La huelga de los Centros Turísticos de Lanzarote cumple ya 16 días. El Pleno del Cabildo aborda este vienes un conflicto laboral que ya acumula más de 2 millones de euros solo en pérdidas económicas por entradas



Echedey Eugenio acusa al PSOE de tratar de asegurarse los votos de trabajadores de los Centros Turísticos afiliados de cara a su Congreso insular

El consejero de Turismo acusa al PSOE, su socio de gobierno, de protagonizar una "irresponsabilidad política manifiesta" Crónicas · 31 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más Este jueves, 31 de agosto, se cumplen ya 16 días del inicio de la huelga de los trabajadores de los Centros Turísticos, que arrancó el pasado 15 de agosto. La dirección de la empresa pública cuestiona la necesidad de celebrar un Consejo de Administración porque “no hay variaciones al acuerdo aprobado por todas las formaciones políticas". Pero el conflicto laboral pone contra las cuerdas otra vez el pacto de gobierno entre CC y PSOE. El Pleno del Cabildo analiza la huelga este viernes en sesión extraordinaria y urgente, mientras los nacionalistas acusan a su socio de gobierno de incentivar el conflicto para ganar apoyos en el Comité de Empresa de los Centros de cara al próximo Congreso del PSOE en Lanzarote.

Tras más de dos semanas de huelga y con la inédita situación de cierre de toda la red de los Centros Turísticos de la Isla, las negociaciones solo parecen incrementar la crispación política y social hasta ahora. El consejero de Turismo del Cabildo, Echedy Eugenio, ha criticado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote la postura de su socio de gobierno, el Partido Socialista, al que acusa de estar gobernando para sus afiliados más que para los ciudadanos de la Isla, y de estar más pendiente de su parte orgánica, además de tratar de asegurarse "muchos votos de dentro del propio Comité de Empresa". "No todo vale para hacer política, aunque puedo entender que la postura del PSOE viene dada porque necesita los votos de los trabajadores que tiene afiliados para su Congreso insular, lo que les hace salir a la opinión pública a preguntar por cosas que saben, porque sí conocen los informes jurídicos y los de Intervención", ha manifestado Eugenio en el programa ’A buena hora’. Eugenio ha hablado de "irresponsabilidad política manifiesta" al atribuir al PSOE, como socio de gobierno de CC, su intento por "supeditar la inestabilidad y la economía del turismo y de otros sectores en Lanzarote a que al PSOE le interese que alguien en concreto gane su próximo Congreso insular". En versión del también vicesecretario de Comunicación de CC en la isla, "eEl PSOE es especialista en hacer oposición desde dentro del Gobierno y no solo lo está haciendo en estos casos, sino en muchas otras situaciones en el Cabildo y en los ayuntamientos". Respecto al futuro a corto plazo del pacto de legislatura entre CC, PSOE y PIL en el Cabildo, Echedey Eugenio ha sido tajante al afirmar que "confío en que prime la estabilidad por encima de otras cosas" y al advertir que "si lo que el PSOE está buscando otras mayorías para desplazar a Coalición Canaria, que las busque y que las firme, pero que no tenga a esta isla en esta situación". Rechazada la petición de un Consejo de Administración urgente y extraordinario de los Centros Turísticos Tras la petición de casi toda la oposición y el Comité de Empresa, a la que también se ha unido el PSOE, reclamando que se celebre un Consejo de Administración urgente y extraordinario de los Centros Turísticos para tratar de poner fin al actual conflicto laboral, el consejero de Turismo, Echedey Eugenio, adelanta que “no aprobará nada que sea ilegal” y dice que “sigue teniendo plena validez el acuerdo aprobado por todos los grupos políticos, con la abstención de Somos Lanzarote”. El responsable de Turismo pide a los miembros de la oposición y al PSOE que “aclaren si han cambiado de opinión y por qué”. Se declina por tanto celebrar un Consejo de Administración extraordinario cuando se cumplen 16 días ya de la huelga en los Centros. Hasta ahora, se elevan ya a 2 millones de euros las pérdidas solo por entradas en la principal empresa pública de Lanzarote. Versión imprimir



