la empresa después de la firma del último convenio colectivo de 2014, que fueron los que nunca lo cobraron. A esos se les pagó", ha aclarado, "pero al resto no se les puede pagar pues, en caso contrario, se le estarían pagando dos veces por esos conceptos, que es lo que están reclamando". Versión imprimir



