El consejero delegado de la entidad pública, satisfecho con la reactivación de la causa judicial contra el exconsejero socialista, muestra su respeto a la acción judicial pero aboga por acelerar un proceso judicial que se inició con una denuncia en 2010 y que continúa a día de hoy en fase de instrucción



Echedey Eugenio reclama la misma agilidad para la causa de Espino en los Centros Turísticos que en el proceso judicial contra el último Congreso insular de CC

El dirigente de CC asegura que los contactos entre los socios de gobierno del Cabildo para aprobar en breve los Presupuestos insulares "están muy avanzados" y confía en que "la inestabilidad generada por el PSOE en Canarias no afecte a ninguna institución de Lanzarote" Crónicas · 9 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s) del Cabildo de Lanzarote, Echedey Eugenio, ha reclamado este lunes la misma agilidad para la causa que se instruye en los tribunales contra el ex secretario general del PSOE en Lanzarote y ex responsable de los Centros Turísticos, Carlos Espino, que la celeridad que se ha tenido en otros casos como el proceso judicial contra el último Congreso insular de Coalición Canaria (CC), finalmente anulado por la Justicia y cuyo plazo para presentar recursos finaliza a mediados del presente mes de enero. Después de 7 años de instrucción, el polémico responsable de la empresa pública y secretario general del PSOE en Lanzarote ha sido citado para que declare de nuevo a finales de febrero. Echedey Eugenio, actual consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, ha reconocido en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que éste es un proceso complejo pero ha reclamado la misma agilidad para todos los procedimientos y, en este sentido, ha puesto como ejemplo la reciente sentencia del Congreso insular de CC celebrado en 2012, que se ha solucionado de forma mucho más rápida a su modo de ver. "Hay otros procedimientos que se han agilizado mucho más, como por ejemplo el Congreso de Coalición Canaria, y siempre sale una noticia justo antes de algunas elecciones, pero desde luego mostramos nuestro respeto a la acción judicial", ha explicado Eugenio en declaraciones al programa ’A buena hora’. El consejero ha admitido que en cualquier caso "se trata de distintos juzgados, jueces y funcionarios, y unos tendrán más y otros menos trabajo", pero ha insistido en que "este proceso, desde luego, se ha retrasado. Se trata de una denuncia del año 2010, estamos entrando en 2017 y seguimos en fase de instrucción", ha advertido. Sobre el reciente cambio del abogado que defiende los intereses de los Centros Turísticos, Echedey Eugenio ha afirmado que "entendíamos que era un procedimiento que estaba dormido y que no se había movido demasiado, así que hicimos un cambio con una nueva letrada, ya que entendíamos que los derechos de la empresa no se estaban defendiendo como debía ser, y ahora parece que se empiezan a ver los primeros resultados. Efectivamente", ha confirmado el consejero delegado de la entidad pública, "hay una citación y una ratificación del peritaje que en su momento se hizo sobre esa cocina [la de Jameos del Agua] para el mes de febrero". Como se recuerda, en 2010 el Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s) acusó en la querella admitida a trámite a Espino, en cuyo mandato la deuda superó los 14 millones de euros, “de incumplir de forma sistemática los procedimientos de contratación en la adjudicación de obras y servicios”. Según establece la querella presentada por el abogado Juan David García Pazos, ahora sustituido por otra letrada, una de las supuestas irregularidades detectadas y cometidas presuntamente por Carlos Espino se basa en el contrato suscrito con el propietario de la empresa Climafrical, Antonio González Medina, conocido empresario de la Isla y afiliado al PSOE, por importe de 224.450 euros, para el suministro de 40 unidades de equipamiento para la cocina de Jameos del Agua. Aunque no es ni mucho menos el único caso que sustenta la acusación de malversación de fondos. Allí se incluye el pago de un alquiler de Los Aljibes de Tahíche, un local que se pagó durante años sin que se hiciera uso del mismo; el pago de una página web no oficial que se contrató a última hora de su gestión; el pago sistemático a su asesor Mario Alberto Perdomo y a empresas vinculadas con éste, pagos a medios de comunicación y agencias de publicidad, todo dentro de un asunto muy complejo que parece que camina hacia un juicio que tendrá que llegar cuando acabe la actual fase de instrucción. Los nuevos Presupuestos del Cabildo Por otro lado, Eugenio ha desvinculado la reciente ruptura del Gobierno de Canarias con asuntos capitales para el Cabildo de Lanzarote como la inminente aprobación de los nuevos Presupuestos de la Corporación insular. "Está muy avanzado ya el borrador y creo que la semana pasada el consejero de Hacienda, Luis Arráez, ya vio los Presupuestos con los socios de gobierno. En principio", ha señalado, "vamos cumpliendo con las fechas que nos habíamos marcado para aprobar los Presupuestos del Cabildo. Entendemos que contamos con un pacto de gobierno estable para tres instituciones, el Cabildo, Arrecife y San Bartolomé, así que entiendo que la inestabilidad que ha generado el PSOE en Canarias no preocupa ni genera ninguna inestabilidad en Lanzarote", ha defendido. Versión imprimir



