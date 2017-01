Sección > Lanzarote



El consejero de Turismo y Residuos del Cabildo, que acusa a Eva de Anta de "atrincherarse", fecha para la semana del 22 de febrero la aprobación en Pleno de los Presupuestos de 2017 de la entidad



Echedey Eugenio califica de "dictadura" la negativa de la alcaldesa de Arrecife a reabrir al tráfico la Avenida Marítima

El consejero de Turismo y Residuos admite que el Cabildo tampoco estuvo presente en la COTMAC en la que se aprobó el proyecto de las torretas para el sur de la isla y contesta a Gladys Acuña insistiendo en que "el Ayuntamiento de Yaiza estaba invitado pero tampoco asistió" Crónicas · 26 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El secretario de Comunicación de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote, Echedey Eugenio, ha acusado este jueves en Crónicas Radio-Cope Lanzarote a la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, y al Partido Socialista (PSOE) de promulgar un estado "dictatorial" en la capital de la Isla al seguir sin respetar el acuerdo plenario que en octubre pasado respaldó la apertura al tráfico de la Avenida Marítima de Arrecife. "Creo que en Arrecife", ha dicho Eugenio a título personal, "se produce una situación que no debe permitirse, que haya un acuerdo plenario apoyada por la mayoría del Pleno, y yo diría que respaldada también por la mayoría de los ciudadanos de Arrecife en particular, y de Lanzarote, en general, que se basa en que se abra esa Avenida y que no es lógico que la alcaldesa se haya atrincherado para que no sea así", ha afirmado el dirigente nacionalista en declaraciones al programa ’A buena hora’. Según Eugenio, no es una cuestión "de discrepancias ni de desacuerdos en el seno del grupo de gobierno entre CC y PSOE". "Se trata en realidad de un tema de democracia, ya que cuando había un dirigente que hacía lo que le daba la gana y que no escuchaba a quienes le habían elegido, eso tenía un tiempo y se llamaba dictadura", ha advertido. Según el responsable de Comunicación de CC en la Isla, "Arrecife debe estar en otros tiempos y debe estar en otro momento, que deben pasar por respetar las mayorías, cosa que no se está haciendo en estos momentos". Respecto a las relaciones entre nacionalistas y socialistas en el Ayuntamiento capitalino, Eugenio ha reconocido que, "en general, desde luego, conflictos en los grupos de gobierno siempre hay ya que somos partidos diferentes y tenemos formas distintas de ver las cosas". "Igual que también los puede haber en el pacto del Cabildo", ha señalado. Yaiza y el proyecto de las torretas eléctricas Además, Eugenio ha dicho desconocer por qué la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, ha reclamado al actual portavoz de CC en Lanzarote que se asesore después de que éste dijera la semana pasada que el Consistorio sureño no estuvo presente en la sesión de la COTMAC en la que se aprobó un destacado artículo de la actual Ley del Suelo. Cuestionado sobre el papel de Yaiza en el proyecto que está ya de hecho iniciándose para instalar nuevas torretas eléctricas aéreas desde Mácher hasta Playa Blanca, son paso incluido por el paraje natural de Los Ajaches, Echedey Eugenio ha insistido en que "los ayuntamientos están siempre invitados a la COTMAC, según su reglamento, en las sesiones en las que se prevén aprobar proyectos que afecten a sus municipios y en la COTMAC en la que se aprobó el proyecto de las torretas de Yaiza estuvo invitado el Ayuntamiento pero no asistió", algo que, según el consejero, "se puede constatar en la propia página de la COTMAC" [la Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias]. "No estuvo ni el Ayuntamiento de Yaiza ni el Cabildo de Lanzarote", ha admitido sobre la responsabilidad de la Primera Corporación en este proyecto autorizado por el Gobierno de Canarias. "De nada sirve lamentarse ahora y estar peleando en los medios de comunicación", ha afirmado Eugenio en actitud conciliadora. Según su versión, "los puntos claves se basan en evitar que las torretas pasen por Los Ajaches y que el tendido se soterre por los núcleos urbanos de Las Casitas y de Femés" Retraso en la aprobación del nuevo Presupuesto del Cabildo Por otra parte, el también consejeero de Turismo y Residuos del Cabildo ha fechado para la semana del próximo 22 de febrero la aprobación inicial de los Presupuestos de 2017 para la entidad lanzaroteña. Eugenio ha reconocido que las cuentas van a salir adelante este año con cierto retraso, una demora que ha afectado a la aprobación, a su vez, de los Presupuestos municipales de ayuntamientos como el de Haría, según admitió este miércoles el propio alcalde norteño, Marciano Acuña. "El Presupuesto está ya bastante avanzado y preparado para que sea negociado entre los tres socios de gobierno", ha indicado sobre lo que puedan pactar al respecto CC, PSOE y PIL. "Tenemos fecha para elevarlo al Pleno posiblemente el 22 o el 24 de febrero, pero debe haber antes una Junta de Portavoces estos días y un Consejo de Gobierno previo al pleno para la aprobación del Presupuesto", ha indicado. "Estábamos también pendientes de los Presupuestos del Gobierno de Canarias y del reparto del FDCAN, cerrado en diciembre", ha afirmado sobre los Fondos de Desarrollo para Canarias". El consejero de CC ha anunciado que las nuevas cuentas "son muy expansivas no solo para el Cabildo sino también para los ayuntamientos, que se verán beneficiados de un gran aumento en el Plan de Infraestructuras municipales, que crece una barbaridad". En cualquier caso, Eugenio ha considerado que "aun aprobando los Presupuestos en febrero el Cabildo podrá licitar las grandes obras sin que se pierda este año". Versión imprimir



